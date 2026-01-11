Mehr als 90 Games, 2026 wird absolut überwältigend!

Die Ruhe vor dem Sturm Wir wissen mittlerweile von einigen ambitionierten Titeln, die in diesem Jahr erscheinen werden. Es erwartet uns aber weit mehr, eine richtige Flut. Es sollen über 90 Games im Jahr 2026 kommen. Von kleinen Überraschungen zu spannenden „Triple A“-Spielen. Darunter befindet sich natürlich auch der Blockbuster Grand Theft Auto VI, was hoffentlich ohne weitere Verschiebung Ende November veröffentlicht wird. Andere Entwickler versuchen, diesen Zeitraum so gut wie möglich aus dem Weg zu gehen. Denn eigentlich ist der Beginn des Jahres sowie der Sommer immer etwas ruhiger, doch diesmal nicht. Somit dürfen wir das gesamte Jahr über mit einer Vielzahl an Games rechnen. Während der Jänner noch die Ruhe nach dem Weihnachtssturm innehat, außer man will am Ende schon hoch hinaus mit Klettersimulation Cairn (29.1), bricht der Februar bereits die Stille: mit dem Samurai-Souls-Ableger Nioh 3 (6.2.), der kreativen Tennis-Idee Mario Tennis Fever (12.2), dem Comedy-Shooter High on Life 2 (13.2), dem animalischen Grusel-Ausflug Reanimal (auch 13.2.), der Rückkehr vom leisen Kobold Styx: Bades of Greed (19.2) sowie dem Vorzeige-Horror-Blockbuster Resident Evil Requiem (27.2.). Im März geht es dann weiter mit dem Cyberpunk Pixel-Thriller Replaced (12.3), dem JRPG-Spaß Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (13.3.), dem Cartoon-Shooter Maus: Privatdetektiv (engl. Mouse: P.I. For Hire, 19.3.) sowie dem heiß erwarteten Open-World-Epos Crimson Desert (auch 19.3.).

Das Gewitter beginnt! Da die „GTA-6-Gefahr“ im zweiten Quartal nun nicht mehr besteht, folgen im April und Mai einige spannende Veröffentlichungen. Bereits bestätigt ist das oft verschobene aber höchst ambitionierte Pragmata (24.4.). Zudem wurden neue Termine für den Roguelike-Traum Saros (von 20.3. auf 30.4.) sowie den Action-Blockbuster 007 First Light (von 27.3. auf 27.5.) bekannt gegeben. Außerdem erwartet uns mit Lego Batman: Das Vermächtnis des dunklen Ritters (29.5.) das bisher ambitionierteste Lego-Spiel. Gerüchten zufolge soll das Remake Black Flag Resynced ebenfalls im Frühjahr erscheinen, noch vor dem 31.März, da es sonst mit der Veröffentlichung von Assassin’s Creed: Codename Hexe kollidieren würde – sofern es weiterhin für Herbst 2026 geplant ist.

Außerdem feiern einige Ikonen ihr großes Comeback: Onimusha: Way of the Sword präsentiert sich als völlig neues Erlebnis innerhalb der Reihe, während Tomb Raider: Legacy of Atlantis ein Remake des allerersten Lara-Croft-Abenteuers wird, bevor 2027 mit Tomb Raider: Catalyst ein komplett neuer Teil erscheint. Ein Comeback, mit dem wohl kaum jemand gerechnet hat, ist The Witcher 3. Da Teil 4 frühestens 2027 erscheinen wird, ist für Mai eine größere Erweiterung geplant, die sich wahrscheinlich auf Ciri konzentriert und eine Brücke zum nächsten Spiel schlagen soll. Angst vor GTA? Entwickler versuchen alles, um ihre Spiele mit genügend Abstand zum gefürchteten Tag zu veröffentlichen. Am 19. November soll es dann hoffentlich so weit sein: Grand Theft Auto VI, der langersehnte Meilenstein der Gaming-Industrie, wird wie ein Meteor einschlagen. Überall auf der Welt wird von GTA 6 die Rede sein, und das gesamte Internet wird sich um den Titel drehen. GTA besitzt eine enorme Marktmacht: Der Verkauf von Konsolen dürfte stark ansteigen. Gelegenheitsspieler:innen kaufen sich in erster Linie für dieses Spiel eine Konsole, und Gamer:innen, die noch immer auf der Last Gen unterwegs sind, sehen endlich einen triftigen Grund, auf die Next bzw. Current Gen upzugraden. Entwickler können nach dem gigantischen Hype ihre Titel bereithalten und vom Gaming-Boom im Jahr 2027 profitieren, indem sie den vielen neuen Kund:innen frische Abenteuer präsentieren. Da das Weihnachtsgeschäft klar von GTA dominiert wird, bleibt nur eine Frage:

Werden einige Spiele lieber noch ein wenig abwarten und erst 2027 erscheinen? Noch mehr Blockbuster… Remedy hat kürzlich Control: Resonant angekündigt – Ein Spiel das vor Innovation, Kreativität und Mysterien platzt, könnte voraussichtlich für August oder September geplant sein. Auch Sony hat einige potenzielle Blockbuster in den Startlöchern: Während von Fairgame$ weiterhin jede Spur fehlt, bleibt eine letzte Live-Service-Shooter-Hoffnung, Marathon – das wohl im März erscheinen wird. Absolut sicheres Mainstream-Potenzial besitzt Marvel’s Wolverine, das dank der erfolgreichen Filme im Rücken im Herbst – vermutlich Anfang Oktober – enorme Zahlen einfahren kann, natürlich mit ausreichend Abstand zu GTA. Weil ein Marvel-Held offenbar nicht genug ist, kämpfen gleich alle Helden gegeneinander in Marvel Tōkon: Fighting Souls. Zwei ganz besondere, Captain America und Black Panther, haben ihren eigenen Moment in Marvel 1943: Rise of Hydra. Doch dieses Projekt könnte mit ziemlicher Sicherheit auf 2027 verschoben werden.

Starker Angriff von Xbox? Microsoft legt mit dem Neuaufleben der Fantasy-Satire Fable, der Ursprungsgeschichte des Deckungs-Shooters Gears of War: E-Day, dem Rennsport-Vorreiter Forza Horizon 6, dem Shooter-Revolution-Remake Halo: Campaign Evolved sowie dem ambitionierten Steampunk-Abenteuer Clockwork Revolution ein wahres Feuerwerk hin. Bei einem derart starken Aufgebot ist es jedoch wahrscheinlich, dass mindesten ein Titel weichen wird – in diesem Fall könnte Fable oder Gears auf 2027 verschoben werden. Microsoft hat dazu noch weitere Projekte für die ferne Zukunft: State of Decay 3, Marvel’s Blade und Hideo Kojima’s erneuter Horror-Versuch OD – Overdose. Monster im Fokus Von Pokémon die Schnauze voll? Da seid ihr nicht allein: Selbst Pokémon-Entwickler Game Freak zeigt dieses Jahr, dass sie nicht unbedingt für den „Niedergang“ der Reihe verantwortlich sind, und beweisen ihr Können mit Beast of Reincarnation. Wer trotzdem niedliche Monster fangen möchte, stürzt sich auf Aniimo, das eindrucksvoll zeigt, wie Pokémon-Spiele im Jahr 2026 aussehen sollten. Wer unbedingt dem Original treu bleiben will, muss jedoch nicht lange warten: Laut Gerüchteküche soll die zehnte Generation Pokémon Wind & Welle, die sich rund um die südostasiatische Archipelregion dreht, im Herbst erscheinen. Spirituelle Nachfolger und Survival Sequels Ein paar hochkarätige spirituelle Nachfolger sind ebenfalls bald zu erwarten: Da BioShock 4 noch weit in der Entwicklung steckt, darf man sich auf Judas freuen. Alle Weltall und Mass Effect-Fans können auf Exodus (das nun leider erst 2027 erscheinen wird) & The Expanse: Osiris Reborn gespannt sein. Als The Witcher IV Ersatz springt inzwischen The Blood of Dawnwalker ein, entwickelt von einem Team ehemaliger Witcher-Entwickler. Yakuza-Fans dürfen sich ebenso freuen, auch wenn es dieses Jahr bestimmt noch nicht soweit sein wird. Gleich zwei Titel mit ähnlicher DNA sind in Arbeit: Gang of Dragon kommt von Yakuza-Vater Toshihiro Nagoshi und seinem neuen Studio und greift den Yakuza-Stil in einem neuen Kontext auf. Während Stranger Than Heaven von Ryu Ga Gotoku Studio selbst entwickelt wird, dem ursprünglichen Studio der Yakuza & Like a Dragon-Reihe. Survival-Fans erwartet ein wahres Fest: Drei heiß erwartete Sequels – Subnautica 2, Blackfrost: The Long Dark 2 und Grounded 2 – werden euch ordentlich auf die Probe stellen. Hinzu kommt der Dino-Überlebenskampf in Jurassic Park: Survival sowie weitere Dino-Ausflüge wie Instinction und The Lost Wild. Futter für die Switch Neben dem Heimkonsolen-Gewitter könnte man meinen, die Nintendo Switch 2 müsste sich zurückhalten. Aber nein: Mit The Duskbloods, dem neuen FromSoftware-Knaller, wird ordentlich Wind in Richtung Nintendo wehen. Auch das Detektivspiel Professor Layton und die neue Welt des Dampfes wird exklusiv erscheinen und viele Funktionen der Konsole nutzen. Aus dem eigenen Haus wird zudem noch mehr Aufsehen erregt, etwa mit Fire Emblem: Fortune’s Weave, Splatoon Raiders und Tomodachi Life: Living the Dream. Hinzu kommt vielleicht ein potenzielles neues 3D-Mario-Spiel, das mit dem Mario Galaxy Movie vermarktet werden könnte. Auf jeden Fall können wir mit dem grünen Freund des Klempners rechnen: Im Frühjahr erscheint Yoshi and the Mysterious Book. Außerdem dürfen wir auf Informationen zu Zelda gespannt sein – immerhin feiert die Reihe ihr 40-jähriges Jubiläum. Wird uns vielleicht ein Ocarina of Time Remake erwarten? Spiele von Klein bis Mittel An Indie & „Double A“ Spielen wird es auch nicht mangeln: Sci-Fi Drama vom Life is Strange Studio Aphelion

Retro-Futuristischer Nachfolger Atomic Heart 2

Mittelalterlicher Zombie-Horror Blight: Survival

Mittelalter Mega-Schlacht-Action Chronicles: Medieval

Hexen-Oma Puzzle-Platformer Coven of the Chicken Foot

Vierter Teil der apokalyptischen Reiter Darksiders 4

Animationsfilm Jump ’n’ Run Darwin’s Paradox!

Prähistorische Schwertduelle Dinoblade

Cinematsicher Sci-Fi Horror von den Until Dawn Entwicklern Directive 8020

Drachen-„Simulator“ Dragontwin

Retro-futuristischer Western ExeKiller

Roadtrip-Abenteuer Forever Ago

Nordisches Maus-Leben Hela

Rundenbasierte Magie-Strategie Heroes of Might & Magic: Olden Era

Jigsaw Puzzle Inselabenteuer Jigrift

Chillout-Spiel Kibu

Rückkehr von Fan-Favourites Life is Strange: Reunion

Coming-of-Age Musik-Geschichte Mixtape

Zweispieler Stop-Motion Abenteuer Out of Words

Chilligiges Co-op Offroad Game over the hill

Wieder-Rückkehr von Prince of Persia: The Sands of Time Remake

Survival-Vielfalt Prologue: Go Wayback!

Kulturgut-Wiederbeschaffungs-Coup Relooted

Ultimativer LKW-Simulator Road Kings

Ratten-Plage Drama Resonance: A Plague Tale Legacy

Piraten Leben Sea of Remnants

Gun Fu-Action Spine

Starbesetzte Story-Kampagne für das Star Citizen Universum Squadron 42

2,5D Pixel Action RPG The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

MMO-Shooter The Cube

Bilderbuch Abenteuer The Eternal Life of Goldman

Co-op Schatzjagd The Mound: Omen of Cthulhu

Bananenstaat-Korruptions-Strategie Tropico 7

Zombie-Kriegs-Apokalypse Valor Mortis

Apokalyptischer Coming-of-Age Survival Verdant

Strategischer Glaubens-Fanatismus Warhammer 40,000: Dawn of War 4 .

. Mysteriöses Projekt We Kill Monsters

Hexen-Life-Sim Witchbrook

Spionage-Rollenspiel von den Disco Elysium Machern Zero Parades – For Dead Spies

Animalische Apokalypse Zoopunk Unbekannte Asiatische Überraschungen Auch wenn wir mit Black Myth: Zhong Kui wohl noch nicht rechnen können, könnten uns andere ambitionierte, asiatische Entwickler im nächsten Jahr verwöhnen. Titel wie Phantom Blade Zero (9.9), Swords of Legends, Tides of Annihilation, ArcheAge Chronicles, Blood Message, The God Slayer, Mudang: Two Hearts und Longevity: Yin and Yang könnten dabei als Überraschungskandidaten auftrumpfen. Verschollen und Vergessen Bei diesem scheinbar großartigen Gaming-Jahr bleibt nur noch abzuwarten, ob langjährig verschollene Titel wie Beyond Good and Evil 2, Fairgame$, DokeV, Wolf Among Us 2, Light No Fire, The Last Night, Way of the Woods, Project Awakening und Little Devil Inside mit Neuigkeiten frisches Leben bekommen und endlich ihre Entwicklungs-Hölle verlassen. Ebenso spannend bleibt die Frage, ob Hollow Knight: Silksong – Sea of Sorrow ein wirkliches DLC wird oder erneut zu einem eigenständigen Spiel mit sieben Jahren Entwicklungszeit heranwächst. Neue Konkurrenz am Horizont 2026 wird auch das Jahr, in dem Valve eine neue Konsole auf den Markt bringt. Die Steam Machine soll die enorme Auswahl an Spielen in einer kompakten Konsolenform zugänglich machen. Allerdings ist noch nicht ganz klar, für welche Zielgruppe das Gerät gedacht ist: Der Preis soll deutlich über dem bisheriger Konsolen liegen, was vor allem Casual-Gamer abschrecken dürfte. PC-Spieler:innen hingegen können sich für eine ähnliche Summe problemlos selbst einen leistungsfähigen Rechner zusammenstellen. Klar ist dass einige Spiele erscheinen dürften, die den Launch der neuen Steam-Konsole anheizen sollen. Konkrete Informationen gibt es bisher nicht, doch die Spekulationen drehen sich vor allem um zwei legendäre Titel: Half-Life 3 und Portal 3. Das dürften so gut wie alle Games 2026 sein. Auch wenn es weitere Gerüchte und Wünsche rund um spannende Ankündigungen für das Jahr gibt: Guerrilla Games´ Horizon Multiplayer, 2,5D-Metroidvania God of War, Far Cry 7, neuer Ghost Recon Teil, Max Payne Remakes, Age of Empires 5, EA’s Iron Man Spiel, Star Wars Jedi 3, Kingdom Hearts IV, Spyro 4, Skylanders Remaster Collection, Ni No Kuni 3, Luigis Mansion 4 oder ein neues Mario Strikers Spiel im Zuge der kommenden Weltmeisterschaft…