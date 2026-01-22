Exodus bei Ubisoft: Prince of Persia-Remake und weitere Games abgesagt

Das Remake von Prince of Persia: Sands of Time wird es nicht mehr geben, auch andere Games sind weg: Ubisoft spart massiv!

Kahlschlag bei Ubisoft

Ubisoft hat im Zuge einer groß angelegten Unternehmensumstrukturierung gleich sechs Spiele eingestellt, darunter das lange erwartete Prince of Persia: The Sands of Time-Remake. Wie Journalist Jason Schreier berichtete, war das Team „nicht zufrieden mit dem Zustand des Spiels“ und entschied sich, das Projekt im Rahmen einer umfassenden Neuordnung komplett zu streichen. Neben dem Remake wurden fünf weitere bislang unangekündigte Spiele eingestellt, eines davon für den Mobilmarkt. Grund dafür seien laut Pressemitteilung neue Qualitätsstandards und eine „selektivere Portfoliopriorisierung“. Darüber hinaus verschiebt Ubisoft sieben weitere Titel, darunter das angeblich in Arbeit befindliche Assassin’s Creed 4: Black Flag-Remake, um die eigenen Qualitätsziele zu erreichen. CEO Yves Guillemot erklärte, der Publisher wolle mit einem „großen Reset“ zu nachhaltigem Wachstum zurückkehren. Was für eine Notbremse!

Der Publisher will künftig stärker auf Open-World-Abenteuer sowie Games-as-a-Service-Erlebnisse setzen. Qualität ist nicht verkehrt, aber der Schritt ist doch heftig. Im Zuge der Neuorganisation wird Ubisoft künftig in fünf sogenannte „kreative Häuser“ gegliedert, die einzelne Franchise-Gruppen wie Assassin’s Creed, Far Cry, Rainbow Six, The Division oder Just Dance zusammenfassen. Begleitet wird diese Struktur von einem „kreativen Netzwerk“ und einem zentralen „Kerndienste“-Team. Auf finanzieller Ebene plant Ubisoft Einsparungen von rund 500 Millionen Euro bis März 2028, unter anderem durch die Schließung mehrerer Studios, darunter in Halifax und Stockholm. Trotz der Kürzungen befinden sich laut Publisher mehrere Projekte in Entwicklung, darunter das kommende Free-to-Play-MOBA March of Giants. Das nächste bestätigte Spiel ist jedoch Rainbow Six Mobile, das am 23. Februar 2026 erscheinen soll.