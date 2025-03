Vorschau auf das Assassin’s Creed Black Flag Remake

Mit Gerüchten über ein Assassin’s Creed Black Flag Remake und der Veröffentlichung von Assassin’s Creed Shadows beginnt eine neue Ära der Assassinen. In entfernter Zukunft erwarten uns Projekte wie das horrororientierte Project Hexe, das Multiplayer-Spiel Project Invictus oder das ambitionierte Project Nebula. Etwas greifbarer scheint die Rückkehr des goldenen Zeitalters der Piraten. Die Neuauflage von Assassin’s Creed IV: Black Flag soll, laut verschiedenen Quellen, möglicherweise noch dieses Jahr erscheinen.

Gerüchte und Hinweise

Das Originalspiel, das im Oktober 2013 erschien, entführt Spieler:innen in die Karibik des 18. Jahrhunderts. In der Rolle des Piraten und späteren Assassinen Edward Kenway erkunden sie eine offene Welt voller Schätze und Seeschlachten. Black Flag wird besonders für seine lebendige Darstellung des Piratenlebens gelobt und gilt bis heute als eines der beliebtesten Spiele der Assassin’s Creed-Reihe. Offiziell bestätigt wurde das Remake zwar noch nicht, doch verschiedene Hinweise deuten darauf hin, dass sich das Projekt bereits in Entwicklung befindet.

Ein LinkedIn-Profil eines Entwicklers erwähnte, dass das Remake auf einer verbesserten Version der Anvil-Engine basiert, der traditionellen Grafik-Engine der Reihe. Darüber hinaus soll das Kampfsystem überarbeitet und die karibische Spielwelt detaillierter gestaltet werden. Die geplanten Änderungen lassen vermuten, dass das Spiel mehr als nur eine visuelle Neuauflage wird. Ursprünglich war die Veröffentlichung für November 2025 angesetzt, doch durch die Veröffentlichung von Assassin’s Creed Shadows am 20. März könnte sich der Zeitplan noch ändern. Es bleibt die Frage, ob das Remake tatsächlich noch dieses Jahr erscheinen wird und wie das verbesserte Piratenabenteuer aussehen kann?

Spannende Ideen in Aussicht

Assassin’s Creed IV: Black Flag gehört zu den beliebtesten Spielen der Reihe. Die einzigartige Mischung aus einer packenden Piraten-Thematik, einer weitläufigen Open-World, intensiven Seeschlachten und charismatischen Charakteren hat es zu einem Meilenstein gemacht. Trotz des Erfolgs gibt es einige Erwartungen an das Remake. Neben Verbesserungen des Kampfsystems und der visuellen Darstellung könnte eine modernisierte Steuerung das Gameplay noch flüssiger machen, während weiterte Nebenmissionen und zusätzliche Aktivitäten für mehr Abwechslung sorgen würden. Zusätzliche Story-Inhalte und neue spielbare Gebiete würden das Piratenabenteuer auf ein neues Level heben..

Segel setzen mit moderner Technik

Das Originalspiel nutzte die damalige Technik bestmöglich aus, doch ein Remake könnte die Karibik in beeindruckender neuer Qualität erstrahlen lassen. Durch 4K-Auflösung und 60 FPS könnten Animationen deutlich flüssiger wirken. Hochauflösende Texturen würden nicht nur Kleidung und Schiffe, sondern auch die Umgebung noch realistischer erscheinen lassen. Auch die Wettereffekte könnten durch fortschrittliche Technologien intensiver gestaltet werden. Dichter Nebel, realistische Stürme und reflektierende Wasseroberflächen würden die Immersion deutlich steigern.

Kleine visuelle Details wie Spritzwasser auf der Kamera, nasse Kleidung nach Wasserkontakt oder Fußabdrücke im Sand würden die Präsentation verstärken. Sowie moderne Technik um detailliertere Charaktermodelle mit verbesserten Animationen und ausdrucksstärkeren Gesichtern einzufangen.

Die Atmosphäre der Karibik könnte durch ein intensiveres Wettersystem noch lebendiger werden. Ubisoft könnte sich hierbei an den dynamischen Wetter- und Physik-Techniken aus Assassin’s Creed Shadows orientieren. Heftige Stürme mit realistischen Wind- und Wellenbewegungen sowie ein verbesserter Tag-Nacht-Zyklus mit Raytracing könnten die Immersion auf ein neues Level heben. Stellt euch vor: realistische Reflexionen auf der Wasseroberfläche oder authentische Lichtbrechungen unter Wasser bei Tauchsequenzen.

Besonders das Tauchen könnte erweitert werden. Während im Originalspiel das Erkunden von Schiffswracks nur an bestimmten Punkten möglich war, könnte ein Remake freie Unterwassererkundungen mit einer lebendigen Meereswelt ermöglichen. Fische, Wale und Haie könnten durch den Ozean streifen und eine noch authentischere Unterwasserwelt erschaffen. Eine detailverliebte Soundkulisse könnte dazu weitere Immersion schaffen – von Walgesängen unter Wasser über das Rauschen der Wellen am Strand bis hin zu den Rufen der Dschungeltiere.

Spielerische Verbesserungen

Ubisoft hat noch keine offiziellen Details bekannt gegeben, doch bisherige Informationen deuten darauf hin, dass das Assassin’s Creed Black Flag Remake nicht nur technisch überarbeitet, sondern auch spielerisch verbessert wird. Die Chance, Schwachstellen des Originals auszumerzen und modernisierte Gameplay-Mechaniken in den Bereichen Kampf, Parkour und Stealth zu integrieren, wäre eine große Bereicherung.

Das Kampfsystem könnte sich stärker an aktuellen Titeln der Reihe orientieren und die ikonischen Doppel-Konter-Finisher-Moves aus dem Original beibehalten. Eine größere Waffenauswahl sowie eine erweiterte Gegnervielfalt mit komplexeren Angriffsmustern könnte die Kämpfe vielseitiger und anspruchsvoller gestalten.

Auch das Stealth-Gameplay bietet Raum für Verbesserungen. Zusätzliche Gadgets und dynamische Wetterbedingungen könnten Einfluss auf die Vorgehensweise haben und dem Spiel eine taktischere Tiefe verleihen. Eine Überarbeitung des Parkour-Systems würde sich ebenfalls anbieten. Durch flüssigere Animationen und präzisere Steuerung könnte das Navigieren in der Spielwelt reibungsloser ablaufen.

Die Karibik in neuem Glanz

Die Karibik des 18. Jahrhunderts ist bereits im Originalspiel eine beeindruckende Open-World mit vielen Aktivitäten. Spannende Tauchgänge, nervenaufreibender Walfang, Eroberung von Forts, Plündern von Plantagen, filmreife Schiffsschlachten und Entdeckung einsamer Inseln gab es schon damals. Ein Remake könnte weitere kreative Ideen umsetzten:

Edward könnte auf weitere legendäre Piraten treffen. Ob durch historische Hintergründe, fiktive Bekanntheit oder mythologische Sagen – eine Einbindung von Figuren wie Henry Avery und seinem sagenumwobenen Piratenparadies Libertalia wäre denkbar. Auch popkulturelle Anspielungen auf Figuren wie Captain Jack Sparrow oder Davy Jones mit der Flying Dutchman würden sicherlich für Begeisterung sorgen.

Belebte Tavernen könnten durch interaktive Gespräche neue Missionen freischalten und Barkämpfe bieten. Neue Schatzkarten könnten auf neue geheime Orte hinweisen und die Erkundung noch spannender machen. Neben der Karibik könnten weitere Schauplätze besucht werden. So wäre beispielsweise ein Abstecher nach London in den Jahren nach Edwards Rückkehr oder Richtung Libertalia, dem Paradies der Freibeuter, denkbar.

Schiffskämpfe könnten durch neue Mechaniken noch spannender gestaltet werden. Wetterereignisse könnten Seeschlachten dynamischer machen, während erweiterte Tauchmöglichkeiten das Erkunden von neuen Wracks und Unterwasserhöhlen ermöglichen würden.

Passend zum Piraten-Setting könnte ein Papagei als Begleiter fungieren. Er könnte bei der Navigation auf hoher See oder auf isolierten Inseln helfen – so wie der Vogelfreund in den RPG-Spielen. Vielleicht könnte er sogar einige Worte nachplappern und so gelegentlich wichtige Informationen aufschnappen.

Antike & Mythos

Ruinen vergangener Kulturen, wie Maya-Tempel oder Überreste der Taíno-Zivilisation, könnten neue Rätsel und Parkour-Herausforderungen bieten. Ähnlich wie die Tempel-Mission aus Assassin’s Creed III könnte das Erkunden solcher Stätten mächtige Artefakte und Schlüsselerinnerungen der Isu hervorbringen.

Ein absolutes Highlight wären übernatürliche Einflüsse. Mythische Wesen die in den Weiten der Karibik lauern. Der Kraken, Leviathan oder gigantische Seeungeheuer könnten als optionale Bossgegner in Schiffskämpfen auftauchen. Überall in der Spielwelt könnten Hinweise auf ihre Aufenthaltsorte gesammelt werden – für diejenigen, die den Mut haben, sich der Herausforderung zu stellen, warten wertvolle Belohnungen. Geisterschiffe, die plötzlich aus dem Nebel erscheinen, könnten zusätzliche Gefahren auf hoher See darstellen. Diese Ereignisse könnten mit den Eden-Artefakten in Verbindung stehen.

Pirat & Assassine

Meiner Meinung nach markierte Black Flag den Beginn eines Wandels in der Assassin’s Creed-Reihe – ein herausragendes Piratenabenteuer, mit zuwenig Assassinen-Aspekt. Edwards eigentliche Karriere als Assassine beginnt erst richtig, als er nach England zurückkehrt.

Ein Remake könnte die Geschichte erweitern und Edwards Entwicklung als Assassine detaillierter darstellen. Seine Rückkehr nach London und die Beteiligung am Wiederaufbau des Assassinen-Ordens könnte ein spannendes neues Kapitel eröffnen. Neue Missionen könnten sich darauf konzentrieren, wie Edward versucht, sich nach seinem turbulenten Piratenleben in die Gesellschaft einzugliedern und die Lehren der Assassinen zu verinnerlichen. Besonders spannend wäre die Beziehung zu seinen Kindern – insbesondere zu seinem Sohn Haytham, dessen späterer Verrat an den Assassinen eine zentrale Rolle in der Saga spielt.

Zudem könnten neue Nebenmissionen, Edwards Verbindung zu bekannten Charakteren wie Adéwalé, Edward Thatch /Blackbeard, Anne Bonn, Mary Read, Ah Tabai und Stede Bonnet weiter ausbauen. Diese Charaktere hatten im Originalspiel bereits bedeutende Rollen, doch eine Erweiterung ihrer Geschichten könnte für noch mehr Tiefe und emotionale Bindung sorgen.

Assassin’s Creed Black Flag Remake hat viel Potenzial

Ein Remake von Assassin’s Creed IV: Black Flag könnte nicht nur die Grafik verbessern, sondern auch neue Gameplay-Elemente und tiefere Story-Inhalte bieten. Diese umfangreichen Ideen könnten das Remake in eine Richtung lenken, die sowohl die glorreiche Piraten- als auch die faszinierende Assassinen-Thematik erweitert, während der Charme des Originals bewahrt wird. Ubisoft hat die Möglichkeit, eines der beliebtesten Spiele der Reihe zu modernisieren und dabei sowohl alte Fans als auch neue Spieler:innen zu begeistern. Ob das Spiel tatsächlich 2025 erscheint bleibt abzuwarten. Doch die Aussicht auf eine überarbeitete Version dieses einzigartigen Piratenabenteuers lässt die Vorfreude weiter wachsen.