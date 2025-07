Ups für die Xbox: Fable kommt wohl erst 2027

Der Fable-Neustart ist Berichten zufolge in Gefahr, weiter verschoben zu werden. Es hieß erst kürzlich, dass alles ein wenig länger dauern werde.

Warten auf Fable

Der vierte Hauptteil des Fable-Franchise wurde ursprünglich mit einem filmischen Trailer in der Juli-Ausgabe 2020 während des Xbox Games Showcase angekündigt. Ein erster Trailer, der in der ForzaTech-Engine des Spiels gerendert wurde, debütierte drei Jahre später. Im Juni 2024 verpflichtete sich der Entwickler Playground Games zu einem Veröffentlichungsfenster für das Open-World-Rollenspiel für das Jahr 2025. Im Februar 2025 wurde dieser Startzeitraum auf 2026 verschoben. Selbst dieses überarbeitete Veröffentlichungsfenster ist laut XboxEra-Mitbegründer Nick „Shpeshal Nick“ Baker keine sichere Sache. Während einer Folge von The XboxEra Podcast sagte Baker, dass eine weitere Fable-Verzögerung anstehen würde, und zitierte Quellen, die mit der Entwicklung des Spiels vertraut sind. „Ich habe jetzt von zwei verschiedenen Leuten gehört, dass Fable auf 2027 verschoben werden könnte“.

In dieser Behauptung sagte Baker, dass es nicht impliziert werden soll, dass das Spiel irgendwie in Gefahr sei. Stattdessen stellte er die potenzielle zweite Verzögerung als die unvermeidliche Nebenwirkung der etwas unvorhersehbaren Natur der komplexen Softwareentwicklung dar. „Ich habe gerade gehört, dass es etwas länger dauert, als sie erwartet haben“, erklärte er. Es ist halt schon ein bisschen wild: Das Rollenspiel wurde vor über sechs Jahren angekündigt, und die Ungeduld der Fans wächst weiter. Dementsprechend stirbt der anfangs generierte Hype um das neue Rollenspiel auch schon wieder ab. All das wirft die Möglichkeit auf, dass Fable 4 wohl auch auf der PlayStation 5 veröffentlicht wird, entweder am ersten Tag oder irgendwann. Sobald das Open-World-Rollenspiel endlich auf den Markt kommt, könnte Playground Games zur seit 2021 schlummernden Forza Horizon-Serie zurückkehren.