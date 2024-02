Little Devil Inside: Nach wie vor in der Entwicklung mit kleinerem Team

Es ist lange her, dass Little Devil Inside, ein Survival-Action-RPG des Indie-Entwicklers Neostream, irgendwie Aufsehen erregt hat.

Über Little Devil Inside

Das letzte substanzielle Update des Spiels kam im Oktober 2021. Aber nach über zwei Jahren des Schweigens ist Neostream mit einem neuen Trailer und einem kryptischen Update zurückgekommen, das darauf hindeutet, was eigentlich mit dem Team vor sich geht. Es gab wohl interne Differenzen, weswegen nicht viel Fortschritt verzeichnet werden konnte. Der Rest des Neostream-Updates zeigt, dass sich das Team in der Größe verringert hat, bestätigt aber, dass die Gründer und Kernmitglieder im Studio bleiben. Das Studio versichert den Unterstützer:innen, dass Little Devil Inside immer noch existiert und dass es derzeit über die Veröffentlichung diskutiert, bevor es den Fans ein tatsächliches Update geben kann. Bis dahin hat das Team ein sechsminütiges Montagevideo vorbereitet, das das Spiel in Unreal Engine 5 zeigt. Hier ist es für euch: