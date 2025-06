Nintendo kündigt Splatoon Raiders (Switch 2) an: Wie Pikmin, nur anders?

Nintendo hat Splatoon Raiders angekündigt, das erste Spin-off-Spiel der Serie, und es kommt exklusiv für Switch 2. Lest mehr!

Über Splatoon Raiders

Splatoon Raiders ist das erste Spiel, das seit der Einführung der Konsole letzte Woche von Nintendo für Switch 2 angekündigt wurde, und es wurde in der Nintendo Today-App enthüllt. Als Mechaniker werdet ihr euch zusammen mit Deep Cut, dem Idol-Trio von Splatoon 3, das aus Shiver, Frye und Big Man besteht, auf die mysteriösen Spirhalite-Inseln begeben. Obwohl der Enthüllungstrailer nicht viel zeigt, scheint es, dass wir eine Reihe von Inseln erkunden werden, während wir einem mysteriösen gelben Balken nachjagen, der in einem Tornado oder Wasserzyklon in den Himmel schießt. Der Trailer neckt, dass die „Forschung“ zu Splatoon Raiders noch im Gange ist, was wahrscheinlich darauf hindeutet, dass noch etwas Zeit ist, bevor das Spiel für seinen Launch bereit ist. Wenn man bedenkt, dass Splatoon 3 10 Millionen verkaufte Einheiten überschritten hat und den besten Start für ein Switch-Spiel in Japan hatte, ist ein neues Splatoon-Spiel aufregend. Es gibt noch keinen Release-Zeitraum, wann Splatoon Raiders zu erwarten ist, aber Nintendo sagt, dass es exklusiv auf Switch 2 starten wird.

An anderer Stelle im aktuellen Squid Research Lab Report enthüllte Nintendo, dass Version 10 von Splatoon 3 auf dem Weg ist. Es wird die Splatlands-Sammlung enthalten, die aus 30 Waffen aus der Vergangenheit der Serie besteht, aber für das Spiel aktualisiert wurde. Außerdem werden die Obergrenzen für die Waffen erhöht und wir können – ganz wichtig – neue Abzeichen im Spiel verdienen. Und in der Anarchy Battle Series können wir die Waffenkraft der Serie nutzen, eine neue Statistik, die unsere Effektivität mit einer Waffe auf der Grundlage unseres Gewinn-Niederstands-Verhältnisses in Schlachten verfolgt. Es wird auch im Matchmaking verwendet, um euch gegen andere mit ähnlichen Statistiken anzutreten. Das ist aber nicht alles. Nintendo enthüllte auch, dass Urchin Underpass, eine Karte aus dem ersten Splatoon-Spiel, in die Rotation von Splatoon 3 zurückkehren wird. Und für Switch 2-Fans wird es am 12.6. ein Upgrade mitsamt verbesserter Grafik geben, einschließlich einer besseren Auflösung und mehr. Hier noch der Trailer zum neuen Spiel für euch!