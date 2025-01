Gleich ansehen: Neues Gameplay-Video zu Phantom Blade Zero erschienen

Wie versprochen hat S-Game einen neuen Gameplay-Trailer für Phantom Blade Zero veröffentlicht. Er ist voller Action und gibt gute Einblicke!

Zu Phantom Blade Zero

Das Studio hatte gesagt, dass es heute einen Trailer veröffentlichen würde, um das Jahr der Schlange zu feiern. Falls ihr es nicht wusstet, 2025 ist das Jahr der Schlange im chinesischen und japanischen Kalender. Die visuelle Qualität des Spiels wurde in Unreal Engine 5 kreiert und ist ziemlich beeindruckend. Die Beleuchtungs- und Kampfanimationen haben seit dem letzten Trailer für das Spiel definitiv einen kräftigen Schub erhalten. Die Spieler freuen sich zunehmend auf Phantom Blade Zero. Das Spiel wurde schließlich von PlayStation gesponsert, was sicherlich dazu beiträgt, die Erwartungen daran zu erhöhen. Das Game ist ein spiritueller Nachfolger von Rainblood: Town of Death, einem Spiel, das in RPG Maker entwickelt wurde. Im Laufe der Jahre wurde Rainblood zu einem IP namens Phantom Blade, das mehr als 20 Millionen Einheiten verkauft hat.

Jetzt sucht S-Game mit diesem neuen Unternehmen seinen Platz im AAA-Gaming-Ökosystem. Der Titel wird eine halboffene Welt haben und die Geschichte des Games wurde bereits enthüllt. Das Studio gibt die folgende Beschreibung an: In Phantom Blade Zero bist du Soul, ein Elite-Attentäter, der einer schwer fassbaren, aber mächtigen Organisation dient, die einfach als “The Order” bekannt ist. Er wurde wegen des Mordes am Patriarchen des Ordens angeklagt und bei der darauf folgenden Jagd schwer verletzt. Einem mystischen Heiler gelang es, ihn vor dem Tod zu retten, aber die improvisierte Heilung hält nur 66 Tage. Er muss den Mastermind dahinter entdecken, bevor seine Zeit abläuft, und sich mächtigen Feinden und unmenschlichen Monstrositäten stellen. Diese Art von Dringlichkeit erinnert an das neue Game der Witcher-Macher namens The Blood of Dawnwalker – sehr cool!