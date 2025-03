Instinction: Endlich ein episches Dino-Spiel

Instinction ist ein neues, spannendes Dinosaurier Spiel, das derzeit vom neuseeländischen Studio Hashbane Interactive entwickelt wird. Das Action-Adventure soll im vierten Quartal 2025 erscheinen. Inspiriert von Klassikern wie Dino Crisis, Turok und Tomb Raider, kombiniert das Dino-Spiel Erkundung, Kampf und Rätsel in einer prähistorischen Welt voller gefährlicher Kreaturen.

Eine Welt voller Dinosaurier

In diesem einzigartigen Dinosaurier Spiel übernehmen die Spieler die Rolle von Isabel Sierra, einer mutigen Ökologin, die in ein geheimnisvolles Tal „Valley of the Rift„ reist, wo Gegenwart und Vergangenheit aufeinandertreffen. Dieses Tal, versteckt auf der Yucatán-Halbinsel, ist Heimat prähistorischer Tiere und einer antiken Zivilisation. Dabei gilt es nicht nur, zu überleben, sondern auch eine uralte Geschichte zu entschlüsseln und Artefakte einer verlorenen Zivilisation zu entdecken.



Eine Besonderheit von Instinction ist die Möglichkeit, nahtlos zwischen Ego- und Third-Person-Perspektive zu wechseln. Erkundet uralte Tempel, tropische Wälder und tiefe Unterwasserhöhlen. Begegnet 28 urzeitlichen Tieren, darunter Dinosaurier wie Carnotaurus und andere ausgestorbene Spezies wie Smilodon (Säbelzantiger). Die detailliert animierten Lebewesen sollen dynamisch auf die Protagonistin reagieren.



Paläontologen unterstützten das Entwicklerteam während der Entstehungsphase. Gleichzeitig wurde eine Sammlung von Vogelgesänge aus verschiedenen Teilen der Welt zusammengetragen und modifiziert, um authentische Soundeffekte für die Dinosaurier zu kreieren. Ergänzend dazu führte das Team umfassende Recherchen zu Klima, Flora und Geologie durch, um die Spielwelt so realistisch wie möglich zu gestalten.

Prähistorische Power – Instinction Gameplay

Erstes Gameplay zeigt einen guten Einblick auf die Atmosphäre des kommenden Dinosaurier Spiels.​ Die gezeigten Szenen präsentieren einen dichten Dschungel mit großartiger Lichtstimmung. Überall lauern Bedrohungen und prähistorische Kreaturen. Insgesamt vermittelt der Trailer den Eindruck eines beeindruckenden Dinosaurier-Spiels, das sowohl Action- als auch Erkundungselemente geschickt kombiniert.​

Dank der Unreal Engine 5 beeindruckt Instinction durch atemberaubende Grafik und realistische Animationen. Für Fans von Dinosaurier Spielen steht eine glorreiche Zeit an – neben Instinction kommt noch Jurassic Park Survival und The Lost Wild.