007 First Light: Der Beginn von Bond kommt 2026

Auf der jüngsten PlayStation State of Play zeigte das Studio erstmals über dreißig Minuten Gameplay, die deutlich machten, was hier für ein actiongeladenes Spionage-Epos auf uns wartet. Mit hilfreichen Gadgets, ausgeklügelten Methoden und charmanten Ausreden stehen euch viele Wege offen, um ans Ziel zu gelangen.

IO Interactive, das Studio hinter der gefeierten Hitman-Reihe, zeigt uns eine neu erdachte Hintergrundgeschichte von James Bond in seinen frühen Tagen bei MI6. Das Projekt markiert damit nicht nur die Rückkehr des Franchise in die Spielwelt, sondern präsentiert gleichzeitig ein spannendes Wiederaufleben von Blockbuster-Action-Adventures, ganz im Stil von Tomb Raider und Uncharted (oder auch Indiana Jones )

Die legendäre Spionage-Reihe gibt sich nächstes Jahr ein kraftvolles Comeback, doch diesmal nicht auf der Leinwand. 007 First Light erzählt die Geschichte der Anfänge des ikonischen Agenten James Bond und nimmt euch auf eine spannende Reise quer durch die Welt mit.

Der Anfang einer Legende

Bond ist hier kein Doppelnull-Agent und noch kein unantastbarer Profi mit der Lizenz zum Töten. Er ist 26 Jahre alt, ehrgeizig und unerfahren – doch voller Energie, um sich seinen Platz in der Elite des MI6 zu verdienen. 007: First Lighterzählt die Anfänge des Mannes, der später zur Legende wird. Die Präsentation zeigt eine seiner ersten Missionen. Während eines luxuriösen Schachturniers in der Slowakei sucht eine Gruppe von Agenten nach einem Verräter in den eigenen Reihen. Als Neuling gilt Bond zunächst nur als Chauffeur. Doch als er auf eigene Faust ermittelt, ändert sich alles. Wir sehen, wie er seine Gegner nicht mit Waffen, sondern mit Verstand besiegt. Mit kleinen Tricks und cleveren Gadgets schafft er Ablenkungen, enttarnt Feinde und sammelt Beweise. Dabei setzt er nicht nur auf Scharfsinn, sondern auch auf seinen unverkennbaren Charme. So entsteht eine Atmosphäre, die klassische Spionage mit moderner Action verbindet – intensiv, stilvoll und ganz im Geist von 007.

Von Agent zu Agent

IO Interactive nutzt ihre gewonnene Erfahrung um das offene, taktische Hitman-Sandbox-System mit Bonds cineastischen Charme zu verschmelzen. Schleichen oder drauflosstürmen? Täuschen, hacken oder manipulieren? Jede Mission scheint ein kleines Spionage-Puzzle zu sein, das auf unterschiedliche Arten gelöst werden kann. Das geschulte Spionage-Wissen erlaubt es, Umgebungen zu analysieren, Gespräche zu belauschen und Situationen kreativ zu manipulieren, während Bonds “Instinct”-Fähigkeit taktische Vorteile bietet – wie hektische Ablenkungen, wortgewandte Ausreden, präzise Schüsse oder elegante Fluchten im letzten Moment.

Für grenzenloses Vergnügen können Missionen mehrmals gespielt werden – wie man es schon aus Hitman kennt. Ganz so wie bei Agent 47 wird es wahrscheinlich aber nicht ablaufen, da bei 007 mehr Fokus auf die Story gerichtet wird. Besonders beeindruckend ist eben die filmische Inszenierung– stilistische Kamerafahrten, epochale Schauplätze und musikalische Akzente erinnern eher an einen Blockbuster als an ein klassisches Videospiel. Zwischen Schleichpassagen und Verfolgungsjagden entfalten sich spektakuläre Set-Pieces: rasante Autofahrten, schwindelerregende Flugzeugabstürze und reizüberflutende Schussgefechte – alles mit jener Mischung aus Stil und Präzision, die Bond seit Jahrzehnten definiert.

Hohe Erwartungen an 007

Viele loben IO Interactive für den Mut, eine originelle Geschichte zu erzählen, anstatt einfach nur einen Film nachzuspielen. Dennoch liegt die Messlatte hoch: Der Name James Bond bringt viel Verpflichtung mitsich. Auch wenn der Ersteindruck fast erstklassig wirkt, wird sich erst zeigen ob das Spiel dem Namen gerecht wird.

007 First Light erscheint am 27. März 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC. Sollte das finale Spiel halten, was die Präsentation verspricht, dürfen wir uns auf eine fantastische Geschichte freuen, die so gefährlich, stilvoll und aufregend ist wie der Mann, dessen Name die Welt kennt – Bond. James Bond.