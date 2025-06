Mal kein Pokémon: Game Freak bringt Beast of Reincarnation

Game Freak, bekannt für seine Pokémon-Spiele für Nintendo, bringt mit Beast of Reincarnation Action im Monster Hunter-Stil. Lest mehr!

Über Beast of Reincarnation

Das Spiel, das am Sonntag während des Xbox Games Showcase vorgestellt wurde, zeigt einen Charakter, der gegen große Monster kämpft. Beast of Reincarnation spielt in Japan in der nahen Zukunft und wird 2026 für Xbox, PlayStation und PC veröffentlicht, veröffentlicht von der neuen Firma Fictions. Dieses Game wird von Kota Furushima inszeniert, einem langjährigen Kampfdesigner der Pokémon-Serie. „Der neue Trailer bietet einen atemberaubenden Blick auf die atmosphärische Welt des Spiels und lädt euch ein, durch das postapokalyptische Japan zu reisen“, heißt es in einer Zusammenfassung.

„Schlüpft zusammen mit eurem Hundebegleiter Koo in die Rolle von Emma the Sealer, während sie sich der Quelle der Korruption der Welt stellen, um die Menschheit vor dem Aussterben zu retten.“ Das 1989 gegründete japanische Studio Game Freak ist vor allem als Schöpfer von über 30 Spielen in der Pokémon-Welt bekannt. Vor einem Jahrzehnt hat Game Freak eine interne Initiative namens Gear Project ins Leben gerufen, bei der Entwickler originelle Spielideen in ruhigeren Zeiten vorstellen konnten, in denen die Pokémon-Entwicklung nicht so intensiv ist. Das ist wohl eine der Früchte davon!