Trailer voller Action: Marvel’s Wolverine (PS5) erscheint im Herbst 2026

Der Trailer war unser erster offizieller Blick auf das Spiel, seitdem es bereits im Jahre 2021 angekündigt wurde und schon mal für einen Release 2024 in Frage kam . Sony und Insomniac Games haben auch ein Veröffentlichungsfenster enthüllt: Marvel’s Wolverine erscheint im Herbst 2026 auf PS5.

Ein rau klingender Liam McIntyre (Spartacus: Vengeance, JD Fenix in Gears of War 4 und Gears 5) übernimmt hier die Stimme von Logan. Wie Kreativdirektor Marcus Smith uns erinnerte, ist Logan ein unzuverlässiger Erzähler mit einem recht schlechten Gedächtnis, das für eine interessante Wendung oder auch zwei sorgen sollte, während sich die Geschichte abspielt. Im Gegensatz zu Insomniacs Spider-Man-Spielen werden Bösewichte nicht auf magische Weise an die Seite eines hohen Gebäudes geschleudert, nachdem ihr sie vom Dach geworfen habt. Nein, das ist kein Kinderspiel: Es geht richtig zur Sache, mit viel Blut und abgerissenen Körperteilen – selbstredend ist das Spiel ausschließlich für Erwachsene gedacht. Das ist zwar neu für Insomniac Games, aber die Umsetzung sieht wirklich animalisch aus!

Wolverine wird auf seinen Reisen einigen bekannten Gesichtern begegnen, darunter Mystique und Omega Red. Ganz zu schweigen von einem gewissen Riesenroboter, der am Ende des Trailers auftaucht. „Wir wollen die ultimative Wolverine-Fantasy liefern, die auf Insomniac-Grundnahrungsmitteln wie schnellen, flüssigen und wilden Kämpfen basiert; aufregende, actiongeladene Bühnenstücke; robuste Bedienungshilfen und eine packende Geschichte, die die Kernprinzipien eines der fesselndsten Comic-Charaktere aller Zeiten erzählt“, schrieb Insomniac Senior Community Manager Aaron Jason Espinoza auf dem PlayStation Blog. „Wir brechen mit Wolverine neue Wege, ja, aber unsere Vorliebe, Geschichten über Helden zu erzählen, die kolossale Widrigkeiten überwinden, ist so stark wie immer. Wir freuen uns darauf, Logans Geschichte mit Ihnen zu erkunden und seine charakteristische Variante des Heldentums zu nutzen, die viel dunkler und brutaler ist, als Sie es von Insomniac erwarten könnten.“