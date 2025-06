Neuer Trailer zu Coming-of-Age-Spiel Mixtape

Mixtape nimmt uns mit auf eine nostalgische Reise durch das Teenagerleben – voller Ziellosigkeit, Schabernack, Musik, Liebe sowie den Höhen und Tiefen des Erwachsenwerdens. Entwickelt wurde das Spiel vom kreativen Studio Beethoven & Dinosaur (was für ein geiler Name!), das bereits mit The Artful Escape einen BAFTA-Award gewinnen konnte. So reiht sich Mixtape scheinbar nahtlos in den hochkarätigen Katalog des renommierten Publishers Annapurna Interactive ein.

Mixtape: Ein letztes Abenteuer vor dem Erwachsenwerden

In Mixtape begleiten wir drei enge Freunde an ihrem letzten Abend vor dem Schulabschluss. Auf dem Weg zu ihrer finalen gemeinsamen Party werden sie durch ein sorgfältig zusammengestelltes Mixtape in traumhafte Rückblicke versetzt. Dabei erleben sie ihre prägendsten Erinnerungen noch einmal – intensiv, emotional und voller Bedeutung. Diese musikalisch inszenierten Episoden erzählen von Momenten, die das Teenagerleben formen: vom ersten Kuss bis zum letzten Tanz. Sie wecken Erinnerungen an die Unsicherheit, Freiheit und Magie dieser Lebensphase.

Die visuelle Gestaltung ist farbenfroh, künstlerisch und stark inspiriert von klassischen Coming-of-Age-Geschichten. In Kombination mit dem emotionalen Storytelling entsteht ein Stil, der an Life is Strange erinnert – aber dennoch eine ganz eigene, kreative Note mitbringt.

Ein echtes Highlight von Mixtape ist der Soundtrack. Mit Songs von DEVO, Roxy Music, Lush, The Smashing Pumpkins, Iggy Pop und vielen anderen wird jede Szene atmosphärisch untermalt. Dadurch verstärkt sich die emotionale Tiefe der Geschichte noch weiter. Mixtape wird so zu einer interaktiven Reise durch Erinnerungen – ein cineastischer Trip mitten ins Gefühlschaos der Jugend. Zwischen Skateboards, Partys und ersten Küssen entfaltet sich eine tiefgründige Geschichte, die hängen bleibt.

Annapurna schlägt erneut zu

Mit Spielen wie Cocoon, Stray, Outer Wilds oder What Remains of Edith Finch hat Annapurna Interactive längst bewiesen, dass sie interessante sowie kreative Spiele auf höchstem Niveau veröffentlichen. Mixtape scheint diese Tradition fortzusetzen – mit einem innovativen Konzept, einem eindrucksvollen Soundtrack und einer Geschichte, die direkt ins Herz trifft.