PEGI hat Life is Strange: Reunion bewertet: Was ist das?

Das Videospiel-Bewertungsboard PEGI hat einen unangekündigten Life is Strange-Titel namens Reunion bewertet.

Zu Life is Strange: Reunion

Laut einer vom Bewertungsvorstand veröffentlichten Beschreibung kommt Life is Strange: Reunion auf PlayStation 5, veröffentlicht von Square Enix. Die Bewertung enthält die folgende Beschreibung für das Spiel: „Chloe Price war Max Caulfields Partnerin in der Zeit… Sie zu verlieren ist Max‘ größtes Bedauern. Jetzt ist Chloe an die Caledon University gekommen. Von Albträumen und unmöglichen Erinnerungen heimgesucht, braucht Chloe Max‘ Hilfe. Aber Max steckt bereits in einer Krise: In drei Tagen wird ein tödliches Inferno den Campus zerstören.“ Laut der PEGI-Bewertung enthält das unangekündigte Spiel Darstellungen des Konsums illegaler Drogen. „Während einer Partyszene wird dem Spieler Wein angeboten und ihm die Möglichkeit gegeben, einen Schluck zu nehmen“, heißt es. „Die Spielerfigur erkennt, dass sie von dem Getränk, das sie getrunken hat, gespickt wurde und Halluzinationen erlebt.“

Laut der Auflistung fasst das Spiel die vorherigen Spiele der Serie zusammen, „die eine Szene beinhaltet, in der ein Mädchen in den Oberkörper geschossen wird, bevor sie dann auf dem Boden liegend gesehen wird, während Blut durch ihr Hemd sickert“. Es geht weiter: „Ein viel von der Gewalt im Spiel wird angedeutet; ein Gebäude wird in Brand gesetzt und Menschen werden im Inneren um Hilfe schreien hören. Dieses Spiel enthält auch die Verwendung einer starken Sprache, einschließlich „fuck“. Natürlich sind auch, ganz typisch für die Serie, auch mildere Schimpfwörter in ungenannter Zahl vorhanden – vielen Dank auch, Chloe Price! Deck Nine, das Studio hinter den jüngsten Spielen von Life is Strange und The Expanse: A Telltale Series, soll seit letztem Jahr an einer Fortsetzung von Life is Strange: Double Exposure arbeiten.