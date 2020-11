The Game Awards 2020: diese Spiele sind mehrfach nominiert

Jetzt da die Nominierten für die Game Awards 2020 feststehen, wollen wir diese einmal genauer unter die Lupe nehmen. Welche Titel wurden am öftesten für einen Preis vorgeschlagen und dürfen sich demnach berechtigte Hoffnungen machen?

Mit ganzen 10 Nominierungen führt Naughty Dog’s The Last of Us Part II das Feld klar an. Darüber hinaus gibt es aber noch ganze 19 Titel, die ebenfalls mehrfach aufgerufen wurden. Nachfolgend findet ihr eine Auflistung aller dieser Spiele. Hier könnt ihr außerdem sämtliche nominierten Games entsprechend ihrer Kategorie einsehen.

Die vollständige Liste aller mehrfach nominierten Spiele der Game Awards 2020:

10 Nominierungen

The Last of Us Part II von Naughty Dog (hier geht es zu unserem Review)

8 Nominierungen

Hades von Supergiant Games (hier geht es zu unserem Review)

7 Nominierungen

Ghost of Tsushima von Sucker Punch (hier geht es zu unserem Review)

6 Nominierungen

Final Fantasy VII Remake von Square Enix (hier geht es zu unserem Review)

4 Nominierungen

Doom Eternal von id Software (hier geht es zu unserem Review)

Fall Guys von Mediatonic (hier geht es zu unserem Review)

Half-Life: Alyx von Valve (hier haben wir leider kein Review für euch)

3 Nominierungen

Animal Crossing: New Horizons von Nintendo (hier geht es zu unserem Review)

Ori and the Will of the Wisps von Moon Studios (hier geht es zu unserem Review)

Valorant von Riot Games (hier haben wir leider kein Review für euch)

2 Nominierungen