Ori and the Will of the Wisps Test (PC): Traumhaft schöner Plattformer

Mit Ori and the Will of the Wisps lieferen die österreichischen Moon Studios einen absoluten Kracher ab. Was euch genau in der Fortsetzung erwartet, lest ihr in diesem Review!

Ein neuer Ori-Titel: Anders und besser

Mit Ori and the Blind Forest konnte das Team rund um Thomas Mahler schon 2015 mehr als nur überzeugen. Ein Metroidvania, sagte man, wunderschön animiert, sagte man. Die liebevoll gezeichnete Welt, die kräftig eingesetzten Farben, der Mix zwischen Kampf und Jump‘n‘Run haben den ersten Teil ausgezeichnet – und die Moon Studios haben daran absolut nichts geändert! Mehr noch, in Ori and the Will of the Wisps nimmt sich der Titel von Anfang an mehr Zeit. In jeder Minute, in jeder Situation, in jedem Biom könnt ihr sowohl spielen als auch einfach nur staunen.

Der Schwierigkeitsgrad im Vergleich zum Vorgänger ist in etwa gleich geblieben. Geübte SpielerInnen werden erst nach ein, zwei Stunden richtig gefordert, doch GelegenheitsspielerInnen haben schon in den ersten Kämpfen das eine oder andere Problem. Wie gut, dass der Naturgeist Ori nach einigen Passagen schon einige Tricks in petto hat. Beispielsweise könnt ihr den Doppelsprung, die Regeneration oder das An-der-Wand-Kleben freischalten, was euch bei der weiteren Erforschung von Niwen, dem Ort in Ori and the Will of the Wisps, hilft.

Erforschen, kämpfen, stärker werden

Die Story geht ähnlich wie im Vorgänger binnen weniger Minuten in die Vollen. Ihr bekommt das Leben rund um Ori mit und bekommt rasch ein Gefühl für die Familie, die im Game als Intro fungiert. Nach einer Wendung seid ihr auf euch allein gestellt, und Ori muss sich in Niwen auf eine Suche begeben. Dabei begegnet ihr allerlei Wesen wie etwa den Moki – diese Tierchen sind nicht nur zur Zierde da, sondern geben euch auch die eine oder andere Aufgabe. Jedes Puzzlestück greift dabei nahtlos ineinander: Schlüsselsteine schalten neue Territorien frei, und spezielle Kräfte ermöglichen es euch, in bekannten Arealen noch weiter vorzudringen.

Ori ist agil, aber fragil

In Ori and the Will of the Wisps nimmt der Kampf einen hohen Stellenwert ein. Ori ist ein äußerst agiler Geist, der mit Geschwindigkeit punkten kann. Die Angriffe eurer Gegner folgen immer gewissen Sequenzen, und es ist äußerst ratsam, euch diese einzuprägen. Was zuvor noch ein cineastisch in Szene gesetzter Zwischenbosskampf war, ist wenig später nur eine weitere Gegnerart auf eurem Weg durch das Game. Gewisse Mechanismen, wie etwa dass Ori bei Luftangriffen kurz in der Luft schwebt, können und sollen von euch gnadenlos zu eurem Vorteil genutzt werden.