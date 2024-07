Kingdom Rush 5: Alliance Test (iOS): Tower Defense mit ganz vielen Upgrades

So wird gespielt

Bevor ihr in Kingdom Rush 5: Alliance loslegen könnt, gilt es, ein paar Auswahlen zu treffen. In der Levelauswahl, also zwischen jeder Stufe, dürft ihr jederzeit zwischen den freigeschalteten Optionen auswählen. Bis zu fünf Turm-Arten könnt ihr in die Schlacht mitnehmen, und ganz neu: In jedem Kampf könnt ihr nun zwei Helden-Figuren gleichzeitig steuern. Daher dürft ihr auch entscheiden, welche zwei Charaktere ihr in die aktuelle Stage mitnehmen und so stärker machen wollt. Denn die Figuren sammeln mit jedem absolvierten Level Erfahrungspunkte, die zu Stufenaufstiegen führen und sie alle haben einen ganz eigenen Talentbaum. So wird alles in eurem Repertoire immer stärker!

Das Gameplay als Tower Defense-Spiel bleibt auch in Teil fünf unverändert. Es gilt, Wellen an Feinden abzuwehren und sie nicht durchzulassen. Werden eure eigenen Verteidigungslinien überschritten, verliert ihr ein Herz – 20 davon habt ihr in jedem Level. Schaffen es also 20 Feinde über diesen Punkt, gilt die Stufe als verloren und ihr müsst sie erneut versuchen. Um das zu verhindern, baut ihr durch Einsatz von Goldmünzen an strategisch wichtigen Orten Türme auf, die fortan automatisiert auf die vorbeilaufenden Feinde feuern. Die Heldencharaktere können von euch jederzeit umplatziert werden, und sie bringen Spezialfähigkeiten mit, die ihr nach der Abklingzeit jederzeit wieder einsetzen könnt.

Das Um und Auf

Das Abenteuer in Kingdom Rush 5: Alliance beginnt mit den grundlegenden Türmen und Figuren. Da habt ihr einen Bogenschützen-Turm, eine Festung, die Paladine als Abwehr- und Verzögerungseinheit bereitstellt, einen mächtigen Magier-Turm zur Verfügung. Später gibt es auch Armbrustschützen, Raketenkanoniere und Flammenwerfer! Sie alle haben ihren Platz und ihre Berechtigung in eurer Strategie, je nachdem, was ihr vorhabt. Doch egal, wofür ihr euch entscheidet, gewisse Dinge sind immer wichtig. Zum einen ist da mal die Platzierung: Ein Flammenwerfer-Turm, der die Feinde in Flammen setzt und Schaden über Zeit anrichtet, sollte früh gesetzt werden. Gleichzeitig sollten Paladine die Gegnerscharen dort zum Stehen bringen, wo viele Türme drauflos feuern können.

Doch das ist noch nicht alles. Gegen Goldmünzen dürft ihr die einzelnen Türme aufwerten, und das zahlt sich in jedem Fall aus. Der Schaden wird so gehörig gesteigert, auch die Reichweite steigt, und auf Turmstufe vier könnt ihr dann zusätzliche Fertigkeiten für diese Turm-Einheit freischalten. Diese haben es ganz schön in sich, und die Investitionen zahlen sich mehrfach aus! Ein Beispiel: Die Bogenschützen richten auf Stufe eins 3-5 Schaden an, auf Stufe zwei 10-13 Schaden, auf Stufe drei 15-23 Schaden, und auf Stufe vier 26-38 Schaden an. Als Vergleich kann der Arkane Zauberer auf Stufe vier 70-132 Schadenspunkte anrichten, besitzt aber eine langsamere Feuerrate. Ihr seht schon: Alles in Kingdom Rush 5: Alliance ist sorgfältig abzuwägen, wenn ihr es geschickt machen wollt.

Fertigkeiten in Kingdom Rush 5: Alliance

Um bei diesen beiden genannten Türmen zu bleiben: Auf Stufe vier schaltet ihr die Option frei, in zwei Upgrades für den angewählten Turm zu investieren. Im Fall des Magiers habt ihr die Fähigkeit, mit einem Schuss mehrere hundert Schadenspunkte bei einem Boss reinzuknallen – optional ist das auch ein One-Hit-Kill für Nicht-Bosse. Die zweite Fähigkeit des Arkanen Zauberers ist strategisch wertvoll, sie steigert nämlich den Schaden der anderen Türme in der Nähe. Schon alleine deshalb empfiehlt es sich, diesen Turm dann in die Mitte der möglichen Bau-Regionen zu setzen, um dann den maximalen Effekt dieses Upgrades nutzen zu können. Oder ihr spart euch dieses Upgrade und setzt euer Gold anderswo ein – das bleibt natürlich alles euch überlassen.

Die Königlichen Bogenschützen auf Stufe vier bieten vergleichsweise wenig Schaden, dafür aber großartige Reichweite. Sie lassen sich verstärken und haben zwei schadenssteigernde Fertigkeiten in petto. Die eine Fähigkeit ist der Rüstungsbrecher, der einfach die Rüstung der ankommenden Feinde ignoriert – perfekt für gepanzerte Widersacher, so bekommt ihr auch mehr Schaden rein. Wenn ihr die andere Fertigkeit hochstuft, bekommt ihr einen Falkner an diesen Turm, der den Gegnern einen geflügelten Freund entgegensendet. Dieser kratzt und beißt im Rahmen seiner Reichweite an den Fieslingen, was im Tandem mit den Bogenschützen sehr wertvoll sein kann! Nach Abschluss jeder Stufe gibt es auch noch Upgrade-Punkte für generelle Boni, die ihr im Menü frei verteilen dürft.

Da waren auch noch Helden

Wie bereits erwähnt gibt es neu in Kingdom Rush 5: Alliance zwei Heldenfiguren, die ihr in jeder Stufe einsetzen und steuern dürft. Sie sind nicht nur praktisch und mobil, sondern für manche Strategien unerlässlich. Beispielsweise könnt ihr versuchen, bei den ersten Wellen einen Weg rein mit Türmen und den anderen mit euren Heldenfiguren abzuschotten. Doch auch für die Notlösung, falls Feinde mal unerwartet durchbrechen können, lassen sich die Charaktere rasch zurückbeordern. Klar: Manche sind schneller als andere, und deshalb solltet ihr auch hier genau überlegen, was ihr mit den Helden machen wollt und worauf ihr Wert legt. Neben der aktuellen Heldenstufe und dem XP-Fortschrittsbalken seht ihr im Menü auch andere Stats.

Alle Helden besitzen einen Wert in den Bereichen Lebenskraft, Verteidigung, Angriff und Abklingzeit. Bei jedem Levelaufstieg gibt es dann Upgrade-Punkte, die ihr den Held*innen angedeihen lassen könnt – so werden auch sie immer und immer stärker. Wie vorhin erwähnt haben sie allerdings auch noch andere Vorzüge, ein Bogenschütze kann sich beispielsweise (so wie auch der Turm) fliegenden Feinden widmen, während ein Tank-Charakter gegnerische Truppen am Boden beschäftigen kann. So gewinnt ihr wertvolle Zeit, die Türme in der Nähe natürlich dazu nutzen können, Schaden zu verursachen. Egal, wie ihr es anstellt: Zwei Heldenfiguren zugleich fügen dem Spiel eine Menge Optionen hinzu, ob ihr sie nun bündelt oder verteilt.

So spielt sich Kingdom Rush 5: Alliance

Jetzt ist alles Wissenswerte über das Gameplay und die Mechanismen, die so am Werk sind, gesagt. Wie spielt sich Kingdom Rush 5: Alliance nun? Generell ist das Tower Defense-Genre ein gemütliches, und dementsprechend dürft ihr hier nicht allzu viel Action erwarten. Man kann auch sagen: Wenn ihr Stress beim Spielen habt, dann war eure Strategie einfach nicht gut genug! Abgesehen von vereinzelten Durchbrüchen von Feinden, den Bosskämpfen und beim voreiligen Rufen der nächsten Gegnerwelle wird kaum Stress im Spiel aufkommen. Die Wellen lassen sich Zeit beim Voranschreiten, und daher gestaltet sich das Spielen als eher gemächlich. Das gibt euch dann sogar Zeit, die liebevoll gestalteten Levels zu erkunden und dort vielleicht den einen oder anderen Bonus zu finden!

Wer sich die eigenen Strategien gut überlegt, sieht hier die Feindeshorden mal früher und mal später fallen, ohne viel selbst machen zu müssen. Möglichkeiten dazu gibt es in Kingdom Rush 5: Alliance allerdings zur Genüge, denn neben dem Positionieren eurer Helden gibt es auch deren Spezialfähigkeiten, die ihr immer wieder mal einsetzen dürft. Besonders cool dabei: Auch, wenn sich der Großteil des Spiels an eine vertraute Formel hält, so kommt es doch dann und wann mal vor, dass sich urplötzlich neue Wege öffnen, Feinde mal etwas anders voranpreschen oder ein Bosskampf ausgelöst wird. Das lockert das Geschehen auf und sorgt für Laune – ganz wie die Easter Eggs, die immer wieder mal in den einzelnen Stages vorkommen.

Über die In-App-Käufe

Eine Sache bei Kingdom Rush 5: Alliance fällt jedoch früh auf, und zwar die verschiedenen Währungen. Es gibt einerseits pro Heldenfigur eigene Heldenpunkte, die ihr für die fünf heldenspezifischen Fertigkeiten ausgeben dürft. Dann gibt es Upgrade-Punkte, die ihr durch den Spielfortschritt verdient, und sie lassen sich im Menü „Verbesserungen“ ausgeben, für verschiedenste Boni. Dazu gehören etwa das Reduzieren der Abkühlzeiten von Heldenzaubern, das Verringern von Turmkosten, zusätzliches Gold, das ihr zu Beginn einer Stufe ausgeben dürft und das Erhöhen von Schadens- und Gesundheitspunkten. Damit nicht genug, ihr verdient auch immer wieder Diamanten, die ihr für Gegenstände ausgeben dürft. Diese lassen sich in den Stufen jederzeit einsetzen, dazu gehören etwa Streubomben, Heilgegenstände, Teleportationen oder auch eine Goldkiste.

Der Shop des Spiels war zum Zeitpunkt des Reviews noch nicht online, also kann ich keine Auskunft darüber geben, wie viel Geld die Diamanten kosten. Das ist noch nicht alles, denn die Möglichkeit des Kaufens erstreckt sich auch auf andere Bereiche – zumindest gibt es in der iOS-Version In-App-Käufe. Etwas fies: Durch das Spielen von Kingdom Rush 5: Alliance könnt ihr beispielsweise nur vier Helden freischalten, alle anderen wollen mit Echtgeld ab 2,99 Euro erstanden werden. Sie sind nicht notwendig dafür, das Spiel generell zu schaffen, allerdings sind sie doch mächtiger, vielseitiger und (seien wir ehrlich) cooler als die vier Gratis-Figuren. Das mag unter dem Strich zwar nur ein kleiner Kritikpunkt sein, aber ist das wirklich notwendig? Es ändert nichts am guten Spiel, das dieses Game zweifelsohne ist – aber für mich persönlich stellt das einen unnötigen Wermutstropfen dar.

Die Technik des Spiels

Die Serie ist bekannt für ihren knalligen Comic-Look, und Kingdom Rush 5: Alliance hat keine Anwandlung, daran irgendetwas verändern zu wollen. Gut so! Denn auch Teil fünf wartet mit coolen Umgebungen, süßen kleinen Charakteren und Easter Eggs auf. Somit tut sich in den einzelnen Stages immer etwas, was ihr zum Teil auch beeinflussen könnt. So lässt sich mal ein Edelstein abbauen (das bringt euch Gold), oder ihr könnt einen NPC namens Robin Wood in den Fluss stoßen (das wird mit einem Erfolg belohnt), und so weiter. Das sorgt für einen gelungenen Ausgleich, optisch ist das Spiel jedenfalls super gelungen und wenn euch mal während des Gameplays langweilig wird, gibt es immer etwas zu entdecken. Aber keine Sorge: Das kommt so gut wie nie vor!

Die Soundabteilung hat ebenfalls ganze Arbeit geleistet. Zwischen feierlich, konzentrationssteigernd und fröhlich spielt die Hintergrund verschiedenste Musikstücke ab, die euch dazu motivieren, die Stufe abzuschließen und dann sogleich die nächste in Angriff zu nehmen. Alle Figuren und Türme haben ihre eigenen Sprachsamples, man merkt, warum die Serie ihre Lorbeeren verdient. Zu guter Letzt noch ein paar Worte zu der Steuerung: Sie funktioniert größtenteils wunderbar und steht euch zu keiner Zeit im Weg. Am iPad jedoch kam es mir etwas öfter vor, dass ich beim Wischen über den Screen (um die Kamera zu bewegen) versehentlich dabei die Paladine erwischte. Durch Wischen könnt ihr nämlich deren Sammelpunkt verändern, was ich ein paar Mal ohne Absicht tat – das ist aber auch schon das einzige Hoppala, das mir hier irgendwie untergekommen ist.

Kingdom Rush 5: Alliance: Features