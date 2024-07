So wie NBA Street – The Run: Got Next kommt für PC und Konsolen

Das Spiel mit dem Titel The Run: Got Next wird von Play by Play Studios, bestehend aus NBA Street-Entwicklern, kommen. 2025 ist es so weit!

Mehr zu The Run: Got Next

Dieses Game kommt 2025 für PC, PS5 und Xbox Serie. Es ist ein spiritueller Nachfolger von NBA Street, was für Fans sicherlich eine große Sache sein wird! Der Mitgründer von Play by Play Studios und ehemaliger Madden-Kreativdirektor Mike Young sprach über die Einstellung des Entwicklers: “Es gab viele von uns, die an NBA Street arbeiteten, die es immer zurückbringen wollten. Ich denke, es ist schwierig für ein Unternehmen, das ein Spiel wie ein Madden oder ein NBA Live hat, das so groß ist. Wenn Sie alle Ihre Ressourcen dafür einsetzen, denke ich, dass es schwierig war, über ein anderes Spiel nachzudenken. Ich war dabei, als das Tiburon Studio [NFL Blitz] zurückbrachte. Einige der Dinge, die ich in der Vergangenheit gesehen habe, sind nur Nostalgiespiele und sie haben sich irgendwie nicht zu einem modernen Spiel entwickelt. Ich denke, sie haben kaum Wiederspielwert, also müssen sie zu einem kleineren Preis herauskommen. Sie können nur die Leute anziehen, die sie mochten, und dann spielen sie es für ein Wochenende oder ein paar Wochen…”

Young fährt fort: “Was wir denken, ist die Gelegenheit, diese Art von Spiel, die nicht unbedingt mehr existiert, zur Gen Z zu bringen, die sozial ist. Spielen Sie mit Freunden, spielen Sie gegen Freunde. Wir versuchen, uns an das zu passen, was die Sim-Spiele uns nicht bieten. Modi wie Superstar KO, die irgendwie eins und fertig waren. Wir wollen die beste Version machen, die das Spiel machen würde.” Es ist schon eine Weile her, dass wir ein richtig tolles Basketballspiel in der gleichen Richtung wie NBA Street gesehen haben. Es geht so gar so weit, dass Jüngere das Game gar nicht erleben konnten, also sehen wir mal, was aus The Run: Got Next (trotz seines etwas holprigen Namens) so wird. Freut ihr euch darauf?