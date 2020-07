Ghost of Tsushima-Review: besser als der Hexer

„Blasphemie!“ werden da einige bereits empört aufschreien. Aber keineswegs. Ich werde in meinem nachfolgenden Review versuchen zu argumentieren, warum mich Jins Reise durch Tsushima eher abgeholt hat, als die Abenteuer von Geralt, Yennefer, Cirilla und Co.

Dennoch holt mich die Story vom Ghost Jin Sakai von der ersten Minute des Spiels an ab, lässt mich nicht mehr los. Auch nicht nach 20+ Spielstunden und zu einem Zeitpunkt, wo ich vergleichbare Titel längst wieder zurück ins Regal gestellt habe. Damit lässt unser ehrenvoller Krieger auch Geralt von Riva, seines Zeichens Hexer und namensgebende Figur der The Witcher-Reihe, hinter sich.

Denn Entwickler Sucker Punch nimmt uns mit auf eine – auf allen Ebenen – eindrucksvolle Reise. Wir dürfen malerische Landschaften erkunden, packende Zweikämpfe führen und wir tauchen ein in die Psyche eines jungen Mannes, der – um sein Volk und seine Heimat zu retten – sich selbst überwinden muss. Ihr fragt wo genau da jetzt der Unterschied liegt zu den Assassins Creed’s, den Breath of the Wild‘s und den Red Dead Redemption’s dieser Welt? Ganz ehrlich, so genau lässt sich das nicht beantworten. Zumindest nicht in einem einzigen Satz und auch nicht in wenigen.

Aber nicht auf ehrenvolle Weise durch das Haupttor preschend erledigen wir die Mission. Aus dem Hinterhalt, leise und so manch stolzer Krieger würde sagen feige, schleichen wir uns in die Burg. Wir stehen dem Fürsten irgendwann gegenüber, der, unwürdig in seinem Käfig hockend aber unnachgiebig und noch immer stolz ,auf uns gewartet hat. Was wird unser Lehrmeister nun von uns halten, da wir ihn – ohne den Kodex der Samurai zu achten – gerettet haben? Wird er uns verstoßen? Oder fallen wir uns in die Arme und sinnen auf Rache für die Morde an unserem Volk?

Schon im Intro von Ghost of Tsushima wird klar, dass der Kodex der Samurai nicht nur viel abverlangt, sondern manchmal auch deren Leben fordert. Mitten in diese Erkenntnis hinein stolpert unser Protagonist Jin, der sich im Verlauf der Handlung zum namensgebenden Geist von Tsushima mausert. Ein Schatten, der einfach aus dem Nichts auftaucht und dann wieder in der Dunkelheit veschwindet. Eine Legende, die den Landsleuten aushilft, wenn mal wieder ein Gehöft knapp davor ist abgefackelt zu werden. Oder eine Jungfrau entführt. Oder der geliebte Sake von den Barbaren gestohlen wird.

13 Jahrhundert. Das, der japanischen Hauptinsel vorgelagerte Tsushima wird von der mongolischen Invasion überrannt. Der Versklavung ihres Volkes durch die schier übermächtigen Armee des Khotun Khan stehen nicht einmal 100 Samurai im Weg. Voller Inbrunst stellen sie sich dem Feind an den Ufern des Meeres entgegen. Doch am Ende der Schlacht werden von den so stolzen Kriegern nicht mehr viele am Leben sein. Die Überlebenden – nicht mehr als eine Handvoll – sind in alle Winde verstreut, gefangen genommen oder haben sich den Besatzern angeschlossen.

Ein Kurosawa zum selber spielen

Und damit endet der erste von insgesamt 3 Akte, in welche die Geschichte von Ghost of Tsushima unterteilt ist. Viel mehr will ich an dieser Stelle nicht verraten. Soweit hätte man sich die Story ja auch denken können. Was ich nicht vorhergesehen habe ist, dass mich Erzählung und Inszenierung von Beginn weg so mitnehmen würden. Ich bin zwar schon ein kleiner Samurai-Fanboy, habe von Sekiro bis Nioh alles was so in das feudalte Japan-Setting hineinfällt, gespielt. Derart überwältigt war ich bis dahin aber noch nicht auf diese Art und Weise.

Sucker Punch schafft es, den inneren Konflikt von Jin Sakai so glaubhaft wiederzugeben, wie selten ein Open-World-Titel zuvor. Bestes Beispiel ist für mich der eigentlich als Antagonist eingeführte Mongolen-Herrscher Khotun Khan. Dieser wird zwar als ehrgeizig, brutal und skrupellos vorgestellt. Jede seiner Dialogzeilen wirken aber nicht klischeehaft, machen aus seiner Sicht absolut Sinn und sind nachvollziehbar. Genauso wie Jins Onkel Fürst Shimura, der eigentlich nur sein Volk beschützen will, aber aus seiner eingerosteten Denkweise nicht ausbrechen kann.

Und dabei hält das hohe Erzählniveau nicht bei der Haupststory auf. Jeder noch so unwichtige NPC – der im Endeffekt nur 2 Sätze vorzubringen hat – ist gut geschrieben, fügt sich in die Spielwelt ein und erweitert so ganz Nebenbei die Charakterentwicklung von Jin. Ein Umstand den ich sehr schätze – auch im direkten Vergleich mit einem ganz großen Game des Genres, nämlich The Witcher 3: Wild Hunt.

Das sich Geralt, obwohl mit einer für ihn wichtigen Mission bedacht, mit Quests vom Format „Hilf mir Hexer, meine Frau ist vor 3 Tagen weggelaufen. Kannst du sie für mich ausfindig machen?“ herumschlägt, hat mich bei diesem Game immer aus der Immersion gerissen. Warum würde sich ein von der Gesellschaft gemiedener Eigenbrödler, der für Geld Bestien tötet und eigentlich besseres zu tun hat, mit so etwas beschäftigen?

In Ghost of Tsushima macht es hingegen für mich absolut Sinn, dass sich Jin – als einer der Fürsten der Insel – um sein Volk kümmert und denen aus der Patsche hilft. Zumal er auch keinen unmittelbaren Zeitdruck verspürt, da sein Onkel als Druckmittel es Khans nicht in unmittelbarer Gefahr steht, ermordet zu werden. Aber die Erzählweise ist nicht das einzige, was dieses Samurai-Abenteuer seinem polnischen Kollengen voraus hat. Auch in Punkto Map- und Quest-Design kann Sucker Punch mich insgesamt mehr überzeugen.

In The Witcher 3 ist meine Karte nach wenigen Spielstunden überladen mit Fragezeichen. Eigentlich weiß ich gar nicht wo ich anfangen soll. Gleichzeitig fühle ich mich durch das bloße Erscheinen von Questmarkern fast schon genötigt deren Markierungen auf der Karte auch zu bereisen. Mir könnte ja sonst irgendwas supertolles durch die Lappen gehen. Ghost of Tsushima verwendet zwar ebenso die berühmt berüchtigten Icons, geht damit aber wesentlich sparsamer um. Für jeden abgehakten Punkt tauchen nicht 10 neue auf, sondern eben nur maximal 2. Daneben bleibt mir auch noch genug Freiraum zum selber erkunden.

Beim Erreichen der Punkte selbst helfen mir dann kreativ eingebundene Tools wie der Wind und ein goldener Vogel, die mich zu meinem Ziel führen, ohne das ich ein einziges Mal auf die Map schauen muss. Na klar wird durch Sucker Punch hier schon die klassische Open-World-Formel bedient. Es gibt diese 4, 5 verschiedenen Mechanismen, die quer über die Karte verteilt aufzudecken gilt. Hier sind es eben heiße Quellen, Fuchsbauten, oder Bambusstände. Dort gibt es zwar immer nur Aktivitäten, die nicht länger als ein paar Minuten in Anspruch nehmen, diese bieten ob ihrer ruhigen Atmosphäre aber die ideale Gelegenheit, einmal den Kurosawa-Modus zu aktivieren.

Mit diesem Graufilter fühlen wir uns in einen der großen Jidai-Geki-Filme der 1950er zurückversetzt. Pure Nostalgie und eine schöne Geste gegenüber der japanischen Regisseur-Legende Akira Kurosawa, der mit seinen Werken so Leute wie George Lucas zu Projekten wie Star Wars inspiriert hat. Der Kurosawa-Modus entfaltet sein Potential aber nur in den eben ganz ruhigen Momenten wirklich. Im offenen Gefecht mit dutzenden Gegnern, wo durchaus farbliche Nuancen den Unterschied machen können, habe ich ihn als nicht so brauchbar empfunden.

Nach wenigen Minuten habe ich also wieder auf Farbe umgestellt. Auf Dauer wäre mir das in Schwarz-Weiß zu anstrengend gewesen. Ist eben am Ende doch ein etwas anderes Medium als der Film. Ein Wort noch zur deutschen Synchronisation. Diese ist zwar bis auf teilweise asynchrone Lippenbewegungen sehr gut gelungen, für das echte Samurai-Feeling brauche ich aber definitiv die japanische Sprachausgabe. Die würde ich auch jedem ans Herz legen. Und zur Framerate noch (bevor ich diesen wichtigen Punkt wieder vergessse): ich hab das Game auf der normalen Playstation 4 gespielt und hatte ein paar Einbrüche zu Beginn während der Cutscenes. Danach lief aber alles wie am Schnürchen.