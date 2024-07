Die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy kommt im August auf Game Pass

Crash-Fans aufgepasst: Am 8. August 2024 soll es so weit sein, dann kommt die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy auf den Game Pass. Lest hier mehr!

Das wurde vom eXputer-Autor eXtas1s erwähnt, der in letzter Zeit eine starke Erfolgsbilanz bei der Enthüllung kommender Game Pass-Titel vor ihrer offiziellen Bestätigung hat. Zuletzt hatte der User genau vorhergesagt, dass Call of Duty Modern Warfare 3 nun dem Abonnementdienst für Konsole und PC beitreten würde, was Microsoft erst diesen Dienstag bestätigte.