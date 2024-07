Indie Highlight: Another Crab’s Treasure – Abenteuer im Ozean

Von Zeit zu Zeit verliere ich den Überblick über die Vielzahl an Spielen die jeden Monat erscheinen. Somit kann es schon mal vorkommen, dass ich manche Indie-Spiele-Perlen erst viel später entdecke und richtig wahrnehme. So war es damals mit Hollow Knight und so ist es dieses Jahr mit Another Crab’s Treasure passiert. Nachdem ich den Elden Ring DLC abgeschlossen hatte, war mein Soulslike-Durst noch nicht gestillt und somit bin ich auf der Suche nach einer neuen Herausforderung auf das Unterwasser-Soulslike-Spiel gestoßen, indem sich ein Einsiedlerkrebs mithilfe von Müll durch den Ozean schlägt.

Ein Schatz auf dem Grund des Ozeans

Another Crab’s Treasure wurde am 25. April 2024 veröffentlicht und entführt uns in eine gefährliche Unterwasserwelt, die von mysteriösen Flüchen und realen Umweltverschmutzung geplagt wird. Im Zentrum steht der kleine Kril, ein bescheidener Einsiedlerkrebs, der sich auf eine epische Schatzsuche begibt, um seine gestohlene Muschel zurückzuerhalten. Dabei nutzt er den Müll um sich herum als neuen Schutz, was nicht nur eine innovative Spielmechanik darstellt, sondern auch eine tiefere Botschaft über Umweltbewusstsein und Ressourcenmanagement vermittelt. Das Spiel kombiniert das Beste aus dem Soulslike-Genre mit einer humorvollen und farbenfrohen Darstellung des Meeres und dessen Lebewesen. Während die Kämpfe an die dunkle und herausfordernde Natur von Spielen wie Dark Souls erinnern, sorgt die lebendige Grafik und die lustigen Dialoge für eine heitere Spielerfahrung.

Die Unterwasserwelt ist vielseitig gestaltet, mit Gebieten, die von Algenwäldern bis hin zu tiefen Seegräben reichen. Herausforderungen in Form der unterschiedlichsten Meeresbewohnern warten hinter jedem Riff. Erkunden kann man das Meeresphänomen auf Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Mit einer Mischung aus anspruchsvollem Gameplay, zugänglichen Schwierigkeitsoptionen und einer satirischen, aber liebevollen Darstellung des Unterwasserlebens, hat Another Crab’s Treasure schnell eine positive Resonanz in der Gaming-Community gefunden und wurde hochgelobt. Macht nicht den selben Fehler wie ich und lasst diesen Gaming-Scahtz nicht an euch vorbeischwimmen. Wenn ihr nach einer frischen Herausforderung sucht taucht in dieses Ozean-Abenteuer ein.