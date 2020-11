Spider-Man Miles Morales Review: Action-Nachschlag auf der PS4

An dieser Stelle komme ich ins Spiel. Denn ich bin für euch mit Miles Morales in das Spinnenkostüm geschlüpft und habe Manhatten auf der Playstation 4 unsicher gemacht. Als waschechter Spider-Man-Spiele-Neuling gebe ich nun meine Einschätzung zum Game preis. Na dann los!

Spider Man Miles Morales erschien am 12. November neben der Playstation 5 auch noch für die PS4 und reihte sich dabei nahtlos in das hochklassige Gaming-Portfolio ein. Wer sich zum Release der neuen Konsolengeneration also noch keine Next-Gen-Hardware leisten konnte oder wollte, musste dennoch nicht traurig sein. Ganz im Gegenteil.

Aus großer Kraft folgt große Verantwortung

Der Satz ist wohl jedem Spidey-Sympathisanten ein Begriff und er trifft auch perfekt auf die Entwicklung dieses Spiels durch die Insomniac Games Studios zu. Wie geht an den Nachfolger eines so populären Titels wie dem Hauptspiel von 2018 heran? Schließlich muss man doch dem Franchise treu bleiben, und als Selling-Point für die neue Konsole muss das Game dann ja auch noch herhalten.

Meiner Meinung nach haben alle Beteiligten hier absolut alles richtig gemacht mit der Entscheidung Spider Man Miles Morales als Spinoff – und nicht als vollwertigen Titel der Hauptreihe – anzupreisen und in der Folge auch herauszubringen. So kann man das Game an einigen Stellschrauben doch weiterentwickeln, ohne dabei an einer grundlegenden Spielmechanik etwas ändern zu müssen. Statt Peter Parker spielen wir nun eben den 17 jährigen Schüler Miles, mit dem wir in Manhattan statt im Sommer diesmal in verschneiten Weihnachtsferien unterwegs sind. Statt dem klassischen Spidey-Spandex-Anzug stehen uns nun auch andere Outfits wie einer Venom-Variante zur Verfügung.

Das sieht Grafik-technisch alles top aus. Kann man doch an den Gewändern beim genaueren Hinsehen direkt die Faserung erkennen und auch New York macht in weihnachtlich-dekoriertem Flair einiges her. Natürlich wird dieser Eindruck auf der PS5 noch verstärkt. Das kann ich bestätigen, ohne die PS5-Version selbst gespielt zu haben. Und natürlich profitieren auch die Ladezeiten vor der zusätzlichen Power der neuen Konsolengeneration. Diese sind nämlich auf der PS5 hier quasi nicht vorhanden. Aber auch auf meiner Playstation 4-Slim durfte ich mich nicht beschweren.

So macht es ordentlich Spaß sich am seidenen Spinnenfaden durch Manhattan zu schwingen. Ich gebe zu als Marvel’s Spider Man-Neuling war das doch am Anfang sehr ungewohnt und es doch ein paar Stunden gedauert bis die Steuerung in Fleisch und Blut übergegangen ist. Gegen Ende meines Abenteuers aber war ich der Held von New York, der sich grazil zwischen den Häuserschluchten fortbewegt hat.

Fortbewegung ist auch gleich das nächste Stichwort. Ich kann berichten, dass diese – gerade für unseren quicklebendingen Spidey – so wichtige Gameplay-Mechanik nicht immer einwandfrei funktioniert hat: ich stehe mit Miles auf dem Dach eines Wolkenkratzers, an dessen Ränder sich Abstufungen befinden. Als ich mich auf diese zubewege, setzt unser Nachwuchs-Held nicht einfach einen Fuß auf die Kante – wie das bei so gut wie jedem anderen Spiel der Fall wäre – sondern läuft stur auf der Stelle. Ich kann mich auch nicht gänzlich frei an Häusermauern hinaufbewegen.

Sobald sich mir eine Feuerleiter waghalsig in den Weg stellt wird die Situation für Miles knifflig. Man kann nicht einfach kopfüber am Gerüst hochklettern wie etwa in The Legend of Zelda: Breath of the Wild Link das an Felswänden sehr wohl vermag. Das noch zu implementieren – dafür hat die Entwicklungszeit anscheinend nicht mehr ausgereicht. Aber hey, das ist insgesamt nur ein kleiner Wehrmutstropfen. Insgesamt kann ich sonst vom Gameplay nur Gutes berichten. Die Open World ist nicht so vollgestopft mit belanglosen Quests und Markern wie in anderen Spielen, sondern füllt sich erst mit Fortdauer der Handlung stetig. Es poppt nur immer gerade so viel neues auf, dass ich als Spieler motiviert bin, zwischen den Hauptquests mal wieder einem unbescholtenen Bürger den Tag zu retten.

Die Neben-Aktivitäten reichen von so kleinen aber feinen Nebenquests wie dem örtlichen Trafikanten seine Katze namens Spider-Man zurückzubringen, bis hin zum Einsammeln von Artefakten, die einem die Backstory der neuen Charaktere etwas näher bringt. Oh, einen Kritikpunkt hinsichtlich der Spielmechaniken habe ich dann aber doch noch.