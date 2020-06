The Last of Us 2 Test – Zurück ins Elend

Part zwei spielt vier Jahre nach dem ersten Teil, wirft uns aber auch immer wieder mit Rückblicken in die Vergangenheit. Das Spiel startet in Jackson, Wyoming mit Joel, Ellie und ihrer Freundin Dina. Der Cordyceps-Pilz hat mehr als 20 Jahre gewütet und mehr als die Hälfte der gesamten Menschheit in aggressive Mutanten verwandelt. Joel und Ellie haben es mit Hilfe von Tommy geschafft sich in einer, für die Zombieapokalypse, sehr ansehnlichen Kleinstadt nieder zu lassen, wo es Strom, Wasser und sogar ein wenig Gemütlichkeit gibt. Die Idylle wird durch einen brutalen Vorfall in den umliegenden Bergen gleich zu Beginn wieder zerstört. Die Geschichte führt uns dann nach Seattle und ist im Kern eine eher simple Rachegeschichte, die nach Menschenleben und Gewalt giert. Dieser Ansatz wird mit Storyfäden konterkariert, die sich um die Liebe von jungen Menschen und die Gefühle zwischen Vater und Tochter drehen.

The Last of Us 2 zeigt meisterhaft wie Dramaturgie und Pacing in Videospielen eingesetzt werden sollen, um dadurch eine grausame und gleichzeitig emotionale Geschichte zu erzählen.

Langsamer Aufbau, knallharte Peaks

Joel bezieht ganz klar die Rolle als Ziehvater, trifft dabei aber wie jedes Elternteil bei einer heran wachsenden Teenagerin nicht immer zu 100 Prozent ins Schwarze. Deshalb schwingt in der Geschichte immer etwas Coming of Age mit, denn für Ellie geht es mitunter ums Erwachsen werden und die erste, echte Liebe mit Dina. Diese Dinge werden in Zwischensequenzen ganz meisterhaft von Naughty Dog erzählt und das hat mehrere Gründe. Ganz trocken gesagt ist The Last of Us 2 handwerklich eines der besten Spiele für die PS4 überhaupt. Die Lichtstimmung, wenn die Sonne im Schnee glitzert oder man an einem Bach entlang durch den Wald reitet sind absolut beeindruckend. Die Inszenierung an sich, also Kamerafahrten, Hintergrundmusik und die Schauspielerin Ashley Johnson, die Ellie spielt harmonieren in sehr gutem Einklang. Das liegt auch am eher gemächlichen Erzähl- und Spieltempo. Es ist wie eine Staffel Better Call Soul, die in ihren langsamen Momenten wunderschöne Panoramen und außergewöhnliche Einstellungen liefert. Als Kontrast fällt in jedem Kapitel aber irgendwann der Action-Hammer und der fällt ganz gewaltig aus.

Unangenehm und Aufrührend

Das geht soweit, dass sich einige Wendungen in der knapp 30-stündigen Spielzeit wie ein Schlag in die Magengrube anfühlen. Naughty Dog schafft es geschickt mit meiner Erwartungshaltung zu spielen und überrascht mich entweder mit ergreifenden Szenen oder brutalen Gräueltaten. Gewalt wird in den Zwischensequenzen nie zum Selbstzweck abgespult. Man will bei Naughty Dog nicht cool oder edgy sein, sondern die harte Realität zeigen. Wenn eine Schrotflinte von zwei Metern aus auf die Beine des Gegenüber abgefeuert werden dann hört und sieht man auf schreckliche Weise den Einschlag und die zerfetzenden Auswirkungen. Wenn Ellie jemanden tötet, dann macht sie das nicht klinisch, wie ein Auftragskiller. Es wird Gerungen, Gewürgt und schlussendlich auch Abgestochen. Das Todesröcheln der im Sterben liegenden Gegner und das Geräusch, wenn ein Genick gebrochen wird sind realistisch und verstörend. Das Spiel beeindruckt nämlich nicht nur visuell, auch das Sounddesign ist auf höchstem, technischen Niveau und reißt mich immer wieder schonungslos aus meiner heimlichen Stille.

Kein Schwarz-Weiß-Denken in The Last of Us 2

Als letzten Punkt zur Story möchte ich noch festhalten, wie gut Naughty Dog mit klassischen Feindbildern kokettiert. Im ersten Teil sind Joel und Ellie noch eher als klassisch „gut“ anzusehen, die aber beide ihre düsteren Seiten und Verfehlungen haben. Diese Ebene wird geschickt weitergesponnen und mit neuen Elementen, wie der Beziehung zu Dina erweitert. Aber Ellie und Joel kämpfen nun nicht mehr für das erhabene Ziel, die Menschheit zu retten und ein Heilmittel herzustellen. Die Motive sind weit weniger rational und privater Natur. Ab den ersten vergangenen zehn Stunden habe ich mich immer wieder gefragt, was das Ganze hier soll und das ich eigentlich nicht mehr weiter möchte. Versteht mich nicht falsch, das ist kein Kritikpunkt sondern positiv gemeint. Ellie verfällt nach und nach in einen Modus, wo sie nur mehr „ihre Mission“ vor Augen hat und diesen Weg zu verfolgen ist intensiv, hoch spannend und fantastisch erzählt. Die Motive aller Hauptcharaktere sind für mich immer nachvollziehbar und das gilt auch für den Konflikt der sich immer mehr aufschaukelt.

Es geht ums Überleben

Genug der Storyandeutungen, machen wir gemeinsam einen Blick auf die Welt von The Last of Us 2. Die ist sehr verwinkelt und es gibt einiges zu entdecken. Seid ihr in Seattle angekommen, öffnet sich sogar eine Art Mini-Open-World-Hub. Ansonsten bleibt das Spiel aber eher schlauchiger Natur. In den vielen, kleinen Arealen werdet ihr ständig auf der Suche nach Munition und Crafting-Materialien sein. Ich habe das Spiel auf dem Schwierigkeitsgrad „Schwer“ (dem zweit höchsten) gespielt und war ständig unter Munitionsknappheit. Das zwingt mich in wirklich jede noch so kleine Schublade reinzuschauen und auf ein wenig Loot zu hoffen. Es ist ein bittersüßer Schmerz, dass einige davon auch einfach von anderen Menschen bereits leer geräumt wurden und leer sind. Die Ressourcenknappheit zwingt mich zu einem Umdenken. Normalerweise gibt es in Videospielen Gegner und die müssen eliminiert werden – Punkt. In The Last of Us 2 ist vorbei schleichen oder sogar die Flucht nach vorne immer wieder eine sehr valide Taktik. Einfach drauf los zu sprinten ist zwar riskant, es spart aber natürlich auch viel Munition, wenn man den Feinden nicht jedes Mal eine Kugel in den Kopf ballert.