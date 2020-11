The Game Awards 2020: das sind die Nominierten

Aufmerksamen Beobachtern wird nicht entgangen sein, dass es heuer zum ersten Mal auch die Kategorie “Innovation in Accessibility” abzuräumen gibt. Das ist eine sehr begrüßenswerte Entscheidung der Game Awards , die ja in der Vergangenheit auch schon das ein oder andere Mal herbe Kritik einstecken musste. Und tatsächlich finden sich unter all den nominieren Games auch einige Titel, welche sich diesen Preis auch verdient hätten. Aber genug dem Vorgeplänkel: hier sind alle Kategorien und die dazugehörigen Nominierten der Game Awards 2020.

Lange haben wir darauf warten müssen, aber nun wissen wir wer die Nominierten für die diesjährigen Game Awards sind. Unter diesen finden sich auch ein paar Überraschungen und für manche sogar eventuell fragwürdige Entscheidungen. Die Preisverleihung findet dieses Jahr übrigens am 10. Dezember Ortszeit statt. Interessierten Zusehern aus Mitteleuropa steht also erneut eine lange Nacht bevor. Nach der MEZ (mitteleuropäischen Zeit) findet die Veranstaltung von 01:00 Uhr bis 05:00 Uhr Nachts statt.

Euch ist die reine Auflistung aller Nominierten allein nicht genug? Ihr wollt das Award-Season-Flair so richtig einsaugen? Dann schaut euch unbedingt noch das hier verlinkte Video des offiziellen The Game Awards-Yotube-Kanals an. in diesem stellt Geoff Keighleys noch einmal alle Kategorien mit voller Inbrunst vor.