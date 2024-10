Kraftons Life-Sim inZOI erscheint nach wie vor 2024 im Early Access

Bei einer Spieldemonstration in dieser Woche bestätigte ein Krafton-Vertreter, dass inZOI noch 2024 in den Early Access kommt.

Warten auf inZOI

Derzeit tut sich nicht so viel im Sim-Genre. Die Sims 4 bekommt wohl keinen direkten Nachfolger, dafür aber eine Unzahl von Mini-Updates (und das geballt). Life By You von Paradox wurde kurz vor dem immer wieder verschobenen Early-Access-Start einfach eingestampft. Project Rene, eigentlich als ein Die Sims 5 gehandelt, wird eher ein Multiplayer-Titel quer über alle Plattformen anstatt eine ordentliche Life-Sim für den PC. Bleibt nur noch Paralives, deren Entwickler*innen sich auch eher ruhig verhalten und erst einen Launch im Jahr 2025 anstreben. Krafton hat mit inZOI ein ganz heißes Eisen im Feuer, und wenn es tatsächlich noch vor dem Jahresende in den Early Access gelangt, dann ist das ein Riesenvorteil. Das sofort offensichtliche Alleinstellungsmerkmal von inZOI ist die Technik.

Realistische, weiche Beleuchtung und schmollende Lippen machen einfach den Unterschied. Zudem gibt es eine offene Welt mit fahrbaren Autos, Aufgaben am Arbeitsplatz, After-Work-Einlagen und noch vieles mehr. Bei einer Pressekonferenz in dieser Woche sagte Spieldirektor Hyungjun Kim, dass das von Krafton gesetzte Ziel darin besteht, das Game für die nächsten 20 Jahre zu aktualisieren. Später im Briefing sagte er, dass er glaubt, dass es über 10 dieser Jahre dauern wird, um seine volle Vision für das Spiel zu erreichen. Mehr Städte, mehr Kulturen, mehr Länder fernab von Korea sollen ins Spiel gelangen – ein hehres Ziel. Wenn alles nach Plan läuft, wird dieser 20-jährige Lauf vor Jahresende beginnen. inZOI wird auf Steam verfügbar sein, wenn es im Early Access startet, und es wurde noch kein bestimmtes Datum festgelegt.