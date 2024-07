Die Sims 4: Verliebt Erweiterungspack angekündigt: Inklusive Tinder-App und mehr!

Electronic Arts und Maxis stellten das Die Sims 4 Verliebt-Erweiterungspack vor, das ab dem 25. Juli für alle Plattformen erscheint. Der angekündigte Push geht also in die Vollen!

Mehr zu Die Sims 4: Verliebt

Dieses Expansion Pack kommt für PC und Mac über die EA app, im Epic Games Store und auf Steam, für PS5, PS4, Xbox Series X|S und Xbox One. Im Die Sims 4 Verliebt-Erweiterungspack können Spieler:innen in der neuen App „Amors Ecke” ein Dating-Profil ihrer Sims erstellen, um spannende Verabredungen mit einem Sim oder mehreren anderen Sims zu erleben. Im neuen Date-Planungssystem können sie alles im Detail vorbereiten und entscheiden, wo ihre Sims hingehen und was auf dem Date unternommen werden soll. Mit der neuen romantischen Decke im Gepäck sind besondere Momente garantiert. Spieler:innen können mit neuen romantischen Bestreben festlegen, wie sich ihre Sims in der Dating-Welt bewegen, entscheiden, was sie anziehend oder unattraktiv finden und sogar lernen, wie sie eine Karriere als Romantiktherapeut:in einschlagen können.