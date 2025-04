Was kosten die Nintendo Switch 2-Editions von Original-Switch-Spielen? Haltet euch fest

Nintendo Switch 2 ‚Editions‘ von Original Switch-Spielen, wie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, werden 79,99 Euro kosten.

Über Nintendo Switch 2-Editions

Die Nachricht kommt gerade recht, da Nintendo damit begonnen hat, Vorbestellungsinformationen für Software zu veröffentlichen, die auf das neue System kommt. Laut mehreren US-Händlern werden The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Super Mario Party Jamboree und Kirby und das Vergessene Land als Nintendo Switch 2-Editionen jeweils 80 Euro kosten. The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird laut den bisherigen Angeboten für 70 Euro verkauft. Nintendos Preisstruktur für Switch 2-Spiele scheint bisher unberechenbar zu sein, wobei Mario Kart World und Donkey Kong Bananza beide unterschiedliche Preismodelle haben, je nachdem, ob die Spieler die physischen oder digitalen Editionen kaufen.

Auf jeden Fall scheint es so, als ob Nintendo den physischen Spielen in gewisser Weise den Kampf ansagt – denn der Mehrpreis ist etwas, das sich über mehrere Games hinweg zusammenläppern wird. Die Nintendo Switch 2-Editionen von Spielen werden Verbesserungen wie bessere Grafik oder exklusive Funktionen enthalten. Switch 2 Edition-Spiele sind getrennt von der Standard-Switch 2-Abwärtskompatibilität und müssen entweder separat erworben oder für Besitzer*innen von Switch 1-Versionen aufgerüstet werden. Nintendo hat nicht bekannt gegeben, wie viel jedes einzelne Upgrade kosten wird. Für beide Zelda-Spiele erhalten Abonnent*innen des Nintendo Switch Online-Dienstes die Upgrades kostenlos. Nintendo hat auch angekündigt, dass mehrere zukünftige Titel Nintendo Switch 2 Editionen erhalten werden, wie Metroid Prime 4: Beyond und Pokemon Legends Z-A.