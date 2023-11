KI, Unreal Engine 5 und mehr: Das macht inZOI, Kraftons koreanisches Die Sims, besser

Mit inZOI bringt Krafton eine neue Lebenssimulation. Dank Unreal Engine 5 wirkt alles lebensecht, doch was kann das neue Game noch?

inZOI, das bessere Die Sims?

Auf der G-Star in Busan hat Krafton inZOI angekündigt – wir berichteten bereits ausführlich darüber. Denn nicht umsonst hat das Game seinen derzeitigen Hype verdient: Ihr könnt in verschiedenen Teilen der Welt spielen, so gibt es Locations, die etwa Los Angeles oder auch Seoul nachempfunden sind. Zudem gibt es nicht viele Ladezeiten, das Spiel bietet euch eine komplette offene Welt. Das äußert sich auch bei Dingen wie eurer Berufslaufbahn: Anstatt einem Zeitsprung könnt ihr euren Zoi (also eure Spielfigur) genauso beim Arbeiten begleiten wie im Alltag. Auf den belebten Straßen kommt es auch schon mal zu Unfällen, die auch in einem Todesfall resultieren können – glücklicherweise lässt euch der Titel da dann die Zeit kurz zurückdrehen! Da sich das Spiel noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, kann man derzeit viele Details einstellen, die es sonst nirgendwo gibt.

Dazu zählt etwa die Anzahl der Katzen auf den Straßen, die Anzeigen auf Werbetafeln, das Wetter oder auch die Form und Dichte der Vegetation – typisch im Early Access. In diesem Ableger wird auch viel über das Smartphone gesteuert, eure Zois halten sich auch größtenteils daran: Wenn im Kalender Termine stehen, steuert der freie Wille der Figuren sie auch halbwegs pünktlich zu den angegebenen Ortschaften. Aber der Kalender ist nicht die einzige App auf eurem Handy, da gibt es auch einen Ortungsdienst, damit ihr niemals verloren geht, Notizen zur freien Verwendung und auch Nachrichten. Klar, dass es eine Messaging-App gibt: Damit könnt ihr jederzeit mit anderen Zois Kontakt aufnehmen und ganz wie in einem RPG mit verschiedenen Textbausteinen antworten. Dass die Art und Weise eurer Kommunikation natürlich zu Veränderungen beim Freundschaftslevel führt, liegt auf der Hand.

Gute Ideen und neue Kniffe

Anpassungs-Fans werden ohnehin begeistert sein, da inZOI brutal viel in dieser Hinsicht bietet. So gibt es schon eine Unzahl an verschiedenen Möbeldesigns, diese lassen sich aber dann auch noch ganz fein anpassen. Bei einem Bett etwa dürft ihr die Bettdecke, den Überzug sowie das Kopfkissen getrennt voneinander personalisieren, und Sitzgelegenheiten lassen euch sowohl den Sitz wie auch die Stuhlbeine völlig frei auswählen. Damit nicht genug, nach Lust und Laune könnt ihr Texturen anwenden, damit der Look auch tatsächlich eurer Vorstellung entspricht. Gibt es irgendetwas nicht, das ihr unbedingt wollt? Dann bietet der Titel mit AI Texture eine künstliche Intelligenz an, die während des Spiels nach der Eingabe von gewissen Schlagworten einfach ein Bild kreiert. Da das Spielen des Spiels kommerzielle Verwendung ist, gibt es keine Urheberrechtsprobleme bei den Kreationen.

Das nenne ich mal eine clevere Verwendung von Künstlicher Intelligenz – so macht die Implementation richtig Sinn. Doch auch beim Gameplay ist einiges los, denn das Spiel fängt die koreanische Kultur sehr gut ein. Vom Nachtleben angefangen bis hin zu kulturellen Eigenheiten deckt das Game alles ab, und natürlich sind auch Ambitionen eurer Zois, diverse Berufe und auch Bedürfnisse immer wieder ein Thema. Diese lassen sich wesentlich direkter und ohne viel Mikromanagement befriedigen, und apropos direkter: Dank WASD-Steuerung spielt sich inZOI gerade auf den Straßen eher wie ein GTA 5 als ein Die Sims-Titel. Die ersten Eindrücke der neuen Lebenssimulation sind jedenfalls überragend und die Community ist sich einig: Hier erwartet uns tatsächlich nach langer, langer Wartezeit endlich wieder einmal ein Sim-Spiel, auf das es sich zu warten lohnt. Eure Meinung dazu?

Hier ist noch der offizielle Video-Eintrag von Krafton, direkt von der G-Star in Busan für euch: