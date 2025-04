Donkey Kong Bananza (Switch 2) – der Super Mario Odyssey-Moment für DK

Die Nintendo Switch 2-Präsentation enthielt mit Donkey Kong Bananza einen Paukenschlag für alle Fans des Affen!

Über Donkey Kong Bananza

Nintendo hat ein neues Spiel mit der beliebten Affenlegende angekündigt: Donkey Kong Bananza erscheint am 17. Juli 2025 exklusiv für die Nintendo Switch 2 – etwa sechs Wochen nach dem Launch der Konsole selbst. Das Action-Adventure bringt den berühmten Affen erstmals seit Donkey Kong 64 (1999) in ein vollwertiges 3D-Abenteuer und verspricht ein zerstörerisches und abwechslungsreiches Spielerlebnis. Das Game wird als 3D-Jump’n’Run-Actionspiel beschrieben. In diesem neuen Spiel wird der Protagonist in eine „dunkle Unterwelt“ verfrachtet, die es zu erkunden gilt. Der Trailer unten zeigt, dass Donkey Kong durch eine Vielzahl bunter Welten rollen, rennen und klettern kann. Eine Besonderheit des Spiels ist die zerstörbare Umgebung – wir können uns durch nahezu alles „schmettern, schlagen und auf alles klettern, was sich DK in den Weg stellt“.

Donkey Kong verfügt in diesem neuen Abenteuer über einige beeindruckende Fähigkeiten: Er kann klettern, ähnlich wie Link in Breath of the Wild, sogar an steilen Wänden entlang. Mit mächtigen Schlägen kann er Gegner bekämpfen und die Umgebung zerstören, dank seine Kraft kann er sich auch in den Boden bohren, um verborgene Schätze freizulegen. Zu guter Letzt kann der Affe auch Felsbrocken und andere Objekte aufheben, sie werfen und als Waffen einsetzen. Das Spiel scheint eine Mischung aus modernem 3D-Gameplay und klassischen 2D-Elementen zu bieten. Während der Großteil des Spiels in 3D stattfindet, gibt es auch vereinzelte Passagen, die in der klassischen 2D-Ansicht gespielt werden. In diesen Abschnitten kommen auch die aus früheren Spielen bekannten Elemente wie Fässer und Loren zum Einsatz. Den Trailer zum Spiel könnt ihr selbstverständlich gleich hier ansehen: