Life By You ist nicht mehr: Paradox sagt das Spiel einfach ab?!

Life By You, die potenzielle Die Sims 4-Konkurrenz von Paradox Interactive, wurde nun einfach eingestampft. Was ist da los?

Bye, Life By You

Mattias Lilja, stellvertretender CEO von Paradox Interactive, kündigte die Absage des Spiels in einem Beitrag im Forum des Herausgebers an. “Leider haben wir beschlossen, die Veröffentlichung unserer lang erwarteten Lebenssimulation Life by You abzubrechen”, schrieb Lilja. “Dies war ein unglaublich schwieriger Anruf und ist ein klarer Misserfolg von Paradox, um sowohl unsere eigenen als auch die Erwartungen der Gemeinschaft zu erfüllen”. Life By You war zuletzt für seine Early-Access-Veröffentlichung am 4. Juni eingetaktet, aber Paradox verzögerte das Spiel auf unbestimmte Zeit am 20. Mai – schon wieder. Die Verzögerung im Mai war das dritte Mal, dass die Veröffentlichung des frühen Zugriffs einfach verschoben wurde. Lilja sagte, dass das Spiel mit jeder Verzögerung “inkrementelle Verbesserungen” bekam, aber dass der Weg zur Veröffentlichung “viel zu lang und unsicher” sei. Naja.

In einer Pressemitteilung, die auf der Paradox Interactive-Website veröffentlicht wurde, sagte CEO Fredik Wester, dass eine Version von Life By You, die die Erwartungen des Herausgebers erfüllte, “zu weit weg” sei. Paradox Interactive erwartet, dass die Finanzergebnisse des zweiten Quartals durch die Aufschlüsselung der Entwicklungskosten des Spiels “negativ beeinflusst” werden. “Wir haben in den letzten Veröffentlichungen schlecht abgeschnitten”, so Wester. “Obwohl wir jetzt neue Projekte auf andere Weise starten, ist es klar, dass wir weitere Änderungen vornehmen müssen, damit die Qualität konsistenter ist und die Versprechen, die wir unseren Spielern machen, erfüllt werden. Wir müssen bewerten, wie wir Projekte verwalten und wie wir organisieren, denn wir werden und müssen besser werden. Wir haben eine solide finanzielle Position und ein starkes Kernspielportfolio.“