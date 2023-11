Die Sims 5 alias Project Rene bekommt Animal Crossing-like Mehrspielermodus

Die Sims 5 wird der erste Titel mit Multiplayer sein, und das Entwicklerteam dahinter hat sich dabei von Titeln wie Animal Crossing inspirieren lassen.

Mehr zum Mehrspielermodus von Die Sims 5

Vor etwa einem Jahr gab uns EA uns allen einen ersten Blick auf das nächste Sims-Spiel, Project Rene, wobei die wohl größte Änderung die Tatsache ist, dass es Multiplayer haben wird. Wir haben immer noch nicht so viel von dem Spiel gesehen, und es dauert sicher noch einige Zeit, bis es veröffentlicht wird. Lyndsay Pearson, VP vom Die Sims-Franchise, sagt dazu: „Wir wollen auf jeden Fall Multiplayer einführen. Nicht Multiplayer auf die große, beängstigende Art und Weise, wie man in eine Welt voller Fremder springt, aber buchstäblich, wie wollen Sie und Ihre Freunde zusammen spielen? Es gibt viele verschiedene Arten, die es dabei geben könnte, also erkunden wir dort viele verschiedene Räume, weil das gemeinsame Spielen ganz unterschiedlich aussehen kann.”

“Wie finden wir heraus, wie wir ein bisschen von diesem Chaos, ein bisschen von diesem Spaß und ein bisschen von dieser Positivität auf eine Weise zusammenbringen können, die sich ‘Simsy’ anfühlt? Natürlich hat sich die Multiplayer-Landschaft im Laufe der Jahre stark verändert, wobei einige Spiele viel mehr ein ungezwungenes Erlebnis bieten; insbesondere Animal Crossing ist ein Beispiel für das Team hinter Project Rene. Wir reden die ganze Zeit über Animal Crossing, weil es so ein gutes Beispiel für meinen kleinen Raum, meine kleine Insel ist – aber ich kann dich einladen. Wir haben in den letzten Jahren von Animal Crossing gesehen, dass Menschen Wege erfinden, um zusammen zu spielen, die das Spiel nicht speziell unterstützt, aber sie haben Schnitzeljagden erfunden, oder… Leute, die Talkshows in Animal Crossing veranstaltet haben, finde ich unglaublich.”

Was erwartet Sims-Fans also?

Alles in allem klingt es so, als würde man sich von Animal Crossing: New Horizons inspirieren lassen, aber auch ganz genau auf Titel wie Disney Dreamlight Valley und dessen kommenden Mehrspielermodus schielen. Es gibt noch absolut keine Info darüber, wann wir erwarten können, dass Die Sims 5 veröffentlicht wird, oder sogar auf welchen Plattformen es veröffentlicht werden könnte, aber es besteht die Möglichkeit, dass es kostenlos ist und benutzergenerierte Inhalte enthält. Langsam sollte EA aber in die Puschen kommen und uns mehr Infos bereitstellen – denn immerhin kommen immer mehr Mitbewerber auf den Markt. Der aktuellste Titel dabei heißt übrigens inZOI von Krafton (PUBG), der in der Unreal Engine 5 entwickelt wird und einige gute Ideen mitbringt!