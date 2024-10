Die Sims 4: Leben und Tod lässt euch eine neue Karriere einschlagen

Die Sims 4 bleibt am Leben und wird tatsächlich mit einem Enthüllungstrailer für das kommende Leben und Tod-Erweiterungspaket fortgesetzt.

Mehr zu Leben und Tod

Wie üblich verrät EA bezüglich Leben und Tod nicht absolut alles, aber es gibt eine ziemlich vollständige Übersicht über die Funktionen darin. Es gibt eine neue Welt namens Ravenwood mit drei eigenen Vierteln, für den Anfang. Sims werden in der Lage sein, eine Bucket List von Zielen zu erstellen und, je nachdem, wie viele sie erreichen, wiedergeboren zu werden oder als Geist mit unerledigten Geschäften zu bleiben. Sims können auch den Tod planen, indem sie ein Testament erstellen, in dem sie die Erben ihrer Erbstücke und die Wächter ihrer Angehörigen benennen. Sie können auch eine anpassbare “Trauerritual”-Veranstaltung veranstalten. In der Zwischenzeit können diejenigen, die noch leben, Jobs als Assistent des Sensenmanns oder als Bestatter annehmen.

Es scheint auch eine Menge neues Gameplay für Geister zu geben. “Verweilen Sie als Geist und verbringen Sie Ihr Leben nach dem Tod damit, den Lebenden zu helfen oder sie zu terrorisieren”, sagt EA. “Geister werden in ihren Fähigkeiten wachsen, wenn sie alles tun, von der Unterstützung bei der Hausarbeit über das Schweben von lebenden Sims bis hin zum Aufhängen auf dem Kopf (Spaß UND profitabel – sie können Simoleons fallen lassen!” Wir sollten erwarten können, dass Maxis irgendwann in diesem Monat wie üblich einen Livestream machen wird, der alles andere in der Erweiterung demonstriert. Leben und Tod startet am 31. Oktober – gerade recht und perfekt zu Halloween passend!