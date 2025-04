Update zur Nintendo Switch 2-Abwärtskompatiblität: Fast alles, aber eben nicht alles

Obwohl wir mit der Nintendo Switch 2-Abwärtskompatibilität viele der ursprünglichen Switch-Games spielen können, gibt es Ausnahmen.

Nintendo Switch 2 & die Abwärtskompatibilität

Nintendo sagt, dass es einige bemerkenswerte technische Herausforderungen bei der vollständigen Unterstützung der Bibliothek des vorherigen Systems gab. „Als wir mit der Entwicklung von Switch 2 begannen, lag der Fokus auf der Verbesserung seiner Leistung als Hardware, nämlich der Erweiterung seiner Kapazität“, sagt Switch 2-Direktor Takuhiro Dohta in einem offiziellen Interview. „Die Kompatibilität hatte also eine geringere Priorität. Zum Beispiel waren Nintendo DS-Spiele auf Nintendo 3DS spielbar, und Wii-Spiele waren auf Wii U spielbar, aber es war schwierig, das gleiche Maß an Kompatibilität mit Switch 2 zu erreichen, da sich der Hardware-Design-Ansatz von diesen Systemen unterschied.“ „Einfach gesagt, diese Systeme waren kompatibel, weil Nintendo 3DS Nintendo DS-Hardware und Wii U Wii-Hardware enthielt“, erklärt Produzent Kouichi Kawamoto. „Switch 2 enthält jedoch keine Switch-Hardware.“

Stattdessen, sagt Dohta, verwendet Switch 2 „etwas, das irgendwo zwischen einem Software-Emulator und Hardware-Kompatibilität liegt“, mit einem Prozess, der Switch 1-Daten in etwas umwandelt, das Switch 2 in Echtzeit verarbeiten kann, während das Spiel läuft. Ein echter Software-Emulator würde den Akku des Systems zu sehr belasten, sagt Nintendo. Nintendo hat bereits eine erste Liste von Switch 1-Spielen veröffentlicht, die nicht auf Switch 2 laufen, und es gibt einige bemerkenswerte Namen darin, darunter sehr anspruchsvolle Ports wie Doom Eternal und bestimmte emulierte Spiele, darunter mehrere Arcade Archives-Titel. Big N gibt an, dass 122 First-Party-Spiele und über 15.000 Titel von Drittanbietern grünes Licht für die Abwärtskompatibilität erhalten. Vor allem arbeiten alle Unternehmen nach wie vor daran, diese Liste zu erweitern – die verlinkten Berichte zu Kompatibilitätsproblemen und Problemen beim Starten eines Spiels (alle in Englisch) sind daher vom Stand 2. April 2025 zu betrachten!