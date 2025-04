Gar nicht Astro’s Playroom: Nintendo Switch 2 Welcome Tour angekündigt

Die Konsole bekommt mit Nintendo Switch 2 Welcome Tour ein süßes kleines Einführungsspiel, das uns durch all ihre neuen Funktionen führt.

Über Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Dieses Spiel mit dem klingenden Namen kommt allerdings nicht vorinstalliert, wie es damals bei der PS5 und Astro’s Playroom der Fall war. Ich persönlich finde das schade (auch Johannes sieht es ähnlich) und sehe das als entgangene Möglichkeit für den Hersteller. So oder so, es ist ein kostenpflichtiges digitales Spiel, das zum Download zur Verfügung steht, wenn die Nintendo Switch 2 am 5. Juni veröffentlicht wird. Darin könnt ihr die Switch 2 selbst erkunden und mehr über jede Funktion erfahren, indem ihr nette kleine Minispiele spielt, die jedem ausgefallenen Stück Technologie gewidmet sind, das in der Konsole verpackt ist.

Der Enthüllungstrailer für das Spiel erwähnt „Geheimnisse“, was furchtbar verlockend ist. Ersten Berichten zufolge soll das Spiel um die 10 Euro kosten, was an sich keine große Sache ist – aber andererseits wäre es schon clever gewesen, käme das Produkt schon auf der Konsole vorinstalliert. Naja! Wir kennen den tatsächlichen Preis für die Nintendo Switch 2 Welcome Tour noch nicht, aber wer einen gemütlichen Start mit dem neuen Gerät plant, könnte hier das Auslangen finden. Freut ihr euch auf so einen Titel beziehungsweise würdet ihr ein paar Euro dafür ausgeben?