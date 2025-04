Die Arcade-Version von Ridge Racer (1993) kommt auf Nintendo Switch 2

Die ursprüngliche Arcade-Version von Ridge Racer kommt für Switch 2 und ist damit die erste Veröffentlichung auf einem Heimsystem.

Gleich vorweg: Obwohl Ridge Racer im Dezember 1994 auf die Sony PlayStation portiert wurde, war es eine etwas visuell herabgestufte Portierung der ursprünglichen Arcade-Veröffentlichung von 1993. Die Hamster Corporation, die seit einem Jahrzehnt im Rahmen ihrer Arcade-Archives-Serie Retro-Arcade-Spiele veröffentlicht hat, bringt nun eine neue Serie namens Arcade Archives 2 auf den Markt. Das erste Spiel in dieser neuen Serie ist besagter Racer, das am selben Tag, an dem die Konsole veröffentlicht wird, dem 5. Juni, auf Switch 2 erscheinen wird. Daher ist dieser Switch 2-Port das erste Mal, dass die ursprüngliche Arcade-Version auf Heimsystemen verfügbar ist. Bis heute wurden 354 Spiele in der Arcade Archives-Reihe veröffentlicht, weitere 108 in einer separaten Serie namens ACA Neo Geo.

Praktisch alle diese Spiele waren Sprite-basierte Pixel-Titel, was bedeutet, dass das polygon-basierte Ridge Racer einen bemerkenswerten Richtungswechsel für die Hamster Corporation markiert, daher die neue Arcade Archives 2-Serie. Obwohl noch nicht bestätigt wurde, ob alle Arcade Archives 2-Titel auf solchen Veröffentlichungen basieren werden, sagt Hamster, dass sie sich zumindest von der ursprünglichen Arcade Archives-Serie dadurch unterscheiden werden, dass sie neue Funktionen bieten werden. Jedes Arcade-Archives-Spiel bietet den Originalmodus, den High-Score-Modus (in dem ihr bis zum bitteren Ende weiterspielt) und den Karawanenmodus (in dem ihr innerhalb einer bestimmten Zeit die höchste Punktzahl erzielen müsst). Einen Time-Attack-Modus gibt es ebenso wie VRR-Unterstützung und mehrere Speicherplätze, eine Rückspulfunktion sowie eine Schnellstartfunktion.