Sind das die ersten Spiele für Nintendo Switch 2 ?

So heiß wie die Gerüchteküche brodelt, dauert es wohl nicht mehr lange bis endlich die neue Nintendo Konsole präsentiert wird. Mit einer baldigen Enthüllung der neuen Nintendo Switch 2 stellt sich aber die Frage welche Spiele, Features und Highlights uns erwarten? Meine Nintendo Switch 2 Spiele Spekulation Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und meine Vorhersagen stützen sich teilweise auf die derzeitige Gerüchteküche, meine eigenen Wünsche und Träume sowie auf Spiele, die mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit erscheinen werden. Hier also ein paar Titel, die Nintendo möglicherweise präsentiert, wenn die Switch 2 erscheint. Mario Kart 9 Wie aus vielen Leaks hervorgeht, soll gleich zu Beginn der Nintendo Switch 2 ein riesiger Knaller erscheinen. Nach mehr als einem Jahrzehnt ist es auch langsam Zeit, dass Mario Kart 9 mit neuen Ideen um die Ecke driftet und das Phänomen um Teil 8 ablöst. Seit Mario Kart 8 ursprünglich für die Wii U und später als Deluxe-Edition für die Switch veröffentlicht wurde, hat es sich zum absoluten Mega-Rennspiel aller Zeiten entwickelt. Mit mehreren DLC-Erweiterungen, die die Anzahl der Strecken auf ganze 96 erhöht haben, wurde Mario Kart 8 so erfolgreich, dass es sowohl das meistverkaufte Spiel der Wii U als auch der Switch ist. Wenn Nintendo keinen Fehlstart mit der Switch 2 hinlegen will, dann hat man mit Mario Kart 9 den Systemseller schlechthin. Mit einer innovativen Idee, die Jung und Alt wieder in ihren Bann zieht, kann eigentlich nichts schiefgehen. Und ich persönlich würde mir wünschen, dass Einzelspieler-Missionen zurückkehren und unser Fahrgeschick, wie beim DS, mit lustigen Aufgaben und coolen Bossen auf die Probe gestellt wird. Metroid Prime 4: Beyond Erstmals auf der E3 2017 angekündigt (stellt euch das mal vor… am Lebensbeginn der Switch), mussten Fans viele Jahre der Funkstille ertragen, bis es 2024 überraschend erneut enthüllt wurde. Metroid-Fans warten gefühlt eine Ewigkeit auf das neue Abenteuer. In dieser Zeit wurde die Arbeit am Projekt bei Bandai Namco Studios abgebrochen und von den ursprünglichen Entwicklern Retro Studios komplett neu gestartet. Nun hat der Gameplay-Trailer nicht nur Fans beeindruckt, sondern auch 2025 als Veröffentlichungsdatum angegeben. Damit steht einer dualen Veröffentlichung (wie damals bei Zelda: Breath of the Wild) auf der neuen sowie der alten Konsole nichts mehr im Weg.

Neues 3D-Mario Super Mario Odyssey erschien 2017 zum Start der Switch und war einfach unglaublich. Trotz des enormen Erfolgs wurde nie ein richtiger DLC, geschweige denn ein Nachfolger, angekündigt. Vor einigen Jahren wurde bekannt, dass ein Projekt namens „SilverStar“ gecancelt wurde. Viele spekulierten damals, dass es das nächste große Mario-Abenteuer sein sollte, da Odyssey unter dem Codenamen „RedStar“ entwickelt wurde. Aber keine Sorge: Es gibt Hinweise auf ein Projekt namens „SPRed“, das in Entwicklung sein soll. Und da Nintendo seine Mario-Projekte immer mit „Red“ bezeichnet, ist es sehr wahrscheinlich, dass uns das nächste 3D-Mario bald erwartet. Ich kann mir kaum vorstellen, welche verrückten Ideen in diesem neuen Mario-Abenteuer stecken könnten. Wie kann Nintendo den T-Rex aus Odyssey übertreffen? Vielleicht ja mit einer Open World, wie sie in Mario 3D World + Bowser’s Fury angedeutet wurde. Nintendo Switch 2 Gimmick-Spiel Wie gewohnt werden bestimmt einige neue Features mit der Switch 2 eingeführt. Gerüchte sprechen von einer alternativen Maussteuerung der Joy-Con. Präzises Steuern, ähnlich wie auf dem PC mit der Maus, soll durch einen Infrarot-Sensor an den neuen Joy-Con-Controllern möglich sein. Der neue C-Knopf auf dem rechten Joy-Con lässt vermuten, dass ein Social-Hub namens „Campus“ Group- und Voice-Chat ermöglichen soll. Und wer weiß, welche ausgefallenen Ideen in Nintendos Werkstatt noch schlummern. Wie üblich ist klar, dass Nintendo mindestens ein skurriles, aber innovatives Spiel ins Rennen schicken wird. Was bei der Wii „Wii Sports“ und „Wii Fit“ sowie bei der Switch „1-2-Switch“, „Arms“, „Ring Fit Adventure“ und „Labo“ waren, könnte bei der Switch 2 zu weiteren außergewöhnlichen Ideen führen, die uns die Tricks der Konsole näherbringen. Pikmin & Splatoon Auch wenn wir erst letztes Jahr mit dem großartigen Pikmin 4 gesegnet wurden, würde ich mich freuen, wenn ein paar der neuen Features der Switch 2 mit den niedlichen Kreaturen vorgestellt würden. So könnte die Joy-Con-Mausfunktion perfekt durch Pikmin dargestellt werden.

Unter den Nintendo-Spielen erfordern nur wenige so feine Eingaben wie Pikmin und Splatoon. Daher glaube ich, dass eine kleine Spielerei mit den lieblichen Pikmin diese Funktion genau vorstellen könnte. Und logisch wäre es, wenn ein neuer, farbenfroher Teil der Splatoon-Reihe das volle Potenzial dieser Funktion nutzt. Pokémon Legenden: Z-A Schon letztes Jahr für 2025 angekündigt und damit mit Sicherheit ein Spiel für die Switch 2: der nächste Pokémon Legenden Teil. Außer der Vermutung, dass wir uns in einer futuristischen Version der Kalos-Region in Illumina City wiederfinden, ist bisher wenig bekannt. Doch wir werden bald mehr erfahren, wenn eine neue Pokémon Presents am Pokémon Day, dem 27. Februar, veröffentlicht wird.