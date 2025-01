Erster Blick auf die Nintendo Switch 2

Nach langem warten und unendlich vielen Gerüchten, stellt Nintendo ihre nächste Konsole die Nintendo Switch 2 vor, den Nachfolger von Nintendo Switch. Ein kurzer Trailer zeigt uns das größere Tablet, die neuen Joy-Con Controller sowie kurze Ausschnitte zu Mario Kart 9. Einen tieferen Einblick wird es am 2. April 2025 in einer Nintendo Direct-Präsentation. Da werden wir mit großer Wahrscheinlichkeit auch weitere Informationen zu den ersten Games für die Nintendo Switch 2 bekommen. In in Paris, London, Berlin, Mailand, Amsterdam und Madrid werden sogar spezielle Nintendo Switch 2 Events stattfinden – hier gehts zur Anmeldung.