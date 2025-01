Gewinnspiel: Wir verlosen Donkey Kong Country Returns HD

Der niederträchtige Tiki Tak-Stamm hat sich die Bananenvorräte von Donkey und Diddy Kong geschnappt. Um sie zurückzuerobern, erkundet das Duo 80 Level in neun unterschiedlichen Welten, an deren Ende sie jeweils ein furioser Bosskampf erwartet. Alle Medaillen für Rätsel, Sammel-Items und Spiele auf Zeit einzuheimsen, wird Jump-‘n’-Run-Fähigkeiten vom Feinsten erfordern! Die größte Herausforderung stellt das Abenteuer im Originalmodus dar, während die Spieler:innen im modernen Modus zusätzliche Herzen und Items erhalten.

Auf Gegner stampfen, aus Fässern schießen, wilde Lorenfahrten erleben – das und mehr erwartet die Spieler:innen in Donkey Kong Country Returns HD , das am 16. Januar erscheint. Die grafisch verbesserte Version für Nintendo Switch kombiniert ausgewählte Funktionen sowohl aus der Wii– als auch aus der späteren Nintendo 3DS-Veröffentlichung, darunter die Zusatzlevel aus der Nintendo 3DS-Version.

Anlässlich des bevorstehenden Verkaufsstarts von Donkey Kong Country Returns HD am 16.1.2025 verlosen wir zwei Exemplare des Spiels für die Switch. Mitmachen lohnt sich – die Party kann starten!

Holt euch 100 Platin Points auf der Übersichtsseite von Donkey Kong Country Returns HD. Hierfür müsst ihr die versteckten Buchstaben “K” “O” “N” “G” finden und anklicken. Wer einen Nintendo Account hat, kann dann 100 Platinpunkte einheimsen. Viel Glück!

