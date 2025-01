Jetzt aber: Nintendo Switch wird am 16. Jänner 2025 erstmals offiziell vorgestellt

Die Gerüchte über Nintendo Switch 2 nehmen zu, und es gibt jetzt so viele Berichte, die einhellig sagen: Am 16. Januar 2025 ist es so weit.

Willkommen, Nintendo Switch 2

Ob wir schon den offiziellen Namen wie Super Nintendo Switch oder dergleichen erfahren werden? Na, jedenfalls dauert es wohl nicht mehr lange. Denn immer mehr deutet darauf hin, dass die Konsole diese Woche vor einem Start im Juni endlich enthüllt wird, und darunter auch Hochkarätiges. “Ich kann Ihnen jetzt mitteilen, dass der Nintendo Switch 2 in der kommenden Woche enthüllt wird”, sagte Nate the Hate, eine Persönlichkeit, die für Nintendo-Leaks bekannt ist, in der neuesten Ausgabe seines Podcasts. Er fuhr fort: “Mir wurde gesagt, dass die Switch 2 am Donnerstag, dem 16. Januar, enthüllt wird.” Er fügte hinzu, dass er gehört habe, dass “die Enthüllung selbst sich fast ausschließlich auf die Konsole selbst konzentriert. Je nachdem, wie dieser Trailer zusammengestellt ist, könnte ein Spiel auf dem Bildschirm oder vielleicht sogar auf dem Fernsehbildschirm gezeigt werden, aber Software wird nicht im Mittelpunkt stehen.” Die Spiele selbst werden also im Mittelpunkt eines späteren Showcases stehen. “Gegen Ende Februar, vielleicht Anfang März, je nachdem, wie sich der Zeitplan entfaltet, wird Nintendo eine Software-Show für Switch 2-Spiele haben”, sagte Nate.

Nate the Hate spekuliert, dass Switch 2 im Mai oder Juni dieses Jahres auf den Markt kommen könnte – was mit einigen anderen Quellen übereinstimmt – und dass eine neue Version von Mario Kart bei der Markteinführung verfügbar sein könnte, gefolgt von einem neuen 3D-Super Mario, das während der Weihnachtszeit 2025 veröffentlicht wird. Zu den Veröffentlichungen von Drittanbietern wird Berichten zufolge Final Fantasy 7 Remake gehören. Laut Nate the Hate plant Ubisoft, Assassin’s Creed Mirage für Switch 2 zu veröffentlichen, und Konami wird Metal Gear Sold Delta portieren. Nintendo hat bereits Pläne bestätigt, seine nächste Konsole im laufenden Geschäftsjahr, das im März 2025 endet, zu enthüllen. Seitdem wurden immer wieder Kleinigkeiten bekannt, viel soll sich nicht ändern, auch abwärtskompatibel wird die Konsole sein. Die originale Switch wurde erstmals 2016 mit einem hardwareorientierten Trailer angekündigt, gefolgt von einer vollständigen Enthüllung im Januar, bei der Spiel- und Veröffentlichungsinformationen bekannt gegeben wurden. Obwohl Nintendo bei der ersten Enthüllung keine Spiele offiziell ankündigte, wurden Titel wie Super Mario Odyssey gezeigt. Zur Erinnerung hier das Video von 2016: