The Elder Scrolls 4: Oblivion Remake wird in Unreal Engine 5 gemacht, mitsamt neuen Gameplay-Systemen

Gameplay-Verbesserungen, die im erwarteten, aber unangekündigten Remake von The Elder Scrolls 4: Oblivion enthalten waren, sind Berichten zufolge durchgesickert.

Zum Remake von TES 4: Oblivion

Im Juli 2023 behauptete ein Reddit-Benutzer, der angeblich ein ehemaliger Virtuos-Mitarbeiter sei, dass das Studio an einem Remake von Oblivion arbeite. Und später in diesem Jahr enthüllte ein durchgesickertes Gerichtsdokument eine Roadmap der geplanten Bethesda-Spiele ab 2020, die ein Oblivion-Remaster enthielt. Laut einem neuen Bericht hat die Website eines ehemaligen Virtuos-Mitarbeiters nun eine Reihe von aktualisierten Gameplay-Funktionen im Spiel detailliert beschrieben. Der aktualisierte Titel soll nicht nur mit Unreal Engine 5 “vollständig neu gemacht” sein, sondern auch sechs Gameplay-Systeme überarbeiten: Ausdauer, Schleichen, Blockieren, Bogenschießen, Trefferreaktion und HUD. Verbesserungen am Blockiersystem wurden Berichten zufolge von Souls-ähnlichen Spielen inspiriert, während Sneak-Symbole jetzt im neuen System hervorgehoben werden.

“Das Ausdauersystem wurde modifiziert, um für den Spieler weniger frustrierend zu sein, was die Knockdown, die auftritt, wenn die Ausdauer erschöpft ist, durch Änderungen der Berechnungsmethoden schwieriger zu aktivieren”, so der Bericht. „Das HUD wurde geändert, um es leichter verständlich und ästhetisch ansprechender für junge Spieler zu machen. Trefferreaktionen wurden ebenfalls hinzugefügt, um die Reaktion auf Schaden zu verbessern, der dem Spieler und den NPCs zugefügt wurde. Schließlich wurde das Bogenschießen verbessert, um es sowohl in der Third- als auch in der First-Person-Sicht spielbarer und moderner zu machen.“ Microsoft wird seinen nächsten Developer Direct-Livestream am 23. Januar abhalten, wenn es die geplante Unterstützung für Switch 2 und einen Release, vielleicht schon im Sommer 2025, bestätigen könnte.