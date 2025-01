Hat Pokémon Go-Update die nächste Pokémon Presents-Veranstaltung enthüllt?

Ein Update für ein Pokémon-Spiel hat möglicherweise versehentlich eine bevorstehende Pokémon Presents-Präsentation gespoilert. Ob es stimmt, erfahren wir im Februar!

Mehr zu Pokémon Presents

Ein aktuelles Pokémon Go-Update enthält eine Textzeichenfolge, die auf die Präsentation von Pokémon Presents 2025 verweist, die voraussichtlich nächsten Monat stattfinden wird. Eine Pokémon Presents-Präsentation findet seit vier Jahren jedes Jahr im Februar statt, um den Pokémon-Tag zu feiern, dem Jahrestag der Veröffentlichung von Pokémon Rot und Grün in Japan am 27. Februar 1996. Der Text mit der Aufschrift “Pokémon Presents 2025 x GO Tour: Unova Timed Research” wurde dem Spiel hinzugefügt, was sich wahrscheinlich auf eine Herausforderung bezieht, die im Spiel nach dem Pokémon Presents-Event selbst beginnt.

Die Einbeziehung des Verweises auf Unova, die Region, die in der fünften Generation von Pokémon-Spielen zu finden ist, könnte die Augenbrauen der Fans auf sich ziehen, da die fünfte Generation die nächste in der Reihe ist, die die traditionelle Remake-Behandlung erhält. Es ist jedoch möglich, dass dies nur ein Hinweis auf den Fokus auf Unova ist, der derzeit in Pokémon Go läuft. Ein Pokémon-Sammelkartenspiel-Set zum Thema Unova ist auch in diesem Jahr erhältlich. Das nächste Spiel der Pokémon-Franchise, Pokémon Legends Z-A, wurde im letzten Februar während der Pokémon Presents angekündigt. Worauf würdet ihr euch freuen?