Huawei-Studie: Zwei Drittel sind bei traditionellen Dates gelangweilt

Der Valentinstag ist da: Geschenke kaufen, Karten schreiben, Kinokarten besorgen und einen Tisch im Lieblingsrestaurant reservieren. Langweilig!

Über die Huawei-Studie

Die Ursprünge des Valentinstags reichen bis ins Jahr 469 zurück, als er als Festtag zu Ehren des Heiligen Valentin begangen wurde. Im 18. Jahrhundert begann die Tradition, Blumen und Süßigkeiten zu verschenken und Karten zu verschicken. Aber verändern sich diese Bräuche aktuell? Eine neue Studie von Huawei zeigt, dass die heutigen Verabredungen das traditionelle „Abendessen und Kino“ zugunsten von kreativen Aktivitäten und gemeinsamen Erlebnissen verändern. Die aktuelle Studie von Huawei, bei der über 2.500 Personen befragt wurden, hat ergeben, dass sich die Gewohnheiten von Paaren am Valentinstag ändern. Fast zwei Drittel (64 %) der Befragten stimmten der Aussage zu, dass sie „von traditionellen Verabredungen gelangweilt sind und aufregendere Erlebnisse suchen“.

Dies gilt besonders für jüngere Paare: Ganze 71 % der 26- bis 35-Jährigen gaben an, dass sie von traditionellen Verabredungen gelangweilt sind. Das ideale Date sei eine gemeinsame Erfahrung – entweder eine Aktivität im Freien, einen Kurs zum Erlernen einer neuen Fähigkeit oder ein Erlebnis miteinander. Mehr als zwei Drittel (67 %) der Befragten gaben an, kreativere Aktivitäten ausprobieren zu wollen. Darunter fallen Kochkurse, Escape Rooms, Theatervorstellungen oder Besuche in einem Freizeitpark. Fast drei Viertel (73 %) gaben an, dass sie sich bei Dates oder Verabredungen mit ihrer Partnerin oder ihrem Partner für sportliche Aktivitäten entschieden haben, wie Fitnesskurse, gemeinsames Wandern oder Klettern.

Macht gemeinsam mehr Spaß

Der Wandel in den Dating-Gewohnheiten ist darauf zurückzuführen, dass Paare gemeinsame Erlebnisse und bleibende Erinnerungen schaffen wollen, die sie näher zusammenbringen. Neun von zehn Befragten (88 %) stimmten zu, dass gemeinsame Erlebnisse sie ihrer Partnerin oder ihrem Partner „näher bringen”, und drei Viertel (76 %) gaben an, dass sie ein Date bevorzugen, bei dem sie mit ihrem Partner etwas Neues lernen oder erleben können. Dies gilt vor allem für jüngere Paare, denn bei den 26- bis 35-Jährigen sind es sogar 79 %. Macht Sinn, denn in neuen Umgebungen und bei neuen Herausforderungen lernt man andere Seiten am Partner kennen! Die Mehrheit der Paare plant für die Zukunft aktivere Verabredungen und kreative gemeinsame Erlebnisse.

Mehr als 8 von 10 (84 %) gaben an, dass sie in den nächsten 12 Monaten bei ihren Dates neue Aktivitäten ausprobieren wollen. Vor allem das Reisen stand bei 77 % der Befragten ganz oben auf der Liste. Ein neues Hobby anzufangen war bei der Hälfte der Paare (50 %) beliebt, wobei die Fotografie mit 42 % unter den Favoriten war. Sport war die drittbeliebteste Option: Mehr als ein Drittel (36 %) plant, bei Dates im Jahr 2023 eine Sportart auszuprobieren. Mit 81 % entschieden sich mehr Frauen als Männer (73 %) für Reisen, während die Männer mit 43 % gegenüber 29 % der Frauen sportliche Aktivitäten bevorzugten. Das Fotografieren war als neues Hobby mit 42 % bei den Frauen und 41 % bei den Männern allerdings eine Vorliebe von beiden.

Genießen und festhalten

Huawei hat die Studie in Auftrag gegeben, um zu zeigen, wie sich das moderne Dating entwickelt und wie Technologie Paaren dabei helfen kann, romantische Momente zu schaffen und festzuhalten. Die Studie zeigt zum Beispiel, dass Paare im Jahr 2023 die Fotografie als neues Hobby ausprobieren wollen. Viele (74 %) halten romantische Momente bereits mit Fotos und Videos fest. Für diejenigen, die gerne auf Reisen gehen (77 %), hat Huawei die idealen Begleiter.

Gemeinsam können Paare die besten Fotos und Videos mit dem Huawei Mate50 Pro (zu unserem Test) aufnehmen, ihre Aktivitäten mit der Huawei Watch GT 3 Pro (zu unserem Review) verfolgen, und im Flugzeug, im Zug, am Strand oder am Pool mit Musik, Hörbüchern oder Podcasts entspannen dank der Huawei FreeBuds 5i (hier geht’s zu unserem Testbericht und zum Valentinstags-Gewinnspiel).