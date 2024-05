Ganz großes Aufgebot: HUAWEI bringt neue Wearables, Notebooks und Tablet

Hersteller HUAWEI hat heute sein neues Produktportfolio gezeigt. Es gibt Neues im Bereich WATCH FIT, WATCH PRO, MateBook X Pro und MatePad!

Welche HUAWEI-Produkte kommen?

Im Rahmen einer großen Launch-Veranstaltung in Dubai hat HUAWEI heute eine Vielzahl neuer Produkte aus den Bereichen Wearables, Audio und Smart Office vorgestellt. Zu den großen Neuvorstellungen gehören auch zwei neue Wearables, die HUAWEI WATCH FIT 3 und die HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition. Neben zahlreichen weiteren Produkten präsentierte HUAWEI unter anderem auch eine komplett überarbeitete Version des HUAWEI MateBook X Pro und enthüllte das HUAWEI MatePad 11″S, das erste Tablet mit dem innovativen PaperMatte-Display der neuesten Generation.

HUAWEI WATCH FIT 3: Sport, Tech und Mode

Im Rahmen des Mottos „Fashion Forward“ hat HUAWEI seit Einführung der neuen WATCH GT 4 im vergangenen Herbst Wearables im Portfolio, die smarte Technologien mit einem einzigartigen Design-Ansatz in Einklang bringen. Das neueste Familienmitglied ist die brandneue HUAWEI WATCH FIT 3 (zu unserem Test), die das klassische quadratische Design der früheren FIT-Modelle übernimmt, während das äußere Design, die Materialien und die User Experience deutlich verbessert wurden. Mit „Fashion Squared“ will die WATCH FIT 3 vor allem das jüngere Zielpublikum in Sachen Fitness Fashion begeistern. Das 1,82 Zoll große, hochauflösende AMOLED-Display fällt nicht nur ins Auge, sondern bietet auch ein besseres visuelles und bedienungsfreundliches Erlebnis. Mit nur 9,9 mm Höhe und einem Gewicht von lediglich 26 g ist das Gehäuse das leichteste und dünnste Modell der bisherigen FIT-Serie.

Das Watchgehäuse aus einer Aluminiumlegierung gibt es dabei nicht nur in einer, sondern in gleich fünf Farben, die mit verschieden farbigen Armbändern perfekt kombiniert werden können, und setzt mit der markanten roten Krone bei einigen exklusiven Farbmodellen ganz besondere Akzente. Im Bereich Fitness agiert die HUAWEI WATCH FIT 3 als persönlicher Trainer direkt am Handgelenk. Die verbesserte Stay Fit-App ist an Bord für alle, denen Kalorien-Management wichtig ist, und verfügt nun über eine erweiterte Lebensmitteldatenbank, die eine umfassende Abdeckung in 50 Ländern und Regionen bietet. Weiters integriert die WATCH FIT 3 das neue HUAWEI TruSleep™ 4.0, das Schlafmuster besser analysiert. Ebenfalls ist HUAWEI TruSeen™ 5.5 verfügbar, das eine präzisere Herzfrequenzmessung ermöglicht. Nutzerinnen freuen sich über das neu hinzugekommene Zyklus-Tracking der Uhr.

HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition: Der Titan

Auch die im vergangenen Jahr vorgestellte WATCH 4 Pro-Serie erhält Familienzuwachs: Mit der neuen Space Edition traut sich die Weltraum-inspirierte WATCH 4-Serie noch einmal mehr, einzigartige Elemente aus der Raumfahrt im Design der neuen Space Edition widerzuspiegeln. Die HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition (zu unserem Test) ist aus strapazierfähigem und elegantem Diamond-Like-Coating-Titan gefertigt, das mit Luft- und Raumfahrt-Klassifizierung äußert robust und langlebig ist. Eine weitere Besonderheit ist das exklusiv entwicklete LAVAL-Watchface sowie die zweifarbige Keramiklünette, mit besonderer Hommage an die feurigen Farben der Laval-Antriebsdüse. Nutzer:innen können sich auf Verbesserungen bei den Gesundheits- und Fitnessfunktionen freuen, wie der verbesserte Health Overview 2.0. Diese Version bietet eine neue Anzeige der Daten und mehr Funktionen rund um die Analyse von Gesundheitstrends.

HUAWEI MateBook X Pro: Kreatives Arbeiten

Unter dem Motto „Creation of Beauty“ richtete HUAWEI im letzten Jahr seine Produktphilosophie neu aus: Weg von reinen Smart Office-Geräten entwickelt HUAWEI nun seine Produkte so, dass sie Nutzer:innen helfen, einzigartige und beeindruckende Kreationen zu erschaffen und ihre Kreativität zu entfalten. Das neue HUAWEI MateBook X Pro ist ein herausragendes Paradebeispiel dafür, denn es ist nicht nur kraftvoll, sondern auch verschwindend leicht. Das mit 980 g federleichte Kraftpaket mit den Intel Core Ultra-Hochleistungsprozessoren verbindet technologische Innovationen perfekt mit ästhetischem Design und intelligenter Nutzungserfahrung und kommt in frischen, neuen und unverkennbaren Farben sowie der markanten Soft-Touch-Beschichtung – nicht nur in Deutschland, auch in Österreich.

HUAWEI MatePad 11.5“S: Tablet-Flaggschiff ahoi!

Gleichzeitig gibt es aber auch etwas für die Mobilnutzer:innen unter euch. Die vorhin angesprochene Produktphilosophie wird dabei in ähnlicher Weise vom neuen HUAWEI MatePad 11.5″S verkörpert. Als erstes Produktivitäts-Tablet mit dem fortschrittlichen HUAWEI PaperMatte-Display der nächsten Generation reduziert es die Oberflächenreflexion auf unter 2 % und eliminiert 99 % aller Lichtstörungen. Dies ermöglicht es Nutzer:innen, auch unter schwierigen Lichtverhältnissen produktiv zu arbeiten. Mit einem Verhältnis von 3:2, einer Bildwiederholrate von 144 Hz und einer 2.8K Auflösung bietet es eine herausragende visuelle Erfahrung. Dabei soll sich die Nutzung eines Stylus so anfühlen, als würdet ihr auf Papier schreiben anstatt auf einem glatten Glasdisplay! Zur tatsächlichen Verfügbarkeit hält sich der Hersteller noch bedeckt, das Gerät wurde nun für den deutschen Markt angekündigt.

HUAWEI GoPaint und mehr

Mit der neu entwickelten App GoPaint möchte HUAWEI das Zeichenvergnügen auf digitalen Geräten revolutionieren. Die App wurde in drei Jahren Entwicklungszeit in Zusammenarbeit mit HUAWEIs Forschungsteams aus den Bereichen der Materialwissenschaften, der physikalischen Optik und des Grafikrenderings entworfen. Zudem arbeitete HUAWEI mit führenden Kunstteams zusammen, um eine App mit besonders lebendigen und realistischen Schreib- und Maleffekten zu schaffen. GoPaint umfasst über 100 verschiedene virtuelle Pinsel und bietet extrem realistische Texturen. Dank der leistungsstarken FangTian-Mal-Engine unterstützt GoPaint zahlreiche Ebenen mit minimaler Latenz und hohen Bildraten, was eine sofortige Reaktion auf jeden Pinselstrich gewährleistet. Das spricht alle an, ob Hobby- oder Profi-Künstler:innen. Darüber hinaus gibt es viele einfache Schritt-für-Schritt-Anleitungen anzusehen.

Damit hört der Spaß aber noch nicht auf denn auf dem Launch-Event wurden außerdem die neuen HUAWEI FreeBuds 6i mit verbesserten Geräuschunterdrückungsfunktionen vorgestellt. Ebenfalls präsentiert wurde das HUAWEI MateBook 14 mit einem professionellen 2.8K OLED-Display sowie die 41 mm HUAWEI WATCH GT 4, die nun in der neuen, frischen Farbvariante mit Mint-farbenem Armband mit einzigartiger Prägung, in Kombination mit dem edlen silberfarbenen Gehäuse erhältlich ist. Auch hier hat HUAWEI noch nichts bezüglich der tatsächlichen Verfügbarkeit gesagt, diese Produkte sind für den deutschen Markt angekündigt. Für den österreichischen Markt sieht es also wie folgt aus: Die WATCH-Geräte kommen nach Österreich, und sowohl das MateBook 14 als auch das MateBook X Pro sind so wie alles Andere mit Ausnahme des MatePad 11.5″S für einen Launch demnächst im Sommer geplant – klasse!