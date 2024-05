HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition Test: Smartwatch-Titan aus dem Weltall

Doch was kann das Wearable sonst so? Nun, neben umfassenden Gesundheitschecks könnt ihr euch bei Workouts, aber auch im Alltag jederzeit auf die Smartwatch verlassen. Hohe Verarbeitungsqualität dank Titan-Material, gute Akkulaufzeit mit bis zu 21 Tagen Akkulaufzeit (dazu später mehr), unverzüglich und zuverlässig zugestellte Benachrichtigungen und auch jede Menge Flexibilität kann man von dieser Uhr erwarten. Seit jeher unterstützen die Wearables des Herstellers Nutzer:innen bei einem gesunden und fitten Lebensstil durch zahlreiche Fitnessfunktionen wie auch stetes Gesundheitsmonitoring. Dank dem Ein-Klick- und Multi-Point-Monitoring reicht ein Tippen auf das Handgelenk, um sich über die eigene Gesundheit zu informieren. Wild, oder? Packen wir das Produkt einmal aus!

Der Hersteller selbst verspricht mit der HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition mehr denn je einen hochwertigen und edlen Begleiter. Was ist der Clou am neuen Gerät, hört man euch fragen? Nun, die Weltall-Edition besteht nach wie vor aus Titan, allerdings aus einem dunkleren. Während Titan grundsätzlich immer hell aussieht und fast einen Aluminium-Look aufweist, hat HUAWEI es bei diesem Produkt geschafft, bei der Farbe in Richtung Space Grey zu gehen. Damit nicht genug, es gibt auch ein passendes Gliederarmband, natürlich in der selben Farbgebung und ebenfalls aus Titan. Das macht diese Edition so gut wie unverwüstlich und gleichzeitig auch leichter, als wenn ihr eine solche Uhr aus Edelstahl tragt.

Zeitgleich mit der WATCH FIT 3 stellt der Hersteller beim Launch-Event in Dubai auch die HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition vor. Was unterscheidet sie eigentlich?

Der erste Eindruck der Uhr

Das Produkt selbst ist äußerst clean gehalten und wird natürlich von seinem großen runden Display dominiert. Die HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition besitzt keine drehbare Lünette, keine Ablenkung, kein nichts – nur auf der rechten Seite des Geräts findet ihr eine dreh- und klickbare Krone vor, und an der unteren Seite der rechten Kante gibt es einen Knopf. Die Krone kann bei manchen Zifferblättern für mehr/andere Infos sorgen, und ansonsten ist sie für das Scrollen bei Texten zuständig. Drückt ihr sie, kommt ihr entweder in die App-Übersicht oder auf das von euch gewählte Zifferblatt! Die untere Taste ist für den Schnellzugriff auf drei von euch Apps verantwortlich, einfach darauf drücken und die App wählen – beim Halten könnt ihr den AI Voice-Assistenten für Anrufe, Timer und mehr nutzen.

Die Space Edition der HUAWEI WATCH 4 Pro kommt in einem Titangehäuse und einem passenden Titan-Armband zu einer UVP von 649,- Euro. Dem Aufbau entsprechend müsst ihr zunächst die Anzahl der Armband-Glieder anpassen, damit die Watch gut auf euer Handgelenk passt! Schön zu wissen, dass das Ganze vollkommen werkzeugfrei funktioniert und auch binnen weniger Sekunden erledigt ist. Sofern ihr einen Fingernagel zur Verfügung habt, mit dem ihr bei jedem Glied einen kleinen Schalter umschieben könnt, geht das rasch und äußerst unkompliziert. Kaum passt die Smartwatch dann gut auf euer Handgelenk, könnt ihr auch schon loslegen! Die Verarbeitungsqualität der Uhr ist jedenfalls sehr hoch und ist trotz ihrer Abmessungen – an die man sich rasch gewöhnt – leichter, als man vermutet.

Mehr zur HUAWEI Health-App

Der Hersteller selbst beschreibt die für die Kopplung notwendige App als euren persönlichen Gesundheits- und Fitnessbegleiter, direkt in eurer Tasche. Dabei ist es egal, ob ihr Anfänger:innen oder Profis seid, eure Gesundheit einfach nur im Blick haben wollt oder es rein um die Verwaltung der Geräte geht: Die HUAWEI Health-App zeichnet eure Aktivitäten in mehr als 100 verschiedenen Sportarten auf, vom Anfänger- bis zum Fortgeschrittenenniveau. Eure Workout-Daten werden euch bei jedem Schritt angezeigt, damit ihr auch bestimmt eure Ziele erreichen könnt. Apropos Ziele: Mit dem Schlagwort Healthy Living könnt ihr euch von der App und der Uhr gewisse Aufgaben stellen lassen. Dazu gehören etwa regelmäßiges Wassertrinken, aber auch bewusstes Abschalten, das Erreichen eines Schrittziels oder guter Schlaf!

Ihr könnt euch detailliert eure gesammelten Gesundheitsstatistiken in der HUAWEI Health-App anzeigen lassen. So findet ihr leicht zugängliche Aufzeichnungen über eure Herzfrequenz, euren Sauerstoffgehalt im Blut, euren Blutdruck, eurer Schlafqualität, die Anzahl eurer Schritte und mehr. Diese Daten werden in übersichtlichen, dynamischen Diagrammen dargestellt, so dass ihr immer auf dem Laufenden seid. Doch auch die Zifferblätter der HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition lassen sich so anpassen, indem ihr aus Hunderten verschiedenen, in übersichtliche Styles kategorisierten, (warum auch immer) kostenpflichtigen und Gratis-Zifferblätter wählt. Die Spannweite reicht dabei von dynamischen Sportarten bis hin zu lustigen Cartoons. Ihr könnt hier also laufend für einen neuen Look sorgen – das hält den Eindruck frisch!

Los geht’s, WATCH 4 Pro Space Edition

Nach dem Update auf die im Testzeitraum aktuellste Version HarmonyOS 4.2.0.328 konnten wir dann loslegen. Was kann ich sagen? Die HUAWEI WATCH 4 Pro macht auch als Space Edition ihre Sache gut. Altbewährtes wie das Schlafmonitoring namens TruSleep, Aktivitätserinnerungen, regelmäßige Stresstests, Pulsmessungen, Blutsauerstoff- und Hauttemperaturmessungen im Hintergrund erledigt sie anstandslos, sie bringt auch Neues auf den Tisch. Mit Health Glance bekommt ihr binnen 60 Sekunden einen (nun noch besseren, sagt der Hersteller) Überblick über euren Allgemeinzustand, da werden Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Stresspegel sowie Hauttemperatur gemessen, aber auch ein EKG angefertigt, die Erkennung von Arterienverhärtung angestoßen und ein Atmungstest durchgeführt. Macht ihr das regelmäßig, hat euch euer Wearable wohl besser im Blick als die Hausarztpraxis eures Vertrauens!

Doch nicht nur als Gesundheitsinspektor, auch als Trainingscoach und als Benachrichtigungszentrale kann sich die HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition auszeichnen. Man trägt die Smartwatch wegen ihrer hohen Verarbeitungsqualität äußerst gerne, und die Zuverlässigkeit der Uhr überzeugt dabei restlos. Alles wird rasch und verzögerungsfrei angezeigt und umgesetzt, ob ihr nun ein Training durchführt, eure Gesundheitswerte checkt oder einfach nur die letzten Benachrichtigungen durchgeht. Die untere Taste kann dabei unterstützen, wenn ihr den Schnellzugriff mit drei von euch gewählten Apps befüllt – das macht sich im Alltag bemerkbar und reduziert die ohnehin wenige Interaktionszeit mit der Smartwatch noch weiter. Schön, wenn ein so fähiges Gadget so unauffällig sein kann! Unauffällig ist sie meines Erachtens nur während des Schlafs nicht, dazu ist sie mir persönlich zu wuchtig.

Viele Fähigkeiten der Smartwatch

Als Top-Modell des Herstellers im Smartwatch-Bereich ist die HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition gerade nicht nur bei den verbauten Materialien, sondern auch softwareseitig das Maß aller Dinge. Das fängt bei den Gesundheitsdaten an: Klar, der Hersteller legt einen großen Fokus darauf, aber neben Benachrichtigungen und Workout-Aufzeichnungen kann die Uhr auch noch einiges mehr. Beispielsweise darf man nicht vergessen, dass via Petal Maps eine Navigation am Handgelenk möglich ist. Gemeinsam mit der eSIM-Funktion (im Prinzip für mobile Daten zuständig, egal, wo ihr seid), braucht ihr dann gar kein Smartphone dafür. Seid ihr im Dunklen unterwegs, kann die Smartwatch auch eine Taschenlampenfunktion anstoßen – das heißt, das Display wird dann einfach maximal hell. Auf Wunsch könnt ihr eine Farbe wählen oder die Taschenlampe auch langsam oder schnell blinken lassen.

Genauso gibt es direkt auf der Uhr den Zugriff auf die HUAWEI AppGallery, also den hauseigenen App-Store. Wem das zu umständlich ist, kann das aber auch auf dem Smartphone erledigen und so Apps nachladen, die standardmäßig nicht vorinstalliert sind – etwa eine Rechner-App, ein Radio, GPS-Tools, Meditations-Apps und mehr. Neben einem Kompass gibt es auch eine Musik-App, die euch wenig überraschend den Genuss von Musik ermöglicht. Eine Wetter-App ist ebenso mit dabei wie ein Kalender mit Terminübersicht, die Option, einen Wecker oder Timer zu stellen sowie eine Stoppuhr zu verwenden. Wer ihn benötigt, auch ein Barometer ist mit von der Partie, der stets den gegenwärtigen Luftdruck misst. Apropos messen: Dank Stay Fit-App habt ihr euer eventuelles Abnehm-Ziel im Blick und könnt via HUAWEI Health-App Mahlzeiten und Trainings erfassen, um euren Kalorienverbrauch zu berechnen.

Was es noch zu sagen gibt

In Tandem mit der HUAWEI Health-App lässt sich diese Smartwatch natürlich ganz fein einstellen, das betrifft vor allem die Benachrichtigungen. Auf Wunsch könnt ihr nämlich all die Apps auf eurem Smartphone durchgehen und Benachrichtigungen davon einzeln zulassen oder deaktivieren, sodass nur das Wichtigste an euer Handgelenk ankommt. Mittels vorhin bereits erwähnter eSIM-Funktion könnt ihr die HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition auch ganz ohne Smartphone verwenden, was Dinge wie Nachrichten, Navigation und Telefonie angeht. Mit HUAWEI Wallet könnt ihr auch Kundenkarten auf eurer Smartwatch speichern, und mit dem Punkt „Schnelle Antworten“ könnt ihr bei unterstützten Apps diese raschen Antworten gleich von eurem Handgelenk aus verwenden. Das ist äußerst produktiv und im Alltag so richtig cool! Auch ausdauernd ist das Produkt, die Akkulaufzeit ist für das Gebotene herausragend.

Der Hersteller verspricht bis zu viereinhalb Tage Laufzeit, und selbst mit Tag- und Nachtnutzung schaffte ich locker an die drei Tage. Um es nochmals hervorzuheben: Die Verarbeitungsqualität der HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition ist hervorragend. Man trägt sie zu jeder Tages- und Nachtzeit gerne, und auf Wunsch werdet ihr mit Erinnerungen zur Aktivität angehalten oder eben nicht. So, wie ihr das Produkt konfiguriert, so bekommt ihr es auch serviert, und es ist äußerst angenehm, wenn sich ein High-Tech-Gerät wie diese Uhr auch so dezent im Hintergrund halten kann. Bleibt nur noch das Preisschild zu diskutieren: 649,- Euro sind halt ein echter Brocken. Vor allem, wenn dann günstigere Produkte wie die hauseigene HUAWEI WATCH FIT 3 an die 85 % der selben Features bieten, aber grade mal ein Viertel des Preises kosten, kann man sich entweder für das Statement entscheiden oder die schlauere Wahl treffen.

HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition: Die Technik

Genug der Hypothesen, wenden wir uns dem Datenblatt zu: Die Smartwatch wird natürlich von ihrem Display dominiert. 48 Millimeter ist der Durchmesser des 1,5 Zoll großen LTPO-AMOLED-Displays im Titangehäuse, mit 466 x 466 Pixel (310 ppi) Auflösung. Zudem ist der Screen mit Spherical Sapphire-Glas geschützt, also ist das Produkt gegen äußere Einflüsse extrem widerstandsfähig. Ein Always-on-Display ist dank diesem Bildschirm möglich und nur eine Frage der Einstellung – ihr wählt, ob ihr jederzeit die Uhrzeit sehen wollt oder nicht. Weiters ist die Uhr bis 30 Meter und 5 ATM wasserdicht, Schwimmen ist also überhaupt kein Problem für die Watch. Eine Multitüde an Sensoren sorgt dafür, dass mit Health Glance, beim Herz- und beim Schlaftracking alles lückenlos dokumentiert wird. Die Abmessungen des Geräts sind 49,1 x 49,1 x 12,9 mm bei einem Eigengewicht von 65 Gramm ohne Armband.

Bei durchschnittlicher Nutzung gibt der Hersteller die Laufzeit der Smartwatch mit 4,5 Tagen an, und im Ultra-Energiesparmodus sollen bis zu 21 Tage möglich sein. In der Praxis habe ich stets den Standard-Smartwatch-Modus verwendet und bin damit an die drei Tage lang ausgekommen. Den Extremfall im nicht smarten Stromsparmodus habe ich im Testzeitraum nicht durchgespielt, es ist aber ein Statement, hier locker über zwei Wochen lang ohne Strom durchkommen zu können. Eine Schnellladefunktion ist da mit von der Partie, in 90 Minuten ist das Produkt wieder voll geladen! Dank eSIM-Funktionalität könnt ihr die Uhr genauso völlig autark ohne Smartphone verwenden, was Nachrichten, Navigation und Telefonie angeht. Die HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition gibt’s ab sofort im Online-Store zu einer UVP von 649,- Euro, und der Code ASPACE50OFF sorgt dabei in Deutschland für 50 Euro Rabatt. Mehr noch:

Bis zum 4. Juni 2024 gibt es die FreeBuds 5i (hier zu unserem Test) kostenlos dazu!

Im Vergleich zur HUAWEI WATCH FIT 3

Da die beiden Produkte gleichzeitig in Dubai der Öffentlichkeit vorgestellt wurden, sollte an dieser Stelle noch ein kurzer Vergleich der beiden Geräte stehen. Nun, die WATCH 4 Pro Space Edition ist ein eindrucksvolles Wearable, das man nur schwer übertreffen kann, aber der Hersteller hat mit der WATCH FIT 3 (zu unserem Test) ein bombastisches Produkt im Portfolio. Dieses kann zwar weniger (kein Petal Maps, eSIM, EKG, Barometer, AppGallery, Health Glance, Memo, Hauttemperatur und HUAWEI Assistant), ist aber wesentlich einladender fürs Schlaftracking, da viel leichter und schmäler. Gleichzeitig ist die Akkulaufzeit dieses Aktivitätstrackers – so bezeichnet der Hersteller die FIT-Reihe schließlich – besser, selbst mit Always-on-Display kommt man leicht über vier Tage. Das schafft die Top-Smartwatch von HUAWEI nicht, es sei denn, ihr wechselt in den Stromsparmodus und verzichtet auf die smarten Funktionen.

Unter dem Strich ist das natürlich kein direkter Konkurrenzkampf, denn beide Produkte sprechen eine ganz andere Zielgruppe an. Wer den möglichst besten Einblick in die eigene Gesundheit haben will, wer einen Chronometer am Handgelenk haben möchte statt einer zierlichen Apple Watch-like Uhr und wer eckigen Bildschirmen absolut nichts abgewinnen kann, ist selbstverständlich mit der HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition bestens beraten, gar keine Frage. Doch wer vielleicht noch gar nicht so viel Erfahrung mit Wearables gesammelt hat, weniger Handgelenksumfang besitzt und hochtechnische Dinge wie ein EKG, weitere Apps durch die AppGallery und eSIM-Möglichkeit oder die AI Voice-Funktionalität gar nicht benötigt, kann sich mit der Entscheidung für die HUAWEI WATCH FIT 3 eine Menge Geld ersparen. Gleichzeitig ist sie auch optisch ganz anders und mag modisch flexibler wirken.