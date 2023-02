Valentins-Gewinnspiel: Wir verlosen die HUAWEI FreeBuds 5i

Ohne übertreiben zu wollen, aber hier ist für jeden etwas dabei! Ob ihr nun angenehme In-Ear-Ohrhörer sucht, ob ihr die ideale Gaming-Ergänzung zu portablen Spielen wünscht, ob ihr einfach in den Genuss von Umgebungsgeräuschunterdrückung kommen wollt oder ob ihr schlichtwegs gute Musik hören möchtet: Die Empfehlung bleibt stets die gleiche. Für einen Preis von 99,- Euro UVP ist es schwer, an den HUAWEI FreeBuds 5i vorbeizukommen. In Tandem mit der starken Akkulaufzeit, dem tollen Klang sowie der guten App-Unterstützung kann man eigentlich gar nicht anders, als hier einmal reinzuhören. Sowohl die einfache Handhabung als auch der hohe Tragekomfort sind gelungen, und das Gesamtpaket vermag rundherum zu überzeugen.

Kritik auf allerhöchstem Niveau gefällig? Mir persönlich gefällt es nicht, zur Steuerung auf die Buds in meinen Ohren tippen zu müssen. Da bevorzuge ich drückbare Stengel, und den Aufmerksamkeits-Modus empfinde ich als zu wenig transparent. Abgesehen davon wüsste ich tatsächlich nicht, was ich dieser Hardware irgendwie ankreiden könnte. Fakt ist, dass man mit einem Kauf dieser In-Ear-Ohrhörern absolut nichts falsch macht. Es mag sein, dass 100 Euro für Kopfhörer als viel Geld erscheint, doch im Direktvergleich mit vielen anderen Produkten kann ich die Qualität der HUAWEI FreeBuds 5i nur bestätigen. Solltet ihr auf der Suche nach einem Gerät sein, das sowohl im Bereich Preis/Leistung als auch mit seiner Qualität besticht, könnt ihr hier bedenkenlos zugreifen!

Warum zu den FreeBuds 5i greifen?

Diese Earbuds bringen eine Vielzahl von Innovationen mit, und das zu einem äußerst leistbaren Preispunkt von 99,- Euro UVP. Dazu zählen Komfort-Features wie das Verbinden zu zwei Geräten gleichzeitig (danke, Bluetooth 5.2), die Lautstärkesteuerung mittels Streichen an den Buds direkt sowie die verschiedenen Geräuschunterdrückungs-Modi, die euch in allen Umgebungen Ruhe und ein wenig mehr Entspannung verschaffen. Gemeinsam mit dem stärkeren Ladecase sollen die Ohrhörer bis zu 28 Stunden Laufzeit bieten, das ist ganz schön viel Ausdauer. Der Hersteller hätte hier schon den Schlussstrich ziehen können – mehr als genug für ein jährliches Update, richtig?

Weit gefehlt. Denn die HUAWEI FreeBuds 5i können nun mit dem Hi-Res Audio-Format umgehen, was zweierlei bedeutet. Einerseits ist die Codec-Unterstützung softwareseitig gegeben, daher könnt ihr Lossless-Audiodateien problemlos abspielen und genießen. Andererseits wurde aber auch an den verbauten Treibern ordentlich geschraubt, und die Buds können Töne in Höhe von bis zu 40 kHz abspielen. Das bedeutet schlicht und einfach, dass ihr eine höhere Audioqualität genießen könnt, und der Vergleich mit Standard-Versionen eurer Lieblingstitel öffnet euch teils ganz schön die Augen. Spieler:innen erfreuen sich zusätzlich am „Niedrige Audiolatenz“-Modus, da wurde wohl an alles gedacht!

