HUAWEI WATCH FIT 3 Test: Überragend in Form und Funktion

Wenig überraschend ändert sich das auch bei der neuen, beim Launch-Event in Dubai angekündigten HUAWEI WATCH FIT 3 nicht. Denn auch sie bietet bis zu zehn Tage Akkulaufzeit (sechs bis sieben sind im Alltag immer drin), erfasst multiple Gesundheitsdaten zwischen Herzfrequenz und Herzfrequenzvarianz, Blutsauerstoff, Schlafdaten, einem automatischen Stresstest, Zyklus-Tracking und bietet euch zudem Health-Kleeblätter als Übersicht sowie Atemübungen an. Benachrichtigungen über Anrufe, SMS und von Apps werden verzögerungsfrei zugestellt und ihr könnt euch dank dem neuen Design der Uhr auch im Alltag damit mehr als nur blicken lassen. Moment mal, neues Design, und Uhr? Nun, die neue Version des Trackers ist nun nahezu quadratisch und nur noch minimal länglich ausgefallen, es gibt eine dreh- und drückbare Krone, und generell ähnelt das Design nun einer Apple Watch. Legen wir los mit dem Test und packen das Gerät aus – seht selbst!

Wer sich schon früher mit den Aktivitätstrackern von HUAWEI beschäftigt hat, weiß, dass die WATCH FIT eine ganz schöne Wandlung hinter sich hat. So begann im Jahr 2020 der Verkauf des ursprünglichen Originals , und der längliche Tracker konnte schon damals eine Vielzahl von Dingen tracken. Sie bot eine Herzfrequenz-App, eine SpO2-Messung (Blutsauerstoff), eine Aktivitäts-App, Schlafmessung, diverse Atemübungen, generelle Benachrichtigungen, eine Wetter-App, eine Stoppuhr, Timer und Wecker, eine Taschenlampe und eine Telefonsuch-Funktion an. Ihre Nachfolgerin, die Version 2 , wurde dann etwas breiter und weniger länglich, bot noch mehr Tracking an (etwa Hauttemperatur und Zyklen) und blieb den Stärken treu. Diese sind nach wie vor eine lange Laufzeit, eine unkomplizierte Nutzung, umfassendes Tracking und die verlässliche Anbindung zur starken HUAWEI Health -App.

Der erste Eindruck

Die HUAWEI WATCH FIT 3 ist so wie ihre Vorgängerinnen ein extrem leichtes und angenehmes Wearable. Auch, wenn sich die Form von schmal und rechteckig auf mittlerweile fast quadratisch gewandelt hat, an den Grundzügen hat sich nichts verändert. Zudem vermag das Produkt richtig gut zu gefallen: Der Bildschirm verschwindet im Gehäuse aus Aluminiumlegierung, was nicht nur toll aussieht, sondern auch bei Stößen und Hoppalas vor Schäden schützt. Weiters sind die Kanten – anders als bei einer Apple Watch – komplett gerade anstatt abgerundet oder bauchig, das trägt zusätzlich zum Style-Faktor bei. Oben und unten sind die Armbänder befestigt, links seht ihr zwei schmale Auslässe für den Lautsprecher, und rechts sind sowohl eine bei unserem Testgerät rote, dreh- und drückbare Krone, ein Mikrofon und eine längliche Taste verbaut. Sie dient für den Schnellstart einer App, die ihr zuvor definiert habt.

HUAWEI selbst hat das Produkt unter dem Motto Fashion Forward vorgestellt, das heißt, die Form soll zuallererst einmal alltagstauglich sein, bevor man es auf den Markt bringt – bei diesem Produkt wird dieses Ziel zur Gänze erfüllt. Dank verschiedener Armbänder lässt sich alles auf euren Stil anpassen! Denn eine kluge Tastenmechanik an der Unterseite der Uhr, wo sich auch die Sensoren befinden, ermöglicht es euch, das Armband flugs durch ein anderes zu ersetzen. Binnen Sekunden habt ihr dann das andere Band „montiert“, oder treffender gesagt, einfach drangesteckt. Seid ihr dann mit dem Aussehen zufrieden, schaltet ihr die HUAWEI WATCH FIT 3 einfach mal ein. Nach einem ziemlich schnellen Start erwartet euch dann der Kopplungsmodus, und flugs ist das Produkt mit eurem Smartphone verbunden. Alles, was ihr dazu benötigt, ist die HUAWEI Health-App auf iOS oder Android!

Über die HUAWEI Health-App

Sie ist für die korrekte Kopplung zwischen Gerät und Smartphone zuständig und bietet euch einen wirklich guten Überblick über alle Daten. Oben erwarten euch die Health-Kleeblätter (Schlaf, Schritte, Stressniveau) oder die aktuelle Aktivität (Bewegen, Trainieren, Stehen) samt gezählter Schritte. Darunter findet ihr die aktuellen Trainingsdaten, sie umfassen allerdings nicht nur die Anzahl der Schritte oder Trainingsminuten. Das mögliche Tracking erstreckt sich weiter auf zurückgelegte Distanzen, verbrannte Kalorien, Höhenmeter und Trainingsdaten, wie etwa Indoor-Laufen. Infos zu eurem Puls inklusive Ruheherzfrequenz und genaue Einblicke zu eurem Schlafverhalten gibt es ebenso in der App. Das Schlaftracking umfasst nicht nur die Schlafdauer und -qualität, sondern auch einen Score (maximal 100 Punkte) mitsamt einer Analyse und Empfehlungen.

Übersichtliche Charts geben euch weiters Aufschluss über das eigene Gewichtsmanagement oder den Stresslevel. Genauso gibt es jeweils einen eigenen Punkt für den Blutsauerstoffgehalt, euren Zykluskalender oder die Hauttemperatur. Mit bluetoothfähigen Blutdruckmessern oder anderen Wearables könntet ihr sogar eure Blutdruck-Messungen in der HUAWEI Health-App speichern, wenn ihr dies wünscht. Sowohl Tendenzen, Trainings als auch all eure HUAWEI-Geräte können alle in dieser App verwaltet werden. Im Falle der HUAWEI WATCH FIT 3 umfasst dies etwa den Download zusätzlicher Zifferblätter (12 davon sind schon auf der Uhr vorinstalliert), aber auch die Feinkonfiguration des Aktivitätstrackers. Auch die Firmware lässt sich updaten, und zum Zeitpunkt des Tests im Mai 2024 war die HarmonyOS-Version 4.2.0.123 aktuell.

Die HUAWEI WATCH FIT 3 im Alltag

Als iOS-User ersetzte ich für den mehrwöchigen Testzeitraum meine vertraute Apple Watch (2018) durch die HUAWEI WATCH FIT 3. Obwohl dieses Produkt wesentlich günstiger ist, bietet es um einiges mehr als mein altgedientes Accessoire. Denn neben der Blutsauerstoffmessung und einem Schlaftracking, das dank der massiven Akkulaufzeit von sieben Tagen bei Tag- und Nachtnutzung auch sinnvoll ist, gibt es auch eine höhere Bildschirmhelligkeit mit bis zu 1500 nits, auf Wunsch ein Always-On-Display (wirkt sich klarerweise auf die Akkulaufzeit aus) und jede Menge interessante Vorschläge bei Trainings, beim Thema Schlaf und auch bei Gesundheit generell. Zudem könnt ihr die Karten, die ihr auf der Zifferblatt-Ansicht seitlich durchwischt, selbständig anpassen, sodass eure Watch tatsächlich alle Daten in der Reihenfolge anbietet, wie ihr das haben wollt.

Wie schlägt sich die Uhr nun im Alltag? Sie bietet wie gehabt augenblickliche Benachrichtigungen und spiegelt jene eures Smartphones gekonnt auf euer Handgelenk. Die wirklich starke Akkulaufzeit stellt sicher, dass ihr die HUAWEI WATCH FIT 3 auch problemlos in der Nacht tragen könnt, ohne an ein vorheriges Aufladen denken zu müssen. Zudem macht es dieser Umstand auch äußerst einfach, das Always-on-Display einzuschalten. Selbst, wenn der Tracker „nur“ vier bis fünf Tage aushalten sollte, ist das immer noch ein riesiger Schritt im Vergleich zu einer älteren Apple Watch oder der aktuellen SE-Variante. Besonders cool dabei ist das rundherum verbesserte Schlaftracking, zu dem ich mich noch in einem eigenen Absatz widmen werde – TruSleep 4.0 nennt der Hersteller dieses Feature. Auch die anderen Mess-Algorithmen fürs Herz bekommen einen anderen Namen, da heißt das Ganze TruSeen 5.5.

Die Steuerung der Smartwatch

Nun kann man sich die Frage stellen: Die HUAWEI WATCH FIT 3 kann so vieles, da wird doch bestimmt die Steuerung dieses Tausendsassas kompliziert sein? Nein, absolut nicht. Da der Hersteller dieses Gerät trotz all seiner Fähigkeiten immer noch als Aktivitätstracker positioniert, ist auch die Steuerung so simpel, wie es nur geht. Bei meiner Konfiguration sieht das Ganze wie folgt aus: Wenn ich auf die Uhr blicke, sehe ich dank Always-on-Display sofort die Zeiger der Analog-Uhr. Beim Drehen meines Handgelenks erscheinen die Komplikationen rundherum und zeigen mir mehr Infos an, etwa Stressniveau, Puls, verbleibender Akku und gelaufene Schritte. Wische ich von unten nach oben, sehe ich die Sammlung aller verpassten Benachrichtigungen von meinem Smartphone, und wische ich von oben nach unten, kann ich rasch Wecker, Trocknen, Ruhezustand, Taschenlampe und mehr aufrufen.

Auf dem Zifferblatt, das standardmäßig beim Heben eures Handgelenks erscheint, ist die Standardkonfiguration wie folgt: Ganz links gibt es eine Karte namens „Intelligente Unterstützung“, die euch je nach Situation andere Widgets anzeigt, standardmäßig Wetter und Musik. Beim Durchwischen folgen dann euer aktuell eingestelltes Zifferblatt mit Uhrzeit und Komplikationen, danach die Aktivitätsaufzeichnungen, ein Überblick über Puls/Atemübungen/Health-Kleeblätter, euer Kalender, eure Trainingsdaten und die aktuelle Mondphase. Wie vorhin gesagt könnt ihr diese Anordnung der Karten und auch welche Karten ihr wo haben wollt, völlig frei anpassen. Ein Limit gibt es allerdings von HUAWEI, und zwar die Anzahl: Bei sechs solchen Karten ist Schluss, dann bekommt ihr die Meldung „Max. Anzahl an Favoriten erreicht“. Einerseits ist das verständlich, um nicht zu komplex zu werden, andererseits schade!

HUAWEI WATCH FIT 3 vs. Apple Watch

Dieser Absatz ist weniger als testrelevant für die Gesamtwertung gedacht, sondern vielmehr für all jene, die überlegen, eine ältere Apple Watch zu ersetzen oder als iOS-Nutzer:in zum ersten Mal zu einer Smartwatch zu greifen. Was kann die HUAWEI WATCH FIT 3 besser, und wofür ist eine Apple Watch zu bevorzugen? Ganz klar ist, dass eine Apple Watch mit einem iPhone perfekt zusammenintegriert ist und daher das bestmögliche Erlebnis in diesem Zusammenhang bietet. Jede Smartwatch, die sowohl mit iOS als auch Android kompatibel ist, muss hier Abstriche hinnehmen. Doch wie sehen diese genau aus? Im Falle dieses Trackers fiel mir auf, dass es keine Schnell-Antwort-Möglichkeiten gibt. Ihr bekommt genau die Benachrichtigung mit einer Vorschau der Nachricht, ohne jegliche Folge-Aktion. Wollt ihr also die ganze Nachricht lesen oder antworten, müsst ihr zum Handy greifen.

Gleichzeitig werden Fotos nicht in einer Mini-Vorschau angezeigt, sondern ihr bekommt bloß die Meldung, dass ein Foto gesendet wurde. In Gruppenchats wie bei WhatsApp bekommt ihr zudem nicht die Info, dass es ein Gruppenchat ist – die Benachrichtigung sieht so aus, als wäre euch die Nachricht direkt gesendet worden. Kein Beinbruch, aber dennoch erwähnenswert. Zu guter Letzt, was mich amüsiert hat: Es werden derzeit nur eine Handvoll von Apps zu 100 Prozent unterstützt, alle anderen Apps schicken die Benachrichtigungen ohne ihren eigenen Namen. Das führt dann manches Mal zu kurzen Verwirrungsmomenten, wenn etwa Disney+ eine Beschreibung einer vorgeschlagenen Serie auf euer Handgelenk schickt. Aber abgesehen davon? Akkulaufzeit, das Rundherum-Tracking mit Anbindung an die HUAWEI Health-App und ihren Vorschlägen sowie das Design lassen die HUAWEI WATCH FIT 3 enorm gut dastehen!

Über das liebe Tracking

Ganz ehrlich: Lange Zeit war ich nicht überzeugt davon, alles Persönliche wie etwa meinen Schlaf im Detail zu tracken. Denn wenn ich schlecht geschlafen habe, weiß ich das in der Regel ja tags darauf, und die zusätzliche Info auf meinem Smartphone darüber brauche ich einfach nicht, vielen Dank dafür. Die HUAWEI WATCH FIT 3 hingegen hat hier ein ganz spannendes Feature in Verbindung mit der HUAWEI Health-App in petto, und zwar der Schlaf-Score. Der Hersteller misst nicht nur einfach eure Schlafzyklen und listet dann die einzelnen Phasen wie Wachzustand, REM-Phase, leichter und tiefer Schlaf auf, sondern analysiert das darüber hinaus. So wird euch nicht nur gesagt, dass euer Schlaf beispielsweise unterdurchschnittlich lang und effizient war, sondern auch ein mögliches Warum aufgezeigt. Der Punkt „Analyse und Empfehlungen“ kann hier schon mal günstige Vorschläge liefern, das ist super!

Besonders gut gefällt mir hierbei, dass standardmäßig nach der Inbetriebnahme der HUAWEI WATCH FIT 3 sämtliche Messungen und Trackings aktiviert sind. Das heißt, dass selbst unerfahrene Nutzer:innen in den Genuss aller Annehmlichkeiten kommt, die diese Smartwatch so zu bieten hat. Auch, wenn ihr euch vielleicht in den ersten Wochen oder gar Monaten gar nicht mit diesen Charts und Trends beschäftigt: Der Tracker sammelt, und sammelt, und sammelt all eure Daten. Wenn ihr euch dann mal in die HUAWEI Health-App begebt und die einzelnen Karten anschaut, könnt ihr euch Vergleiche auf Tages-, Wochen- oder gar Monatsbasis ansehen. Natürlich könnt ihr nicht alles nutzen, da beispielsweise die Daten von Blutdruck, Hauttemperatur oder Health Glance von der WATCH FIT 3 nicht abgedeckt werden können. Aber für den Rest, was sie kann, ist das eine sinnvolle und wertvolle Ergänzung!

Im Vergleich: HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition

Da die beiden Produkte gleichzeitig in Dubai der Öffentlichkeit vorgestellt wurden, sollte an dieser Stelle noch ein kurzer Vergleich der beiden Geräte stehen. Nun, die WATCH FIT 3 ist ein bombastisches Wearable zu einem höchst attraktiven Preispunkt, gar keine Frage. Aber der Hersteller hat mit der HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition (zu unserem Test) ein absolutes Flaggschiff-Gerät in petto, das wesentlich mehr kann und euch zusätzlich Petal Maps, eSIM, EKG, Barometer, AppGallery, Health Glance, Memo-Funktion, Hauttemperaturmessung und den HUAWEI Assistant bietet. Ob ihr all das benötigt, steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt – mir persönlich gefällt gerade für das Schlaf-Tracking die leichte und schlanke Fit-Version weitaus mehr als der Mega-Chronometer mit seinem Gehäuse aus Titan. Der mag bei Anlässen und für Uhren-Fans schon seine Reize ausüben, fest steht aber auch, dass er vier Mal so viel kostet.

Unter dem Strich ist das natürlich kein direkter Konkurrenzkampf, denn beide Produkte sprechen eine ganz andere Zielgruppe an. Wer den möglichst besten Einblick in die eigene Gesundheit haben will, wer einen Chronometer am Handgelenk haben möchte statt einer zierlichen Apple Watch-like Uhr und wer eckigen Bildschirmen absolut nichts abgewinnen kann, ist selbstverständlich mit der HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition bestens beraten, gar keine Frage. Doch wer vielleicht noch gar nicht so viel Erfahrung mit Wearables gesammelt hat, weniger Handgelenksumfang besitzt und hochtechnische Dinge wie ein EKG, weitere Apps durch die AppGallery und eSIM-Möglichkeit oder die AI Voice-Funktionalität gar nicht benötigt, kann sich mit der Entscheidung für die HUAWEI WATCH FIT 3 eine Menge Geld ersparen. Gleichzeitig ist sie auch optisch ganz anders und mag modisch flexibler wirken.

HUAWEI WATCH FIT 3: Die Technik

Den Anfang beim Datenblatt macht der AMOLED-Screen mit einer Bildschirmdiagonale von 1,82 Zoll (4,62 cm). Seine Auflösung beträgt 480 x 408 (347 ppi), und dem Gerät stehen 32 MB RAM und 4 GB Speicherplatz zur Seite. Das klingt minimal, reicht aber für seinen Einsatzzweck locker aus! Ein Linearmotor sorgt dafür, dass die HUAWEI WATCH FIT 3 euch mit Vibrationen auf Benachrichtigungen aufmerksam machen kann. Zudem gibt es eine drehbare Krone zum Scrollen und Zoomen, sowie eine von euch frei belegbare Taste – standardmäßig startet ihr damit ein Training. Die Wasserbeständigkeit wird mit 5 ATM angegeben, somit kann der Tracker beim Händewaschen, Duschen und Baden anbehalten werden. Sensoren wie TruSeen 5.5, ein 9-Achsen-Sensor, Beschleunigungssensoren, Gyroskope und Magnetometer sind vorhanden und ermöglichen all die Funktionen des Geräts mit Aluminiumlegierung-Gehäuse.

Auch ein Mikrofon und ein Lautsprecher sind verbaut, somit könnt ihr die Uhr auch zur Telefonie nutzen. Damit der Spaß auch kein frühzeitiges Ende hat, besitzt diese Uhr einen Akku mit 400 mAh Fassungsvermögen. Der fest verbaute Lithium-Ionen-Polymer-Akku hält laut Herstellerangaben maximal bis zu zehn Tage lang durch, und im typischen Alltag eher sieben Tage – das kann ich so bestätigen. Die Ladezeit dauert mit 68 Minuten knapp über eine Stunde lang, und in etwa sieben bis zehn Minuten habt ihr die Ladung für einen ganzen Tag beisammen. Das ist top! GPS-Unterstützung habt ihr bei allen Modellen der HUAWEI WATCH FIT 3-Serie, genauso wie Bluetooth 5.2. NFC-Funktionalität ist allerdings nur den Versionen mit weißem Lederarmband und grauem Nylon-Armband vorbehalten. Die Abmessungen betragen 43,2 x 36,3 x 9,9 mm bei einem Eigengewicht von etwa 26 Gramm ohne Armband.

Bis 8. Juni 2024 gibt’s die HUAWEI FreeBuds SE 2 gratis dazu!

Richtig gelesen: Vom 7. Mai bis zum 8. Juni 2024 erhalten Kund:innen bei der Bestellung der HUAWEI WATCH FIT 3 im HUAWEI Online Store oder Flagship Store die HUAWEI FreeBuds SE 2 gratis dazu. Damit nicht genug: Zusätzlich bekommen deutsche Kund:innen mit dem Code AHWFIT3S ein Armband in ausgewählten Farben gratis dazu. In Österreich bieten Media Markt, Saturn und Co. dann die selben Bundle-Offers an.