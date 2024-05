HUAWEI MateBook X Pro (2024) Hands-on: Plötzlich wirkt das MacBook Air fett

Gleichzeitig verspricht HUAWEI eine Vielzahl von innovativen Technologien, wie etwa den aktuellsten Intel Core Ultra-Prozessor (40 W TDP), verbesserte Lüfter und Kühlung, bis zu 32 GB RAM und bis zu 2 TB Speicherplatz sowie eine automatische Gesichtserkennung schon beim Einschalten. Zudem gibt es die für HUAWEI übliche Cross-Device-Konnektivität zwischen Smartphone, Tablet, Earbuds, Stylus und Notebook. Neben dem flexiblen OLED-Touch-Bildschirm im 3:2-Format (3120 x 2080) und mit 120 Hz Bildwiederholrate geben sich auch ein starker Akku und viele AI-Features (AI-Kamera, AI-Suche, AI-Sound) ein Stelldichein. Bei unserer beschränkten Hands-on Zeit mit dem HUAWEI MateBook X Pro (2024) in Morandi Blue (es wird wohl im Sommer 2024 auch in Schwarz und Weiß sowie verschiedenen Konfigurationen erhältlich sein) ist dieses kurze Video entstanden. Hier ein erster Eindruck des Geräts:

Mein allererster Eindruck, als ich das neue HUAWEI MateBook X Pro (2024) in die Hand nahm: Wow. Es ist schon eine Weile her, dass ich ein Notebook aufgehoben hatte und sich im Vergleich mein MacBook Air (2020) schwer und fett anfühlte. Dieses Produkt schafft es tatsächlich, die Ultraportable-Kategorie ein Stück weit neu zu erfinden, und da spielen natürlich mehrere Faktoren mit. Als Erstes ist natürlich das geringe Gewicht zu erwähnen, gerade mal 980 Gramm wiegt das gesamte Notebook trotz seiner Bildschirmdiagonale von 14,2 Zoll. Weiter ist das Gehäuse sehr interessant, denn haptisch fühlt es sich fast ein bisschen wie Stoff an. Der Hersteller selbst bezeichnet es als „skin-soothing metallic body“, das Finish ist jedenfalls handwarm und freundlicher als ein reiner, kühler Aluminium-Body. Fingerabdrücke werden auf diesem Gerät so gut wie vermieden, mit Ausnahme des Touchscreens und Touchpads.

Beim Launch-Event in Dubai durften wir auch Hände an das neue HUAWEI MateBook X Pro (2024) legen. Unsere Eindrücke lest ihr hier!

Unser Eindruck

Wie gesagt, der erste Eindruck war zeitlich äußerst begrenzt, daher können wir in diesem ersten Hands-on nicht viel über das tatsächliche Nutzererlebnis sagen. Vor allem, was die versprochenen Dinge wie AI Camera und AI Search betrifft oder die Abdeckung des P3-Farbraums, müssen wir uns einstweilen auf die Aussagen von HUAWEI verlassen. Fest steht jedoch, dass für die reguläre und Profi-Nutzung des HUAWEI MateBook X Pro (2024) die Vorzeichen äußerst gut stehen. Denn das Trackpad alleine ist sehr großzugig geraten, und das Klickverhalten ist einfach nur top. Entweder tippt oder klickt ihr auf der rechten Hälfte für einen Rechtsklick, oder einfach mit zwei Fingern. Egal, wo ihr am Touchpad seid, der Klick ist immer gleich – sehr gut gelöst! Vorbei sind die Zeiten von mechanischen Trackpads, wo ihr je nach Ort des Klickens ein anderes haptisches Feedback bekommt.

Natürlich sind Drei- und Vier-Finger-Gesten möglich, das ist alles Einstellungssache. Auch die Tastatur macht neben dem geräumigen Touchpad eine sehr gute Figur, der Druckpunkt ist weich, aber bestimmt, das Spacing zwischen den einzelnen Tasten passt, und der Tastenanschlag ist leise. Wir durften Hand an das Top-Modell des HUAWEI MateBook X Pro (2024) legen, also mit dem stärksten Prozessor (Intel Core Ultra 9 185H mit 2,50 GHz) mit satten 32 GB Arbeitsspeicher sowie 2 TB SSD-Speicherplatz. Alles passiert unverzüglich, so wie es in dieser Kategorie auch zu erwarten ist. Für grafikintensive Arbeiten und Games ist das Ultrabook mit einer Intel Arc-Grafikeinheit ausgestattet. Vorinstalliert sind ein paar Apps wie der HUAWEI PC Manager oder die HUAWEI Mobile Cloud, allerdings hält sich das Ganze angenehm im Rahmen, und die Programme lassen sich auf Wunsch ohnehin restlos deinstallieren.

Was gibt es noch zu sagen?

Obwohl das HUAWEI MateBook X Pro (2024) ein Ultrabook der feinsten Machart ist und man ganz MacBook Air-like ein lüfterloses Gerät vermutet, so kann man hier einhaken. Ja, ein Lüfter ist in diesem Notebook tatsächlich vorhanden, und abgesehen von einem Windows Update haben wir diesen in der Normalnutzung absolut nicht bemerkt. Hier leisten wohl die überarbeiteten Kühllösungen (eine verbesserte Vapor Chamber und mit Shark Fins angereicherte Lüfter werden vom Hersteller angegeben) ganze Arbeit, und ihr seht eigentlich nur längliche Lüftungsschlitze links und rechts am Gehäuse. Das sieht gut aus und scheint auch einen guten Wirkungsgrad zu besitzen – wirklich ein guter erster Eindruck! Vor allem haben wir das Gerät bei etwa 36 Grad Celsius Außentemperaturen getestet, dass es da nicht gleich ins Schwitzen kam, empfinde ich als äußerst löblich.

Der Touch-Bildschirm des sehr brillanten und hellen OLED-Screens reagiert augenblicklich auf eure Eingaben, und sinnvolle Erweiterungen lassen euch beispielsweise auch kleinste Bedien-Elemente problemlos antippen oder Fenster ohne große Mühen vergrößern und verkleinern. Von der Leistung her bietet dieses Gerät mit dem Intel Core Ultra 9 185H 16 Kerne und 22 logische Prozessoren, mitsamt einer NPU mit dem Namen Intel AI Boost. Die Lautsprecher, länglich geformt und links und rechts von der Tastatur positioniert, füllen problemlos einen kleinen Raum. Der Startvorgang des HUAWEI MateBook X Pro (2024) dauerte gemessene elf Sekunden bis zum Willkommensbildschirm und etwa zwei weitere Sekunden bis zum Desktop. Trotz seiner geringen Abmessungen ist dieses Ultraportable ein ganz großer Performer, und ich freue mich schon darauf, mehr zu diesem Produkt zu erfahren. Ihr auch?