Die neue HUAWEI WATCH FIT 3: Quadratisch stilvoll, lässt euch leicht in Form bleiben

HUAWEI setzt mit der neuen WATCH FIT 3 auf Fashion Squared. Neben dem neuen Design verfügt sie über Fitness- und Gesundheitsfunktionen.

Mehr zur HUAWEI WATCH FIT 3

Das Launch-Event in Dubai hat es in sich: HUAWEI bringt seine neue WATCH FIT 3 (zu unserem Test) auf den Markt. Die Smartwatch unterstützt einen gesunden Lebensstil und das in einem modisch leichten, quadratischen Design. Neben dem Designupgrade bringt die Smartwatch auch neue Funktionen an Board mit, unter anderem der smarte Zyklustracker und die Stay Fit-App für einfaches Kalorienmanagement. Nach vier Jahren und drei Generationen zeigt sich die neue WATCH FIT 3 in einem verbesserten Look, der die bekannte und beliebte quadratische Form und das schlanke Design auf ein neues Level hebt. Neben dem größeren, klaren Display der neu interpretierten Fashion Squared-Form beeindruckt die HUAWEI WATCH FIT 3 auch durch hochwertige Materialverarbeitung. Die Smartwatch kommt außerdem mit umfassenden Sport- und Gesundheits-Updates, es sollten also alle etwas davon haben.

Nutzer:innen können sich über die verbesserte StayFit App für effektives und einfaches Fitness- und Kalorienmanagement freuen. Auch die Einführung des neuen TruSleep 4.0 und TruSeen 5.5 machen ein umfassendes Gesundheitsmonitoring mit der neuen Smartwatch kinderleicht. Außerdem gibt es den smarten Zyklustracker und auch fünf neue Sportmodi an Bord, für noch mehr Freude am aktiven Lifestyle. Freude macht auch die Verarbeitung: Das hochwertige Smartwatchgehäuse aus einer Aluminiumlegierung ist stilvoll abgerundet und unterstreicht Fashion Squared in gleich mehreren, edlen Gehäusefarben. Der jugendliche, trendige und farbenfrohe Stil der Smartwatch punktet durch sein minimalistisches Design. Dabei ist die Smartwatch ebenso komfortabel wie elegant: Mit einem Gewicht von nur 26 g und einer Höhe von nur 9,9 mm ist sie das bisher leichteste und dünnste Modell von HUAWEI.

Fashion, Tech und mehr

Beim Armband können Nutzer:innen außerdem aus einer Vielzahl von hautfreundlichen Materialien wählen, vom atmungsaktiven grauen Nylon-Jacquard-Armband bis zum eleganten weißen Lederarmband. Je Outfit oder Tagesplanung können die unterschiedlichen Armbänder ganz einfach mit nur einem Knopfdruck abgenommen und ausgetauscht werden. Die HUAWEI WATCH FIT 3 verfügt über ein großes 1,82-Zoll-AMOLED-Display mit 2,5D-Darstellung und einem Verhältnis von Display zu Gehäuse von 77,4 %. Eine um 10 % zur Vorgängerversion vergrößerte Anzeigefläche sorgt für ein noch besseres visuelles Erlebnis. Das Display erreicht eine maximale Helligkeit von 1500 nits und passt sich automatisch an die Umgebung der Nutzer:innen an, um eine optimale Sicht bei schwachen wie auch hellen Lichtverhältnissen zu gewährleisten.

Die HUAWEI WATCH FIT 3 bietet auch Fitness-Funktionen mit exklusiven Audio- und Animationsanleitungen für das Aufwärmen und Dehnen zu vor Trainingsstart an. Die HUAWEI HEALTH-App selbst bietet über 660 Trainingskurse, darunter neu auch Sessions entwickelt von Fitness- und Lifestyle-Ikone Pamela Reif. Außerdem können Nutzer:innen fünf neue Sportmodi mit HUAWEI TruSport erkunden, darunter Padel-Tennis und Fußball. Insgesamt gibt es über 100 Sportmodi, die Aktivitäten in der Stadt, im Freien, in Sportstätten und im Wasser abdecken. Ausgestattet mit dem neuesten HUAWEI TruSleep 4.0, einem datenbasierten Schlaftracker, und der Funktion „Sleep Breathing Awareness“ bietet die Watch eine noch präzisere Schlafmessung und unterstützt mit Tipps für einen besseren Schlaf. Das schlanke Design sorgt für ein leichtes und komfortables Tragegefühl für den ganzen Tag wie auch bei Nacht.

Genauer, besser, ausdauernder

Auch im Bereich der Herzfrequenzmessung bringt die HUAWEI WATCH FIT 3 Neuerungen. Die Smartwatch verfügt über HUAWEI TruSeen 5.5, um die Genauigkeit der Herzfrequenzmessung zu verbessern. Der Algorithmus verfügt nun über eine selbstlernende Funktion, die die Messungsmöglichkeiten in Szenarien mit schwachen Signalen optimiert. Dank des optimierten Zyklustrackers wird das Erfassen der Periode einfach und bequem. Die neue Kalenderansicht ermöglicht es, Informationen über den aktuellen, vorherigen und kommenden Menstruationszyklus auf einen Blick anzuzeigen. Aufzeichnungen von Symptomen werden direkt auf der Smartwatch eingegeben und festgehalten. Mit einer einzigen Aufladung kann die HUAWEI WATCH FIT 3 eine Akkulaufzeit von bis zu zehn Tagen erreichen, so dass die Nutzer:innen spielend durch eine Woche kommen. Selbst bei intensiverer Nutzung kommt ihr bis sieben Tage aus.

Darüber hinaus lässt sich die HUAWEI WATCH FIT 3 schnell aufladen: Bereits eine Ladezeit von nur zehn Minuten reicht für genügend Akkuleistung für einen ganzen Tag. Die frische User Experience (UX) der Uhr begeistert mit reichhaltigen Farbschemata und einem magazinartiges Design mit vergrößerten Schriftarten. So ändert sich beispielsweise die Hintergrundfarbe im Sportmodus jetzt in Abhängigkeit von der Herzfrequenz, so dass Nutzer:innen die Informationen instinktiv auf einen Blick erfassen können. Für mehr Flexibilität und Vielseitigkeit im Alltag unterstützt die WATCH FIT 3 die Wiedergabe von Musik, Erinnerungen sowohl von Textnachrichten als auch sozialen Medien, Schnellantworten auf Nachrichten und vieles mehr.

Preise und Verfügbarkeit

Die HUAWEI WATCH FIT 3 wird ab dem 7. Mai 2024 in Deutschland im HUAWEI Online Store und im HUAWEI Flagship Store Berlin Kurfürstendamm zu einer UVP von 159,- Euro in den Farben Schwarz, Pink, Grün, Moon White und Grau sowie zu einer UVP von 179,- Euro in der Farbe Pearl White mit Lederarmband angeboten. Vom 7. Mai bis zum 8. Juni 2024 erhalten Kund:innen bei der Bestellung der HUAWEI WATCH FIT 3 im HUAWEI Online Store oder Flagship Store die HUAWEI FreeBuds SE 2 gratis dazu. Damit nicht genug: Zusätzlich bekommen Kund:innen mit dem Code AHWFIT3S ein Armband in ausgewählten Farben gratis dazu. In Österreich können wir die Geräte ab 7. Mai online vorbestellen, ab 23. Mai sind die Geräte dann auch bei Händlern verfügbar.