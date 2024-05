RingConn Smart Health Monitoring Ring Test: Dezentes und langes Tracking mit Case

Zudem ist er aus Titan gefertigt und damit sowohl widerstandsfähig als auch ziemlich leicht (zwischen drei und fünf Gramm, je nach eurer benötigten Ringgröße) geraten. Der RingConn Smart Health Monitoring Ring halst euch außerdem kein Abonnement auf, sondern bleibt subscription-free – und zu guter Letzt verspricht der Hersteller auch akkurates Tracking. Nun, alles andere würde mich auch ziemlich wundern, vor allem, da nicht nur andere Unternehmen das Feld des Fingertrackings für sich entdeckt haben, sondern auch, da Größen wie Samsung schon angekündigt haben , demnächst smarte Ringe zu veröffentlichen. Also legen wir los und packen das Produkt mal aus – was erwartet euch mit diesem Ring?

Auf der offiziellen Website zum RingConn -Produkt listet der gleichnamige Hersteller gleich sechs große Punkte auf, warum das eigene Gerät so viel besser sei als das anderer Macharten. Geworben wird softwareseitig mit less is more , also einer übersichtlichen Darstellung in der hauseigenen App – sehr gut, so wird man nicht mit Daten überschlagen, selbst wenn der smarte Ring eine Vielzahl von Datenpunkten sammelt, und das Tag für Tag, rund um die Uhr. Gleichzeitig sollen bis zu sieben Tage Akkulaufzeit nicht nur eine „bis zu“-Zahl bleiben, sondern auch tatsächlich erreicht werden. Der smarte Ring sei nach IP68-Standard wasserdicht und kann somit problemlos nicht nur zum Duschen, sondern auch zum Baden verwendet werden.

Die Branche und Trendsetter erwarten, dass intelligente Ringe der nächste große Trend unter den Wearables werden. Ihre Vielseitigkeit, ihr schlankes Design und ihre nahtlose Integration in den Alltag machen sie zu einem unbestreitbaren Trendsetter, der herkömmliche Uhren und sperrige Wearables ablösen soll. Diese tragbaren Schmuckstücke sind ein Beweis für die Verschmelzung von Technologie und Stil. Sie eignen sich für jeden Anlass und sind ein persönliches Modestatement. Wer sich davon also angesprochen fühlt, kann sich also bestimmt für einen smarten Ring erwärmen. Schön, dass daher RingConn uns gleich zwei Ringe zu Testzwecken zugesendet hat – vielen Dank an dieser Stelle!

Beginnen wir das Review zunächst einmal mit einem kleinen Exkurs. Wir alle wissen: Intelligente Uhren haben in den letzten Jahren weltweit einen enormen Popularitätsschub erfahren. Diese kleinen, eleganten Geräte sind nicht mehr auf die reine Zeitmessung beschränkt. Sie haben sich weiterentwickelt und bieten nun eine Reihe von Funktionen wie Gesundheitsüberwachung und diskrete Benachrichtigungen. Gleichzeitig sind sie alles miteinander doch eines, und zwar zu einem gewissen Maße auffällig. So richtig dezent sieht keine Watch aus, und nicht allen möglichen Kund:innen gefällt das. Wobei, die aktuelle HUAWEI WATCH FIT 3 ist da eine angenehme Ausnahme, trotzdem bleibt sie eine Uhr.

Der erste Eindruck

Wie wir im obigen Unboxing-Video gesehen haben, ist beim RingConn Smart Health Monitoring Ring anders als bei der Konkurrenz ein Ladecase für Reisen, Abenteuer und sonstige Abwesenheit im Lieferumfang enthalten. Über 150 Tage sollt ihr so ganz ohne Steckdose auskommen – das ist eine ordentliche Ansage! Aus seiner Verpackung genommen stecken wir das Produkt zuerst in besagtes Ladecase, und nach etwa zwei Stunden – nur, um ganz sicher zu gehen – entnehmen wir den Ring. Danach wird die RingConn-App geöffnet, und mit nur zwei Tipps (auf „Profil“ und „Koppeln starten“) beginnt der Einrichtungsprozess. Das Wearable wird augenblicklich gefunden und binnen Sekunden mit eurem Smartphone vertraut gemacht. Im Anschluss wurden wir sofort auf ein Update – von 01.045 auf 01.046) aufmerksam gemacht, und natürlich haben wir diese Aktualisierung vorgenommen.

In unter einer Minute war der gesamte Kopplungsprozess samt Update abgeschlossen, und wir konnten fortan den RingConn Smart Health Monitoring Ring frei verwenden. Die App selbst ist äußerst übersichtlich aufgebaut und erschlägt euch nicht mit potentiellen Möglichkeiten, sondern bleibt wirklich dem Ansatz less is more treu. Recht viele Einstellungen gibt es zudem nicht, der smarte Ring trackt einfach alles, was er kann, und laut seiner Rest-Akku-Anzeige hält er tatsächlich sieben Tage, manchmal auch länger, durch. Kleiner Spoiler: Ihr könnt dieser App tatsächlich glauben, was sie hier bei der Restanzeige angibt. Sehr angenehm! Somit ist dieses Gerät eine sinnvolle Ergänzung für alle, die entweder Apple Health oder Google Fit (bald Health Connect) mit möglichst vielen Daten füttern möchten, denn auch das Schlaf-Tracking funktioniert mit so einem Ring hervorragend und ziemlich dezent.

Der RingConn Smart Health Monitoring Ring im Alltag

Dieser Absatz ist ein Selbstläufer, denn der Ring bedingt eurerseits absolut keine Interaktion. Ganz selbständig und ohne euer Zutun misst er in schönster Regelmäßigkeit eine Vielzahl von Faktoren. Dazu zählen Werte in den Bereichen Schlaf, Aktivität, Stress und Puls (in der RingConn-App kurzerhand „Vitalzeichen“ benannt). Der Ring selbst zeigt euch nichts an, außer, wenn es bei den ziemlich gut abgedeckten Sensoren kurz mal grün und/oder rot blinkt – das heißt, dass gerade eine Messung aktiv ist. Diese Messungen laufen natürlich auch in der Nacht ab, und da finde ich es sehr gut, dass beim RingConn Smart Health Monitoring Ring hier nur wenig Licht nach außen dringt – selbst in größter Dunkelheit bleibt das Lichtspiel daher dezent. Habt ihr euch für die korrekte Größe entschieden – ein Größen-Set macht das leicht -, so stellt euch das Abnehmen und Anziehen des Rings vor kein Problem.

Da er für Duschen und Schwimmen konzipiert ist, könnt ihr ihn grundsätzlich 24/7 lang tragen, und das ist auch die Idee hinter dem rigorosen Gesundheitstracking. Denn nur mit genügend Daten könnt ihr euch einen Überblick über euren eigenen Gesundheitszustand verschaffen, und das erledigt der RingConn Smart Health Monitoring Ring mit Bravour! Selbst bei Verschmutzung oder sonstigen Hoppalas ist das dankbare Wearable rasch gereinigt und kann flugs seine Arbeit an eurem Finger wieder fortsetzen. Selbst beim Golfen oder anderen Sportarten, wo man schon mal wo aneckt, konnte sich der Ring beweisen und hat keine Kratzer davongetragen. Nur seine Abmessungen könnten euch da anfangs mal in die Quere kommen. Sollte das wirklich ein Thema sein, einfach kurz abgenommen und dann wieder an den Finger gesteckt. Seine Akkulaufzeit beträgt tatsächlich eine Woche, das ist bequem für Ladefaule.

Über die RingConn-App

Der Ring füttert also euer Smartphone mit Daten, er kann übrigens bis zu sieben Tage lang eure Aufzeichnungen ohne eine Synchronisation mit eurem Smartphone speichern. Nach erfolgter Synchronisation beginnt das Spiel von vorne, und ihr werdet rund um die Uhr getrackt. Daraus bekommt ihr dann in der RingConn-App schöne Werte präsentiert, die ihr auf Wunsch regelmäßig selber einsehen könnt, beispielsweise die Schlafdauer, eure im Bett verbrachte Zeit, das Schlafzeitverhältnis, die Schlafstadien und eure Herzfrequenz während des Schlafs. Gleichzeitig wird auch die Herzfrequenzvariabilität (HRV) sowie der Blutsauerstoff und die Atemfrequenz gemessen und entsprechend angezeigt. Bei der Aktivität werden Schritte und verbrannte Kalorien getrackt und mit euren in der App angegebenen Zielen verglichen, zudem wird auch geprüft, an welchen Stunden ihr eine Minute gestanden seid.

Damit nicht genug, es gibt auch Einblicke zum Aktivitätsintensitätsverhältnis (was für ein Wort) sowie Trainingsaufzeichnungen, sofern ihr Trainings gestartet habt, sowie eine Aktivitätszusammenfassung. Dabei werden die Werte immer schön mit dem Vortag oder der Vorwoche verglichen, sodass ihr auch ein Verhältnis zu euren erreichten Datenpunkten habt. Auch ein Stress-Index wird gemessen, wobei dieser eher mit eurer körperlichen Aktivität zusammenzuhängen scheint – all dies bündelt sich dann in einem Wellness-Gleichgewicht-Chart, der sich in der Beta-Phase befindet. Hier seht ihr rasch, wo es Verbesserungsbedarf gibt und wo ihr bereits im optimalen Bereich unterwegs seid. Besonders cool finde ich die „Trends“-Funktion, die euch nicht nur 7-Tage-Trends anzeigt, sondern euch auch wöchentliche und jährliche Berichte eurer Daten präsentiert – schön übersichtlich und formuliert. Hier die App zum Durchklicken in der Galerie: