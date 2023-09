Für MTG-Fans: Anime-Trailer zu Magic: The Gathering – Wildnis von Eldraine erschienen

Das neueste MTG-Set, Wilds of Eldraine, wird nun von einem typischen Anime-Trailer begleitet. Wie er aussieht, seht ihr hier bei uns!

Mehr zu Wildnis von Eldraine

Mit den beiden Hauptfiguren des Sets (die königlichen Geschwister Rowan und Will, die sich nicht darüber streiten, wie sie ihr Märchenreich nach einer Katastrophe retten können), hat das Video alles, was man von klassischem Anime erwarten würde. dramatische Schwertduelle mit extremen Nahaufnahmen, Rückblenden zu glücklicheren Erinnerungen, dramatische Blitzeffekte, packende Dialoge und ein Lied, das so richtig reinhaut. Kurz gesagt, es ist eine ziemlich coole Art, MTG Wilds of Eldraine zu starten.