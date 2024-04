Neuer Haikyu!!: Das Play-off der Müllhalde Trailer macht Lust auf den Kinostart

Über die HAIKYU!!-Franchise

Basierend auf der Weekly Shonen Jump Manga-Serie von Haruichi Furudate ist HAIKYU!! ein Slice-of-Life-Sport-Anime, der sich um Shoyo Hinatas Liebe zum Volleyball dreht. Inspiriert von einem kleinwüchsigen Spieler, der als “Little Giant” bekannt ist, gründet Hinata in seinem letzten Jahr an der Mittelschule ein Team. Unglücklicherweise trifft seine Mannschaft bei ihrem ersten Turnier auf das Team des “King of the Court” Tobio Kageyama und verliert unweigerlich.

Nach dieser vernichtenden Niederlage schwört Hinata, Kageyama zu übertreffen. Als er in die Highschool kommt, tritt er dem Volleyballteam bei, nur um festzustellen, dass Tobio ebenfalls beigetreten ist, was seinen ehemaligen Rivalen zu seinem neuen Mannschaftskameraden macht. Die Anime-Serie HAIKYU!! wird von TOHO Animation produziert.

Die ersten vier Staffeln von HAIKYU!! sind derzeit als Stream auf Crunchyroll verfügbar. Die Tests zu Staffel 1, Staffel 2, Staffel 3 und Staffel 4 findet ihr hier.